16 типов людей, которые можно встретить на любой вечеринке

Корпоратив — это отличный повод повеселиться и узнать коллег получше, а то и вовсе увидеть их с неожиданной стороны. Одно дело — формальная обстановка в офисе, другое — встреча без галстуков под зажигательную музыку и в компании с раскрепощающими напитками. Хотя все офисы и работники в них очень разные, эти 16 персонажей обязательно окажутся на любой вечеринке.

AdMe.ru нарисовал веселые иллюстрации о личностях, которые можно встретить на каждом корпоративе.

Ворчун

Запасливая

Офисный тамада

Не умеющий развлекаться

Голодный трезвенник

Скромница

Папарацци

Получасовая

Фрилансер

Легковоспламеняющаяся

Дегустатор

Скромница спустя 2 часа

Вернувшаяся из отпуска

Парочка голубков

Философ

Король танцпола

Какой тип людей вы бы добавили в этот список?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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