16 человек, которые доверили пластическим хирургам свое здоровье и однозначно выиграли

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Тысячи лет назад индийские, египетские и китайские целители уже умели менять форму носов и разреза глаз. Но главной целью врачей было исправление дефектов, которые мешали человеку жить, например, тем, что он не мог толком видеть, разговаривать или есть. И сегодня врачи тоже помогают людям, которые просят переделать им лицо ради нормальной жизни.

Мы в AdMe.ru выступаем за естественную внешность, но очень рады за героев этой статьи, ведь им косметическая хирургия помогла избавиться от серьезных проблем.

1. До операции и через 2 недели после

«Мне исправили прикус на обеих челюстях и выровняли носовую перегородку. Хотя врачи говорят, что окончательного результата придется ждать еще минимум 2 месяца, я счастлива, что могу без усилий закрыть рот. Раньше не могла».

2. «Я до и после операции по исправлению косоглазия»

3. За 10 месяцев до и через 2 недели после операции на обеих челюстях

«На публике я всегда прикрывал рот рукой, когда говорил, ел или смеялся. Часто мне было так плохо, когда я замечал, что собеседник пялится на мой рот, и я знал, что он думает: „Что с ним не так?“ Теперь я наконец могу кусать передними зубами и спокойно улыбаться. Лучшее чувство».

4. «Слева я до операции на носу год назад. Она сильно улучшила и мою самооценку, и возможность дышать»

5. До и после операции на челюстях

«Из-за неправильного прикуса раньше никогда не дышала носом, только ртом, и теперь дышать носом так странно. Звучит глупо, но остальные считают это чем-то само собой разумеющимся».

6. «Перенес операцию на верхней челюсти и септопластику. Фото справа сделано через 4 дня после них»

7. «Сделал гениопластику и ринопластику 6 недель назад»

«Особых проблем не было, но врачи исправили мою носовую перегородку, которая была искривлена в форме буквы S».

8. «Да, на первом фото я стиснула зубы»

«До операции на челюстях я могла просунуть язык между зубами, даже если челюсти были сомкнуты, а так выглядела моя улыбка».

9. «С рождения страдал от косоглазия, которое мешало нормально видеть. Сделал операцию 5 лет назад, и она изменила всю мою жизнь»

10. До и после операции на челюсти

11. «Мой нос изменился после операции на челюстях без ринопластики. Даже дышать стало намного легче»

12. До и после операции на обеих челюстях

«Чувствую себя намного лучше, и речь улучшилась. Раньше я шепелявил, но операция исправила и это тоже».

13. Фотографии до, сразу после и через полтора месяца после операции

«Мне сделали операцию на обеих челюстях, чтобы исправить неправильный прикус, вызванный синдромом Беквита — Видемана».

14. «Мой слепой косой глаз наконец поправили»

15. До и после операции по исправлению косоглазия

16. «Снимка до нет, потому что раньше я ни за что не разрешил бы сфотографировать свои зубы»

«Мои зубы не смыкались как следует и постоянно болели. Но после 20 месяцев брекетов, операций на челюстях и занятий с логопедом я счастлив, потому что проблемы со ртом меня больше не беспокоят».

Как вы думаете, стоит ли менять свою внешность с помощью пластической хирургии, если для этого нет медицинских показаний?