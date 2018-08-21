Как выглядят в купальниках принцессы и первые леди (Некоторые дадут фору Меланье Трамп)

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Мы все привыкли видеть принцесс и первых леди в официальной одежде, которая соответствует их статусу. Но даже им иногда нужен отдых, и, как все мы, первые леди часто проводят летние каникулы на пляже. Даже в купальнике они выглядят отлично и держатся с достоинством настоящих королев.

AdMe.ru покажет самые интересные кадры о том, как выглядят сильные мира сего в бикини и другой пляжной одежде.

16. Хиллари Клинтон

Билл Клинтон и его супруга Хиллари танцуют во время отдыха на пляже Меган Бэй, Виргинские острова.

15. Меланья Трамп

Меланья Трамп недавно поделилась этим архивным фото. Первая леди больше не работает моделью, но совершенно не стесняется откровенных снимков из прошлого.

14. Кейт Миддлтон

В 2006 году Кейт и Уильям отдыхали на Ибице — еще до того, как стали мужем и женой. Таблоиды, публиковавшие эти фото, отметили хороший вкус Кейт в выборе бикини: белый цвет подчеркнул загар, а открытая форма — отличную фигуру.

13. Беатриса Йоркская

Внучка Елизаветы II не очень любит официальные мероприятия, и вся семья поддержала ее в этом решении. Вместо этого девушка сосредоточилась на учебе и получила великолепное образование.

12. Донна Беатрис Борромео

Пьер Казираги, наследник престола Монако, в 2015 году женился на известной журналистке и аристократке Беатрис Борромео. Она была известна еще до замужества, даже успела сняться для Chanel, но позже выбрала для себя профессиональную карьеру журналиста.

11. Колинда Грабар-Китарович

Первая женщина-президент Хорватии, 49-летняя Колинда Грабар-Китарович, по праву считается одной из самых красивых глав стран всего мира. И это неудивительно, стоит только взглянуть на ее фото в купальнике.

10. Сорайя Исфандияри-Бахтиари, королева Ирана

Шах Пехлеви был настолько очарован девушкой, что предложил стать его женой, только взглянув на ее фото. После свадьбы Сорайя возглавляла благотворительную ассоциацию в Иране, однако в 1958 году пара распалась из-за бесплодия королевы.

9. Каролина, принцесса Монако

Старшая дочь князя Монако Ренье III и Грейс Келли после трагической смерти матери вынуждена была взять на себя все ее обязанности. В том числе Каролина возглавляет благотворительный фонд Грейс Келли, а также отвечает за комитет Фестиваля искусств.

8. Ангела Меркель

Каждому из нас нужен отпуск — Ангела Меркель отдыхает в Италии во время пасхальных каникул.

7. Стефания, принцесса Монако

Стефания пробовала себя в роли певицы (и довольно успешно), дизайнера одежды и брала уроки драматического искусства. Сейчас принцесса — основательница двух благотворительных фондов: для молодых людей с инвалидностью и для больных СПИДом. Также она представитель ООН по борьбе со СПИДом.

6. Шарлен, княгиня Монако

Девушка родилась в семье выходцев из Европы. В 2011 году она вышла замуж за князя Альбера. Сегодня ее заслуженно считают одной из самых благородных и элегантных леди во всей Европе.

5. Принцесса Шарлотта Казираги

Принцесса Шарлотта — внучка Грейс Келли и 8-я в очереди на трон Монако. Но девушка не унывает: она успешная журналистка и бизнесвумен. Шарлотта известна также своей страстью к спорту и благотворительными проектами, которые помогли не одной сотне людей.

4. Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании

Старшая дочь принца Павла и принцессы Мари-Шанталь не стесняется демонстрировать свое тело в бикини, хоть это и противоречит высокому статусу принцессы. Девушка ведет профили в социальных сетях, где делится с поклонниками снимками из разных мест, в том числе с пляжей.

3. София Хелквист

Бывшая модель София Хелквист вышла замуж за шведского принца Карла Филиппа в 2015 году. После знакомства с принцем девушка бросила модельную карьеру и уделяет огромное внимание благотворительности.

2. Мадлен, принцесса Швеции

Принцесса Мадлен — прямая наследница короля и королевы Швеции. Тем не менее она не является претенденткой на престол, поскольку у нее есть старшие брат и сестра. Принцесса активно занимается благотворительностью, обожает путешествия и считает, что самое важное — уделять достаточно времени своей семье и детям.

1. Меган Маркл

Меган Маркл отлично выглядит как в официальной одежде, так и в открытой. Цветущим внешним видом девушка обязана правильному питанию и регулярным занятиям йогой, которые помогают ей оставаться в форме.

Бонус: королева Елизавета II

Кто из первых леди, на ваш взгляд, лучше всего выглядит на пляжном отдыхе?