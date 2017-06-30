16 простых советов, как выглядеть дорого без лишних трат

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Модницы в социальных сетях выглядят потрясающе, и кажется, что с небольшим бюджетом повторить их образы невозможно. AdMe.ru собрал правила, которые позволят вам сэкономить и выглядеть при этом ничуть не менее роскошно.

Обратите внимание на подкладку

При покупке одежды осмотрите подкладку — на качественной одежде подкладка незаметна, аккуратно пришита и не выглядывает из-под одежды.

Проверьте рисунок на швах

Обратите внимание на то, стыкуется ли рисунок на швах изделия. Не покупайте вещь, если рисунок нарушен: это выдает желание производителя сэкономить на ткани. Такая одежда будет выглядеть дешево.

Обратите внимание на состав вещи

Обратите внимание на современные материалы. Например, неопрен, который присутствует даже в самых бюджетных марках. А также на фактурные ткани — твид, хлопок и лен. Такие вещи выглядят дорого, даже если стоят немного.

Отдайте предпочтение искусственной замше

Искусственная замша выглядит дороже искусственной кожи, поэтому смело выбирайте ее.

Избегайте открытых молний

Часто качество изделия выдает фурнитура. Именно открытые молнии в недорогой одежде говорят о стоимости вещи. Если молния видна, то ее цвет и всех ее элементов должен соответствовать ткани. За исключением случаев, когда наружная молния — дизайнерский элемент, она должна быть прикрыта планкой.

Остановите выбор на остроносой обуви

Яркие лодочки в масс-маркете смотрятся так же красиво, как и в люксовых марках, а остроносые балетки и обувь на каблуке черного или нюдового оттенка подойдут к любому офисному образу.

Создайте впечатление одежды, сшитой на заказ

Только дорогой бренд может позволить себе хорошие лекала, за счет которых создается впечатление, что эта вещь уникальна и сшита именно для хозяйки. Поэтому главное — опрятный вид: никогда не носите мятые вещи

вещи не должны быть перекручены или неаккуратно застегнуты

одежда должна держать форму и быть по размеру

избегайте моделей со складками, это выдает изделие, предназначенное для массового потребления

Обратите внимание на сумку

Отдайте предпочтение нейтральным тонам: черному, белому, бежевому, а также оттенкам драгоценных камней, например, сапфировому и малахитовому. Такие цвета в сочетании с искусственной кожей выглядят выигрышнее, чем яркие и пастельные оттенки. Не покупайте сумки с контрастными стежками, с бахромой, складками и вышивкой (такие детали скрывают плохое качество, например, то, что изделие сшито из кусочков). Ничто так не выдает недорогую сумку, как дешевая фурнитура: чаще всего у дорогих сумок нет молнии. Сумка жесткой формы прослужит дольше и больше похожа на дизайнерскую вещь.

Не увлекайтесь декоративными элементами

Кружево в дизайнерских вещах разительно отличается от того, что можно купить в масс-маркете. Отдайте предпочтение небольшому элементу из кружева, это добавит образу женственности. Для стразов и блесток действует строгое правило — они имеют право на жизнь только в кутюрных нарядах.

Избегайте землистых оттенков

Избегайте базовых вещей темных тонов. Такие оттенки быстро тускнеют, поэтому предпочтение лучше отдать ярким тонам, оттенкам драгоценных камней и пастельным цветам.

Заправляйте одежду

Заправленная рубашка придает образу собранности. Стоит отказаться от модных стилей, в которых присутствует неряшливость, — гранж, бохо или хиппи. Придерживайтесь классики, романтического стиля и стиля casual.

Добавьте золото

Простой способ выглядеть стильно без лишних затрат — отдать предпочтение простому образу (например, белая футболка и джинсы-бойфренды) и добавить украшение из золота или качественную позолоченную бижутерию.

Смешайте разные текстуры в одном образе

Сочетайте различные текстуры — шелк, мягкий трикотаж с замшей, деним и т. д. Образ станет гораздо более интересным без добавления лишних аксессуаров.

Уделите внимание мелочам

В качественной одежде ровные швы, нитки точно совпадают с оттенком ткани, а края одежды обработаны аккуратно, без торчащих ниток. Обратите внимание на фурнитуру — пластмассовые пуговицы выдают стоимость изделия и быстрее выходят из строя, а выкрашенные под металл быстро облупятся. Такие пуговицы лучше заменить на более качественные и эффектные.

Выбирайте белый

Позволяйте себе иногда total white, и неважно, сколько вы заплатили за вещь, — $ 10 или 100, эффект будет одинаковым.

Расставляйте приоритеты правильно

Рациональнее потратить больше денег на ту одежду, которую вы носите чаще всего (джинсы, футболки, рубашки), а не на красивое вечернее платье. За белую футболку хорошего качества есть смысл отдать и $ 50, вместо того чтобы покупать пять низкокачественных белых футболок за те же деньги. А платье для особого случая лучше взять напрокат.