16 случаев, когда звезды оделись одинаково на одно мероприятие и устроили битву за наши сердца

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Для многих людей оказаться одетыми одинаково с кем-нибудь — настоящий конфуз, если не сказать катастрофа. От подобных ситуаций не застрахован никто. Даже звезды, гардеробы которых ломятся от самых разных нарядов. Оказавшись на мероприятии в идентичных платьях, селебрити обычно не расстраиваются. Наоборот, они смеются и хвалят образы друг друга, тем самым отдавая дань и собственному вкусу.

AdMe.ru сравнил фото знаменитостей, которые пришли на одно и то же мероприятие в одинаковых или очень похожих нарядах. Но мы так и не смогли определиться, кто из них выглядит лучше.

Дженнифер Лопес и Лусиана Педраса на 87-й церемонии вручения «Оскара» в Голливуде

Пинк и Шакира на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке

Наташа Поли и Ирина Шейк на благотворительном гала-концерте в Нью-Йорке

Ким Кэттролл и Майли Сайрус на съемках фильма «Секс в большом городе — 2» в Нью-Йорке

Риз Уизерспун и Тина Фей на 88-й церемонии вручения «Оскара»

Джулианна Хаф и Оливия Манн на Super Night DirecTV в Сан-Франциско

Сара Сампайо и Эмили Ратаковски на презентации журнала Sports Illustrated в Нэшвилле

Актриса Дженна Дуан и светская львица Ники Хилтон на осенней вечеринке, организованной бутиком ARCADE, в Западном Голливуде

Актриса Брук Шилдс и бизнесвумен Джейми Тиш во время благотворительного обеда в Беверли-Хиллз

Хлоя Морец и диджей Эдит Боуман на премьере фильма «Впусти меня» во время 54-го Лондонского кинофестиваля

Рейчел Блум и Алин Брош Маккенна на фестивале в Лос-Анджелесе

Тилан Блондо и Светлана Устинова на премьере фильма «Нелюбовь» в Каннах

Сара Полсон и Лесли Бибб на вечеринке ABC All-Star в Западном Голливуде

Хоккеистка Сэм Квек и актриса Стейси Соломон на вручении национальной телевизионной награды в Лондоне

Тесс Ромеро и Джина Родригес на фан-встрече Disney

Ева Лонгория и Маришка Харгитей на Весенней неделе моды в Нью-Йорке