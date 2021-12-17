16 слов, которые мы произносили тысячу раз, но не догадывались об их происхождении

Образование новых слов в языке — процесс любопытный и зачастую непредсказуемый. Многие уже знают, что «апельсин» — это буквально «китайское яблоко», а «школа» — «отдых от работы». Но в нашем языке есть еще множество слов с немыслимой историей.

Мы в AdMe.ru узнали о происхождении этих 16 слов и не смогли не поделиться с вами.

Бикини

В 1946 году производились испытательные взрывы на коралловом острове Бикини, а спустя 4 дня дизайнер Луи Реар представил публике первый раздельный купальник, назвав его «бикини». Он был уверен, что эта модель произведет эффект взорвавшейся бомбы.

Колготки

Мода на колготки пришла к нам из Чехословакии, а само название — из чешского языка. Буквально слово «колготки» означает «маленькие штанишки». Интересно, что в чешский язык оно пришло из латинского, где caliga означало «сапог».

Жрать

Это грубоватое слово — родня слову «ожерелье». Они оба имеют общую основу «горло».

Карьера

Французское слово carrier означает самый быстрый ход лошади. Именно от него в русском языке в XIX веке образовалось слово «карьер». Употреблялось оно в современном значении, просто позже перешло в женский род.

Жалюзи

Название происходит от французского слова, означающего ревность. Предполагается, что ревнивые мужчины прятали так своих жен от посторонних взглядов.

Царь

«Цезарь» или «кесарь» — часть титула римских правителей. Из латинского языка слово пришло в готский в форме kaiser, потом уже в славянский в форме «цесарь», а позже преобразовалось в «царь».

Кашемир

Мягкая и теплая ткань, производимая из пуха кашемировых горных коз, получила свое название от наименования области Кашмир. Область находится на полуострове Индостан, а Индия — один из ведущих производителей кашемира.

Вазелин

Изобрели его в середине XIX века и назвали нефтяным желе. Позже изобретатель окрестил творение вазелином, соединив слова «вода» и «оливковое масло», а потом запатентовал как торговую марку. Бренд «Вазелин» производит множество других средств по уходу за кожей, а название давно стало нарицательным.

Кибернетика

Слово достаточно новое, появилось в середине XX века, а вот сам корень его очень древний. В древней Греции «кюбернао» значило «управлять кораблем». Таким образом, кибернетика — наука об управлении.

Фиаско

Само слово пришло из итальянского языка, где означает бутылку. Устойчивое выражение «потерпеть фиаско» в значении «потерпеть неудачу» заимствовано из французского языка. Вероятно, оно восходит к выражению «сделать бутылку», когда люди затевали игру и проигравший должен был купить бутылку победителю.

Ресторан

Любопытно, что слова «ресторан» и «реставрировать» родственные. Они пришли к нам из французского языка и буквально означают «восстанавливать». Так что изначально ресторан — это место, где восстанавливали силы.

Натюрморт

Сейчас это слово обозначает жанр живописи, когда художник изображает неодушевленные предметы: фрукты, овощи, цветы и т. д. Но буквально «натюрморт» значит «мертвая природа» — от французского nature morte.

Король

Есть несколько версий происхождения слова. В самой популярной говорится, что «король» — славянская адаптация имени Карла Великого — короля франков, который жил в VIII–IX веках н. э.

Фрукт киви

Название фрукта не просто так созвучно с названием птицы. В 60-е годы XX века селекционер Эллисон решил, что мохнатый плод похож на оперение птицы, и подарил ему новое имя. Раньше киви называли китайским крыжовником, это наименование иногда встречается и в наши дни.

Лимузин

Слово происходит от названия французской провинции Лимузен. Но не все так просто: лимузенские пастухи носили длинные капюшоны, на которые и были похожи первые кузова лимузинов.

Каникулы

В Древнем Риме самый пик летней жары традиционно был периодом отпуска. Именно в это время (с 22 июля по 23 августа) была видна по утрам звезда Сириус, которую называли тогда Canicula — «маленькая собака». Так и прозвали дни отпуска «собачьими днями».

А какие любопытные примеры происхождения слов знаете вы?