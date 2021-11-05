16 примеров того, как за 100 лет поменялись женщины разных национальностей

Как показывают исследования, по сравнению с нашими предками начала ХХ века мы стали выше, толще, а еще дольше выглядим молодыми. Ученые объясняют эти трансформации реакцией организмов на изменившиеся условия, такие как другое питание, нежели век назад, и развитие медицины.