16 типов людей, которые можно встретить на любой вечеринке
Корпоратив — это отличный повод повеселиться и узнать коллег получше, а то и вовсе увидеть их с неожиданной стороны. Одно дело — формальная обстановка в офисе, другое — встреча без галстуков под зажигательную музыку и в компании с раскрепощающими напитками. Хотя все офисы и работники в них очень разные, эти 16 персонажей обязательно окажутся на любой вечеринке.
AdMe.ru нарисовал веселые иллюстрации о личностях, которые можно встретить на каждом корпоративе.
Ворчун
Запасливая
Офисный тамада
Не умеющий развлекаться
Голодный трезвенник
Скромница
Папарацци
Получасовая
Фрилансер
Легковоспламеняющаяся
Дегустатор
Скромница спустя 2 часа
Вернувшаяся из отпуска
Парочка голубков
Философ
Король танцпола
Какой тип людей вы бы добавили в этот список?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru