16 типов людей, которые можно встретить на любой вечеринке

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Корпоратив — это отличный повод повеселиться и узнать коллег получше, а то и вовсе увидеть их с неожиданной стороны. Одно дело — формальная обстановка в офисе, другое — встреча без галстуков под зажигательную музыку и в компании с раскрепощающими напитками. Хотя все офисы и работники в них очень разные, эти 16 персонажей обязательно окажутся на любой вечеринке.