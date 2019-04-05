16 советов по уборке, после которых ваша квартира засияет чистотой

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Приличный слой пыли, плесень и пятна в вашей квартире не добавляют ей очарования. Но уборка не означает провести целый день с тряпкой в руках и поранить пальцы в попытке отчистить варочную панель. Все намного проще, чем вы думаете. Достаточно знать несколько полезных лайфхаков, которые облегчают жизнь. Например, простой кусок мыла может стать отличным освежителем воздуха для ваших ящиков с бельем.

Мы в AdMe.ru любим чистоту и порядок, поэтому у нас есть много бесценных советов, которые помогают упростить и ускорить процесс уборки.

1. Удалите налет на кране с помощью уксуса

Известковый налет на кране выглядит некрасиво. Но от него можно легко избавиться. Что делать: Замочите бумажное полотенце в уксусе.

Оберните его вокруг крана.

Оставьте на 30–60 минут.

2. Удалите пятно с ковра с помощью утюга

Вам понадобятся: аммиак, горячая вода, распылитель, стопка чистых белых полотенец, утюг. Что делать: Включите утюг.

Смешайте 1 часть аммиака с 1 частью горячей воды.

Распылите смесь на пятно и положите на него чистое полотенце.

Поместите горячий утюг на полотенце и медленно перемещайте его по ткани, придерживая (чтобы не испортить ковер).

Распылите еще раз смесь на пятно и повторите процесс. Вам может понадобиться еще несколько полотенец, в зависимости от того, насколько это трудновыводимое пятно.

3. Отбелите старые пожелтевшие подушки

К счастью, есть метод, благодаря которому ваши пожелтевшие подушки снова станут белоснежными. Вам понадобятся стиральный порошок, порошок для посудомоечной машины и боракс. Что делать: Проверьте на бирке, можно ли стирать подушку, затем снимите наволочку или защитную пленку.

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой, добавьте 1 стакан стирального порошка, 1 стакан порошка для посудомоечной машины и 1/2 чашки боракса. Перемешивайте до полного растворения.

Вылейте смесь в большую емкость, положите туда подушку и добавьте чашку отбеливателя. Пусть она полежит в течение 30 минут. Не забудьте перевернуть ее через 15 минут.

Затем постирайте подушку в стиральной машине.

4. Используйте замороженные кубики уксуса и лимона, чтобы удалить запах в мусоропроводе

Эти кубики льда устранят любой неприятный запах из мусоропровода. Что делать: Поместите дольки лимона в формочки для льда, затем залейте их белым уксусом и заморозьте.

Бросьте несколько замороженных кубиков в свой мусоропровод.

5. Держите посудомоечную машину в чистоте

Посудомоечные машины следует чистить время от времени. Куски пищи, жира и накипи могут создавать благоприятную среду для размножения бактерий, ухудшать внешний вид, становиться причиной неприятного запаха и снижать эффективность работы. Белый уксус и пищевая сода смоют жир, дезинфицируют и дезодорируют машину. Что делать: Выдвиньте нижнюю полку посудомоечной машины, проверьте область слива и удалите твердые куски пищи, если они есть.

Добавьте в специальную емкость белый уксус и поставьте ее на верхнюю полку посудомоечной машины. Проведите цикл с самой горячей водой.

После этого насыпьте достаточное количество пищевой соды на дно и проведите короткий цикл (также с горячей водой).

Если в вашей посудомоечной машине появилась плесень, налейте 250 мл отбеливателя на дно и проведите еще один короткий цикл. Важно: если ваша посудомоечная машина имеет корпус из нержавеющей стали, не используйте отбеливатель, так как он может разъесть защитный слой.

6. Отбелите одежду без отбеливателя

Ваши белые вещи стали серыми или желтыми, но вам бы не хотелось использовать отбеливатель? Тогда есть альтернатива. Вам понадобятся вода, лимонный сок и перекись водорода. Что делать: Смешайте 3 л воды, 60 мл лимонного сока и 250 мл перекиси водорода в большой емкости.

Добавляйте 500 мл смеси к каждой загрузке белья в стиральную машину.

7. Очистите насадку для душа

Для регулярной чистки достаточно положить насадку для душа в пластиковый пакет с уксусом и оставить на 30–60 минут.

Дважды в год разбирайте насадку для душа и замачивайте все детали в уксусе для дезинфекции и удаления бактерий.

8. Очистите стеклянную варочную панель без единой царапины

Боитесь повредить стеклянную варочную панель во время чистки? Тогда пищевая сода спасет стеклянные поверхности. Вам понадобятся миска с горячей водой, жидкость для мытья посуды, пищевая сода и тряпка для уборки. Что делать: Наполните миску горячей водой из-под крана и добавьте небольшое количество мыла, затем смочите тряпку в растворе.

Насыпьте большое количество пищевой соды по всей варочной панели.

Выжмите половину воды из горячей мыльной тряпки и положите ее на поверхность с пищевой содой. Оставьте на 15 минут.

Осторожно круговыми движениями очистите поверхность.

Этот метод полезен для любой стеклянной поверхности, и вы также можете использовать его для чистки стеклянной дверцы духовки.

9. Очистите пыльные лопасти вентилятора с помощью наволочки

Пыльные лопасти вентилятора трудно чистить, и есть вероятность распространить пыль по всей комнате. Не волнуйтесь, вот простое решение: возьмите старую наволочку и просто протрите ею каждую лопасть вентилятора. Вся лишняя пыль попадет внутрь наволочки.

10. Отмойте до блеска конфорки

Для этого вам понадобятся пакеты с застежкой ziploc объемом 3,5–4 л и аммиак. Что делать: Налейте немного аммиака в пакет, поместите туда конфорки и закройте застежку.

Оставьте на ночь. На следующее утро вы увидите, что грязь отошла.

Выньте детали из пакета и вымойте их мыльной губкой.

11. Используйте бумажные полотенца и белый уксус, чтобы очистить бортик унитаза

Бортик унитаза иногда бывает очень трудно отчистить! Но есть простое решение. Для этого вам понадобятся белый уксус и бумажные полотенца. Что делать: Замочите бумажные полотенца в уксусе.

Поместите их под ободок унитаза.

Оставьте на несколько часов, затем уберите полотенца и очистите ободок.

12. Удалите пятна с разделочной доски с помощью лимонного сока и солнца

Пятна на разделочных досках выглядят некрасиво, но есть простой способ удалить их. Вам понадобятся всего лишь лимон и место, освещаемое солнцем. Что делать: Выжмите немного лимонного сока и распределите его по пятну на поверхности доски.

Оставьте доску в солнечном месте на несколько часов, а затем вымойте с мылом.

Если на улице пасмурно, не отчаивайтесь! Возьмите лимон, разрежьте его на 2 части, посыпьте крупной солью разделочную доску и потрите ее цитрусом.

13. Очистите микроволновую печь с помощью пара

Со временем у микроволновки появляется неприятный запах, однако белый уксус исправит это. Что делать: Нагревайте смесь уксуса и воды (1:1), пока не появится пар.

Протрите микроволновую печь бумажными полотенцами.

14. Удалите пятна пота с белых вещей

Не спешите выбрасывать красивую рубашку из-за желтого пятна от пота. Просто приготовьте раствор из мыла, перекиси водорода и пищевой соды. Что делать: Смешайте в соотношении 1:2 мыло и перекись водорода в миске.

Нанесите эту смесь на пятно, сверху посыпьте пищевой содой.

Потрите щеткой для стирки или старой зубной щеткой, чтобы мыло, перекись и пищевая сода попали в волокна ткани.

После этого оставьте вещь с нанесенной смесью на час, затем постирайте в стиральной машине.

15. Используйте автомобильный воск для чистки холодильника из нержавеющей стали

Для данного метода очистки вам понадобится автомобильный воск. Что делать: Нанесите небольшой слой воска на поверхность и отполируйте салфеткой из микрофибры, чтобы очистить все пятна. После этой процедуры холодильник засияет.

16. Избавьтесь от водяных разводов на тарелках с помощью белого уксуса

Этот совет идеален для перфекционистов и любителей белоснежной посуды. Что делать: Поставьте небольшую миску с белым уксусом на верхнюю полку посудомоечной машины (вы также можете налить немного уксуса в дозатор для ополаскивателя) и включите машину.

Бонус: используйте кусочек мыла, чтобы устранить запах в ящиках и шкафах

Заверните любимое мыло в тканевый пакет или кусок ткани и храните его в шкафах или ящиках с одеждой.

Какие из упомянутых нами советов вам понравились больше всего? Может быть, у вас есть свои интересные лайфхаки?