16 сумасшедших вещей, которые считаются нормальными в других странах

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В каждой стране есть свои законы, традиции, правила и особенности, которые могут показаться людям других культур очень странными и даже шокирующими. А вы знали, что в Индии некоторые женщины выходят замуж за дерево, причем вовсе не потому, что они без ума от природы? Или что в Корее новорожденному ребенку вполне может быть целых два года, а в Австралии за неявку на выборы полагается штраф?

Наш мир удивителен и неповторим, о чем AdMe.ru никогда не устанет вам напоминать. И эти 16 фактов как нельзя лучше доказывают это утверждение.

16. В Индии некоторые женщины выходят замуж за дерево

Причина этой странной традиции кроется в ведическом гороскопе, согласно которому люди, попавшие под сильное влияние планеты Марс, не созданы для счастливого брака. Таких людей называют мангликами (manglik), для них на некоторых сайтах знакомств даже созданы специальные разделы, так как считается, что один манглик способен нейтрализовать влияние другого. Однако женщинам-мангликам приходится еще сложнее, так как в Индии верят, что жена с опасным Марсом в гороскопе способна ухудшить здоровье своего мужа. Поэтому этим женщинам предписывается сначала «выйти замуж» за дерево, чтобы «проклятье Марса» перешло к нему (дерево затем срубают и сжигают), а уж только потом связать свою судьбу с мужчиной. Интересно, что мужчинам-мангликам не приходится выполнять никаких ритуалов. Видимо, индийцы считают, что только жена в состоянии влиять на здоровье и судьбу супруга, либо благополучие женщины в браке их волнует куда меньше.

15. Народ сунда в Индонезии иногда использует банановые листья вместо тарелок

Похожие традиции встречаются и в других жарких странах, но в некоторых частях Индонезии банановый лист служит своеобразной тарелкой не для одного человека, как например в Индии, а сразу для нескольких. Такой вид застолья называется «ботрам» (botram). Причем есть вместе с одного листа могут самые разные люди: таксист, губернатор, безработный, учитель, мэр города, словом, кто угодно. Считается, что ботрам объединяет всех людей вне зависимости от их происхождения. Приборами во время этой трапезы не пользуются: еду можно брать прямо руками.

14. В Непале существует культ живой богини Кумари, в роли которой выступают маленькие девочки

В Непале считают, что у индуистской богини Таледжу есть земное воплощение — маленькие девочки, в тела которых она периодически вселяется. Процесс поиска Кумари чем-то похож на поиск новых воплощений далай-ламы, этим занимаются монахи и астрологи. Ищут девочку Кумари в рамках касты шакья народа неваров. В стране есть несколько Кумари, но наиболее известной из них является Королевская Кумари, живущая в Катманду. Избрание Кумари предполагает прохождение строгих ритуалов, после которых она поселяется во дворце, где принимает посетителей с подарками, которые надеются, что живая богиня пошлет им исцеление и решение их проблем.

13. В Израиле верующие строят шалаши — сукки, чтобы жить в них во время праздника Суккот

Перед праздником Суккот в еврейских семьях принято строить временное жилище, сукку, у себя во дворе, на балконе или веранде в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Это считается священной обязанностью. В течение праздничной недели в сукке следует проводить как можно больше времени: есть, отдыхать и молиться. Если нет возможности в ней жить, то следует хотя бы принимать в ней пищу два раза в день.

12. В Южной Корее новорожденному ребенку сразу начисляют год жизни

В Южной Корее и некоторых других странах новорожденный ребенок уже считается достигшим возраста 1 года. При этом полагается, что человек становится на год старше не в день рождения (хотя его тоже празднуют), а в первый день лунного Нового года. Таким образом, если ребенок родился в 29-й день 12-го месяца по лунному календарю, то в первый день лунного Нового года ему исполнится 2 года, хотя на самом деле ему всего лишь несколько дней от роду. Современный григорианский календарь и количество лет от рождения также используются в Корее: эти данные указываются при заполнении документов, именно по ним определяется школьный, призывной и брачный возраст.

11. В Китае метро проходит прямо через жилой дом

В китайском городе Чунцин вы можете увидеть крайне нестандартное архитектурное решение: станцию надземного метро «Лицзиба», которая оборудована внутри жилого дома. Поезда проходят прямо через здание на уровне 6-го этажа, и это вызывает смешанные реакции: от восхищения до негодования. Похожее решение применили и в Японии, но там здание является не жилым, а офисным, и через него проходит автомагистраль, а не линия метро.

10. На Филиппинах рестораны быстрого питания продают огромные порции

Дело тут вовсе не в прожорливости жителей Филиппин, а в том, что многие любят обедать в компании друзей. Для таких компаний даже есть отдельное слово — «баркада» (barkada). Поэтому не удивляйтесь, если в меню филиппинского Mc Donald’s вы увидите порцию картофеля фри сразу на шестерых. Кстати, нечто похожее есть в Саудовской Аравии, где заведения общепита ориентированы на большие семьи. Например, в их KFC можно купить ведерко куриных крылышек, которого вполне хватит на семью из 10–15 человек.

9. В Пакистане на одном мотоцикле может уместиться целая семья

Более чем сомнительное в плане безопасности и удобства решение, но оно, увы, не редкость в Пакистане и некоторых других странах. Часто такие фото становятся объектом насмешек в интернете, хотя тут впору задуматься. Бедность порой толкает людей на очень странные поступки, но, кажется, у них просто нет выбора.

8. В Египте существует своеобразное представление о правилах дорожного движения

В Египте вы можете ездить как угодно — вас вряд ли лишат за это прав. Разумеется, такая манера езды создает пробки, аварийные ситуации и массу опасностей для пешеходов. Де-юре ПДД в Египте такие же, как и в большинстве других стран, но де-факто полицейские следят за чем угодно, только не за их соблюдением.

7. В Италии устраивают апельсиновые битвы

Каждый год в феврале или начале марта в Италии проходит Иврейский карнавал (Carnevale d’Ivrea) с традиционной апельсиновой битвой. Люди азартно кидают друг в друга оранжевые плоды, словно снежки. Но почему именно апельсины? По мнению некоторых историков, эта битва — символ народного восстания против деспотии господ, но есть и более красивая версия о девушке Виолетте, которая защитила себя от местного правителя-тирана, намеревавшегося использовать свое право первой брачной ночи. Стражники пытались арестовать Виолетту, но горожане отбили ее, закидав стражников камнями: их теперь символизируют апельсины. И хотя у этой традиции есть противники (что неудивительно, ведь за три карнавальных дня в городе тратят 350 тонн апельсинов), число участников необычного фестиваля с каждым годом только увеличивается.

6. В Великобритании необходимо покупать ТВ-лицензию отдельно для каждого используемого телевизора в доме

BBC является общественным телевидением и финансируется за счет лицензионных сборов с граждан, у которых есть не только телевизоры, но и другие устройства, при помощи которых можно смотреть прямые трансляции: компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и даже игровые приставки. Обойдется такая лицензия в £ 145,50 в год, причем ее нужно либо приобрести, либо письменно от нее отказаться с объяснением причины, почему вы не смотрите ТВ, иначе последует крупный штраф. Отказаться и смотреть телепередачи нелегально не выйдет: существует специальное подразделение Enforcement Division (на фото вы видите ретроавтомобиль этой службы), которое может без предупреждения явиться к вам в дом и устроить проверку.

5. В Германии существует церковный налог

Kirchensteuer — это церковный налог, который взимается с прихожан некоторых религиозных общин Германии. В их числе евангельские земельные церкви, епископства Римско-католической, унитарное религиозное общество свободных протестантов и еврейские общины. Размер налога устанавливается на уровне 8–9 % от размера подоходного налога. Например, если прихожанин уплатил за год 10 тыс. евро в качестве подоходного налога, то ему придется заплатить 800 евро в пользу церкви. Кроме того, этот налог может взиматься и с продажи имущества или дивидендов. Налогоплательщик имеет право выйти из церкви и отказаться от уплаты налога, для чего ему нужно заполнить специальное уведомление. Те, кто отказался платить налог, могут быть отлучены от церкви, а еще им может быть отказано в работе в некоторых церковных организациях, например школах или больницах.

4. В Австралии за неявку на выборы полагается штраф

В то время как одни люди жалуются на результаты выборов и демонстративно заявляют, что они больше не будут в них участвовать, другие просто не могут не проголосовать. В числе таких стран Австралия, где за неявку на выборы полагается пусть и не очень большой, но все-таки штраф. Например, в 2010 году в штате Тасмания на выборы не явилось 6 000 человек, каждый из которых был оштрафован на $ 26.

3. В Канаде молоко продается в прозрачных пакетах

Жителей России и некоторых других стран молоком в пакетах не удивить, однако для большинства жителей нашей планеты пакетированное молоко все же кажется очень странным, ведь в основном молоко продается в пластиковых бутылках или асептической картонной упаковке. Впрочем, пакет оказывается довольно удобной тарой, если, по методу канадцев, поместить его в кувшин.

2. В Боливии существует группа колоритных женщин-рестлеров. Они известны как чолиты (cholitas)

Идея набрать рестлеров из числа простых индейских женщин принадлежала Хуану Мамани, менеджеру команды «Титаны ринга», который был озабочен падением сборов в 2001 году. Мамани дал объявление в газету о наборе девушек в свою группу, и, к его удивлению, откликнулось немало местных красавиц, желающих заработать при помощи кулаков. В отличие от мужчин-рестлеров, этим дамам приходится сражаться не в удобных трико, а в своей национальной одежде: пышных юбках, ярких блузках, туфлях и шляпах-котелках. Кроме того, среди чолит нет профессиональных спортсменок, драки на ринге им зачастую приходится совмещать с домашними и прочими обязанностями.

1. В Мексике и других испаноязычных странах у мам и бабушек есть «орудие воспитания» под названием la chancla