16 трудностей, с которыми никогда не сталкиваются худые девушки

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В мире все большую популярность набирает такое движение, как бодипозитив, и люди учатся принимать свое тело таким, какое оно есть, разрывая устаревшие шаблоны красоты. Сегодня модели с пышными формами — это практически норма, они рекламируют нижнее белье и появляются на обложках журналов. И это здорово. Но такие девушки иногда сталкиваются с проблемами, которые знакомы только им.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам взглянуть на забавные моменты из жизни девушек с пышными формами.

1. Когда модная вещь на тебе выглядит совсем не так, как на модели

2. Когда мечтаешь увидеть на весах две цифры вместо трех

3. То чувство, когда в магазине для полных твой размер оказался самым маленьким

4. Когда кажется, что окружающие смотрят на тебя с осуждением каждый раз, когда ты покупаешь еду

5. Когда у тебя нарушен обмен веществ, но люди реально думают, что ты ешь в три горла

6. Когда не можешь спокойно пройти мимо витрины со сладким, мучным и вредным

7. Когда ты наконец-то настроился и сел на диету, а тебя стали приглашать на дни рождения и посиделки почти каждый день

8. Когда кажется, что люди с идеальными телами повсюду, но только не в отражении твоего зеркала

9. Когда примеряешь одежду oversize, а она тебе как раз

10. Когда тебе постоянно намекают, что все же пора начать худеть

11. Когда постоянно ищешь новые чудо-способы похудения, но дальше поиска дело не доходит

12. Когда поднимаешься по ступенькам и уже на 3-м этаже хочется выплюнуть легкие

13. Когда не испытываешь удовольствия от своего отражения в зеркале

14. Когда не можешь избавиться от привычки заедать малейший стресс

15. Когда в душе ты стройная грациозная лань, но внешне этого не видно

16. Когда любимый человек называет тебя увеличительно-ласкательными именами, а ты воспринимаешь это буквально

Бонус: несмотря на все проблемы, ты знаешь, что прекрасна, любишь жизнь и веришь в мечты

Какие еще забавные моменты из жизни полных девушек вы добавили бы в этот список? Пишите в комментариях.