16 признаков того, что вы перешли с нормального языка на канцелярит и даже не заметили

Термин «канцелярит», созвучный с такими недугами, как колит, дифтерит, менингит, придумал Корней Чуковский, который считал его болезнью языка. Канцеляризмы — это слова и выражения, которые хороши для деловых бумаг и документов, но разговорной речи придают неуместную официальность, напыщенность и вычурность.

Мы в AdMe.ru собрали 16 распространенных примеров из канцелярского языка, от которых лучше отказаться в повседневной жизни, чтобы речь не напоминала отчет клерка.

1.

В 99 % случаев сообщение, которое начинается с фразы «Доброго времени суток!», будет глупым, нудным и бессодержательным. Нейтральное «Здравствуйте!» звучит гораздо лучше.

2.

«Я вас услышал (-а)» звучит так, будто за этим словами ничего не стоит. Вроде и не отказано, но и делать точно ничего не будут. Так говорят, когда хотят сказать что-то типа: «Хватит болтать! Заткнись уже!» — или показать, что разговор окончен. «Понимаю» будет естественнее и уместнее.

3.

Слово «данный» пришло из документов, и сейчас его часто можно встретить в повседневной речи. Лучше заменяйте его на «этот», а в некоторых случаях можно и совсем без указательных слов обойтись.

4.

Выражение «в настоящее время», как правило, лишает живую речь ясности и индивидуальности. Лучше заменять его отличным емким наречием «сейчас».

5.

Среди частых канцеляризмов — отыменны́е предлоги: по линии, в части, в деле, в силу, в целях, в области, в плане, на уровне, за счет. Все они тянут за собой отглагольные существительные, которые очень нагромождают речь. Например, «в целях» лучше заменить на «для».

6.

«По причине» также относится к отыменным предлогам. Чтобы не делать речь пресной и монотонной, лучше заменить его на обычное «из-за».

7.

Выражение «надлежащим образом» стоит заменять другими словами, стилистически нейтральными: «хорошо», «правильно», «как надо».

8.

Выражение «имеет место быть» — грамматическая ошибка, которая получилась из-за неудачного слияния двух других — «имеет место» и «имеет быть». Поэтому лучше заменить его просто на «есть».

9.

Цепочки с нанизыванием существительных не свойственны живой речи. «Снег зимой» лучше, чем «осадки в виде снега в зимнее время года».

10.

То же касается и выражений «не играет никакой роли» или «не имеет никакого значения», которые лучше заменять лаконичным «неважно».

11.

В канцелярской лексике нет динамики и легкости. В ней будто нет автора. И даже выражения «лично, самолично» лучше заменять на обычное «сам (-а)».

12.

Почти всегда вместо «действительно» можно сказать просто и понятно — «в самом деле», «по-настоящему».

13.

Использование иностранных и заимствованных слов не считается ошибкой, но слишком большое их количество утяжеляет речь. К примеру, слово «моментально» лучше заменять коротким «сразу».

14.

Возможно, тем, кто в повседневной жизни использует выражение «во всех деталях» в значении «подробно», кажется, что это характеризует их как серьезных и образованных людей. Но, например, в беседе двух друзей или подруг про отдых за границей «во всех деталях» становится речевой ошибкой.

15.

Иногда канцеляризмы мешают сразу уловить смысл сказанного и речь становится тусклой и невыразительной. «Большое количество времени» явно лучше заменять простым и понятным словом «много».

16.

Если вы не пишете отчет должностного лица, то лучше вместо «поставил (-а) меня в известность» использовать обычное «сказал (-а)».