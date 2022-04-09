16 редких снимков, которые покажут исторических личностей с новой стороны

Зачастую имя культовой знаменитости прочно ассоциируется с одним образом, который на протяжении многих лет преследовал его обладателя. Увы, большинство из нас с трудом могут вспомнить, как выглядели исторические фигуры и звезды прошлого в молодости или в другом амплуа.