16 редких снимков, которые покажут исторических личностей с новой стороны
Зачастую имя культовой знаменитости прочно ассоциируется с одним образом, который на протяжении многих лет преследовал его обладателя. Увы, большинство из нас с трудом могут вспомнить, как выглядели исторические фигуры и звезды прошлого в молодости или в другом амплуа.
Мы в AdMe.ru с головой окунулись в фотоархивы и обнаружили раритетные снимки известнейших личностей, которые мало кто видел.
Чарли Чаплин
Твигги
Карл Лагерфельд
Эрнест Хемингуэй
Мэрилин Монро
Дэвид Суше
Элвис Пресли
Софи Лорен
Альберт Эйнштейн
Анджела Лэнсбери
Хью Хефнер
Шер
Стив Джобс
Брижит Бардо
Питер Фальк
Монсеррат Кабалье
Архивные снимки каких знаменитостей удивили вас больше всех?
Фото на превью East News, Mary Evans / Media Drum Images / East News
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