16 принципов столового этикета, которые многие игнорируют, а ведь они очень упрощают жизнь

Многие знают, что неприлично есть с открытым ртом или ставить локти на стол. Но иногда общих правил столового этикета недостаточно, ведь каждое блюдо требует уникального подхода. Существуют правила поедания не только экзотического рамэна или димсама, но и знакомого всем банана, который, как оказывается, нужно есть ножом и вилкой.

Мы в AdMe.ru изучили тонкости потребления некоторых блюд. Надеемся, наши советы помогут вам есть их изящно и легко.

Не пытайтесь накалывать оливки на вилку

Закуски нужно есть по-разному. Например, оливки берут из общей тарелки пальцами и сразу кладут их себе в рот. Нарезанные огурцы стоит накалывать на вилку и класть их на свою тарелку. Густые добавки, например соус сальса, берут ложкой, кладут на личную тарелку и потом едят вилкой.

Если вам принесли целую рыбу, не переворачивайте ее

Когда подают филе рыбы, трудностей обычно не возникает: мы просто едим его ножом и вилкой. Но как себя вести, если перед вами оказалась полноценная рыба с костями, хвостом и даже головой? Согласно азиатским традициям, есть филе нужно вилкой для рыбы, передвигаясь от головы к хвосту. Когда с верхней стороны останется кость, ни в коем случае не переворачивайте рыбу. Вам нужно приподнять скелет рыбным ножом, освободить от него мясо и отложить в сторону. Находясь в ресторане, вы не должны трогать голову и хвост.

Ешьте банан, арбуз и хурму с помощью приборов

Когда вы взяли в руку банан, арбуз или хурму, не откусывайте плод сразу. Например, банан принято сначала очистить от кожуры и отложить ее на край тарелки. А потом отрезать ножом несколько ломтиков от фрукта и есть их вилкой. В неформальной обстановке банан можно просто очистить и кусать его. А вот с хурмой ситуация интереснее. Часто она имеет горькую кожицу, которую есть не стоит. Поэтому хурму разрезают пополам и едят изнутри ложечкой. Либо вы можете положить ягоду плодоножкой вниз и разрезать ее на 4 части. Каждую четвертинку вы разрезаете на еще более мелкие кусочки и едите при помощи ножа и вилки.

Арбуз также нужно есть вилкой. В неформальной обстановке вы можете просто откусывать его от ломтика. А в официальных случаях нужно сначала стряхнуть семена вилкой и отложить их на край тарелки. После этого можно отрезать кончиком вилки кусочек размером с укус и съесть его также при помощи прибора.

Прежде чем попробовать димсам, выпейте чашку чая

Димсам — это целая группа блюд. Все они выглядят как набор закусок размером в один укус и с начинкой внутри. Это могут быть клецки с креветками, паровые булочки со свининой, шарики, покрытые кунжутом. И все эти блюда объединяет то, как их правильно есть. Прежде чем попробовать димсам, нужно выпить чашку чая. С точки зрения традиций чай должен подготовить вас к уникальному вкусу блюда. Но помните: он должен сочетаться с димсамом. Поэтому стоит обратиться к официанту за советом, если вы не знаете, какой чай выбрать.

Во время трапезы следует пользоваться палочками. Но если вам очень сложно держать их в руках, то вы вполне можете воспользоваться вилкой. Если общая тарелка с димсамом лежит далеко от вас, то вам нужно встать со своего места, подойти к человеку рядом с ней и попросить ее передать. А еще вы можете перекусить между различными видами димсамов пресным рисом — он «очищает» вкус. Этим блюдом стоит наслаждаться, пока оно горячее. Но не стоит объедаться! Название этого блюда означает «трогающий сердце». Размеры порций такие маленькие, чтобы вы оценили вкус, а не наедались.

Не бойтесь трогать мидии руками

Существуют разные подачи мидий, но самый популярный из них — моллюски в бульоне, приготовленные на пару. Мидий едят пальцами, вилкой и ложкой. В приличных заведениях вместе с блюдом на стол ставят чаши для отходов и для ополаскивания пальцев. В одну руку возьмите ракушку, в другую — вилку. Ей вы можете извлечь мясо моллюска, окунуть его в бульон и положить в рот. Бульон можно черпать ложкой или обмакивать в него кусочки хлеба, насаженные на вилку. Ракушки следует сразу же выбрасывать в специальную чашу.

Кстати, таким же способом принято есть устриц. В неформальной обстановке можно поднести ракушку ко рту и негромко высосать мякоть вместе с соком. Но на официальных трапезах такой способ недопустим.

Если закуской стали бобы эдамамэ, уберите палочки

Соевые бобы эдамамэ давно вышли за пределы традиционной азиатской кухни и стали популярной закуской во всем мире. Но многие допускают ошибку, когда берут в руки палочки. Оказавшись перед тарелкой с эдамамэ, щедро посыпьте стручки солью. Возьмите один из них в руку и поднесите его к губам. Вытолкните бобы из шкурки прямо себе в рот. Так вы будете получать немного соли с каждым кусочком. Эдамамэ едят как холодными, так и горячими. Это очень полезная закуска!

Поедая рамэн, не забудьте неприлично похлюпать

И это не шутка! Наверняка вы слышали, что японцы хлюпают и чавкают во время трапезы, чтобы показать свое признание повару. Правда, в западной культуре такой жест вряд ли оценят. Поэтому, как бы это смешно ни звучало, хлюпайте по ситуации. Но это не все тонкости поедания рамэна. Важно знать, что этот суп нельзя есть медленно. Вам следует поторопиться, чтобы лапша не успела стать мягкой из-за горячего бульона. Если на вашем лбу проступают капельки пота, а лицо покраснело, значит, вы едите в нужном темпе.

Начинать стоит всегда с бульона. Японцы пьют его прямо через край тарелки, придерживая лапшу палочкой. Но если вы стесняетесь так резко стать настоящим японцем, то можете воспользоваться глубокой ложкой. Обычно она подается вместе с блюдом. Насладившись бульоном, приступайте к лапше. Берите ее палочками в таком количестве, чтобы вы смогли ее есть без проблем. Но если они вдруг возникли, вы вполне можете помочь себе, подтянув палочкой свисающую лапшу ко рту.

Ешьте кукурузу в початке строго по часовой стрелке

Это шутка. Но особая технология поедания кукурузы действительно есть! Кукурузу в початке люди едят уже много веков. И чтобы делать это максимально элегантно, были даже изобретены специальные приспособления. С годами мы пришли к тому, что удобнее кукурузу есть все-таки руками. Но определенных правил все равно стоит придерживаться. Например, не нужно смазывать маслом весь початок или полностью посыпать его специями. Это стоит делать несколько раз, нанося их лишь на пару рядов кукурузы.

В идеальном случае кукурузу подают на шпажке, но если этого не произошло, крепко держите початок за 2 конца. Съедать нужно несколько рядов за раз, передвигаясь от левого к правому краю. И делать это нужно максимально аккуратно, не издавая громких звуков. После того как вы вернули початок на тарелку, обязательно протрите рот салфеткой. И убедитесь, что ваши руки чистые, прежде чем касаться других предметов на столе. Вытаскивать остатки кукурузы из зубов при всех тоже не стоит.

Не мучайте хвост креветки ножом и вилкой

Креветки подают разными способами. Например, существуют коктейли из креветок, когда их помещают в емкости с соусом. В таком случае их нужно есть вилкой для морепродуктов. Вы можете делать все, что хотите: резать креветку вилкой и ножом, откусывать ее частями несколько раз и макать в соус, класть целую креветку в рот. Но с жареными креветками такой вседозволенности у вас не будет. Чаще всего их подают вместе с хвостами, который нужно взять в руку и откусить очищенную часть креветки. Если креветку подали в качестве закуски на зубочистке, проблем не возникнет. Вы можете взять ее за палочку, окунуть в соус и положить в рот.

Поливая креветку лимонным соком, не забудьте прикрыть лимон ладонью, чтобы сок не брызгал на ваших соседей по столу. Если вам приходится разделять с кем-то соус, не окунайте уже откушенную креветку в него — это неприлично. В таком случае вы можете взять ложечкой соус из соусницы и положить его себе на тарелку. Самый неэстетичный случай поедания креветок — когда их подают неочищенными. Вам придется взять креветку в руку и, как истинной леди, оторвать ей голову и хвост. Затем нужно вставить ноготь большого пальца с внутренней стороны под раковину и освободить от нее мясо. Для таких случаев в ресторанах подают специальную тарелку, куда вы можете складывать раковины.

Разрезайте сэндвичи и бургеры на части, чтобы их было удобнее есть

Когда перед вами гигантский клаб-сэндвич и вы понимаете, что возможностей вашего рта недостаточно, чтобы его откусить, не поддавайтесь панике. Уберите зубочистку, которую часто вставляют в центр сэндвича. Снимите верхнюю часть и положите ее на край тарелки. Возьмите в руки нож и вилку и ешьте блюдо по одному кусочку. Бургеры тоже предварительно разрезают пополам. И уже потом едят половинки руками. Иногда их разрезают на 4 части — это зависит от размера.

Кроме того, можно использовать вилку, чтобы убирать те части, которые мешают беспроблемно есть бургер. Например, помидор, который вот-вот упадет. Положите его на край тарелки, а потом съешьте при помощи вилки и ножа.

Начните с мягких сыров, разбираясь с сырной тарелкой

Сыр принято есть с хлебом, но в таких случаях важно помнить, что главный здесь все-таки сыр. Не делайте бутерброды с толстыми кусками хлеба, а порвите его на маленькие кусочки. Мягкий сыр отрезают от общего лотка, кладут на кусочек хлеба, а потом едят пальцами. Твердые сыры нужно прокалывать и есть вилкой или так же, при помощи хлеба, руками. Начинать нужно с самого нейтрального сыра и постепенно переходить к самому пахнущему. Сыры с голубой плесенью самые сильные по вкусу и запаху, поэтому их едят в последнюю очередь. Если вы начнете трапезу с самого концентрированного сыра, то не сможете полностью распробовать легкий и мягкий сыр.

Не нужно очищать картофель, но и кожуру есть не стоит

Печеный картофель можно есть разными способами. Самый распространенный — разрезать картофель вдоль ножом и размягчить его в каждой половинке вилкой. Если вы хотите добавить масло или специи к картофелю, то стоит также растолочь их в мякоти. Потом вы можете доставать кусочки картофеля из кожуры вилкой. Но есть картофель прямо из «панциря» не обязательно. Вы можете выложить его вилкой к себе на тарелку и уже потом добавить специи и масло. А кожуру просто отложить на край тарелки. И помните: масло на картофель всегда кладут вилкой, а не ножом.

Разрежьте яблоки, персики и груши на части

Яблоки, персики и груши можно есть руками. Но человек, знающий этикет, сначала разрежет фрукт на части. Откусывать сразу от плода — признак невоспитанности. Яблоко следует поделить на четвертинки и срезать сердцевину с каждой из частей. Точно такая же тактика работает в случае с грушами. А вот персики можно поделить всего на 2 части, удалить из центра косточку и есть половинки руками.

Не трогайте вилку губами, когда едите сырное фондю

Фондю всегда подают в общей тарелке, поэтому окунать в него уже откусанный вами кусочек нельзя. Его нужно есть своей вилкой для фондю с длинной ручкой. Так как эту вилку вы будете окунать в общее фондю множество раз, не нужно прикасаться к ней губами и языком. Вы должны прикусить зубами кубик хлеба и снять его с вилки, не касаясь ее. Окунув хлеб в сыр, подержите его немного над емкостью. Это позволит излишкам сыра стечь, и вы не запачкаете ими все вокруг. Не держите хлеб с фондю долго в руке. Вы всегда можете положить его себе на тарелку и потом съесть.

Возьмите в руку ложку, а не жирный гренок

Хлеб — продукт многогранный, и есть его нужно по-разному. Мягкий хлеб, например булочки и кексы, сначала разламывают пополам. И уже от этих половинок отрывают маленькие кусочки размером с укус. Твердый хлеб, как тосты, разрезают ножом на 2 или 4 части и уже потом едят руками. Горячий хлеб стоит брать за края. Его не нужно разламывать на кусочки и смазывать каждый из них маслом, как это происходит в случае с холодным хлебом. Вы можете намазать целый кусок горячего хлеба и есть его руками.

Сладкие хлебные палочки тоже смазывают маслом по всей длине. Но чтобы не накрошить вокруг себя, вам нужно сначала сломать палочку пополам и уже потом кусать ее. А жирные гренки брать руками лучше не стоит. Они подаются уже смазанными маслом, поэтому их кладут на еду ложкой.

Прежде чем есть пасту, оцените глубину тарелки

Это может быть неожиданно, но выбор столового прибора, которым вы будете есть макароны, зависит не от их формы, а от тарелки, в которой вам их подали. Если пасту подают в плоской тарелке, как, например, спагетти, то вы должны есть ее вилкой. А вот равиоли, которые подают в глубокой тарелке, едят ложкой.

От формы зависит, будете вы наматывать пасту или разрежете ее. Тонкие макароны нужно накрутить на вилку. Берите их в том количестве, чтобы они не сильно свисали с вилки и вы могли без проблем положить этот комок в рот. Широкие макароны, например лапшу для лазаньи или равиоли, нарезают на маленькие кусочки и уже потом едят.