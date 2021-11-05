16 примеров того, как за 100 лет поменялись женщины разных национальностей
Как показывают исследования, по сравнению с нашими предками начала ХХ века мы стали выше, толще, а еще дольше выглядим молодыми. Ученые объясняют эти трансформации реакцией организмов на изменившиеся условия, такие как другое питание, нежели век назад, и развитие медицины.
Мы в AdMe.ru несколько часов вглядывались в лица женщин начала прошлого века и наших современниц, чтобы понять, сильно ли изменилась внешность рядовых представительниц разных национальностей. Теперь предлагаем это сделать вам.
Эстонки
Румынки
Австралийки
Нидерландки
Португалки
Словенки
Польки
Марокканки
Мексиканки
Австрийки
Венгерки
Боливийки
Алжирки
Чешки
Чилийки
Украинки
Представительницы каких стран, по-вашему, изменились за век больше других?
Фото на превью Unsplash, East News, Depositphotos.com, UnitedArchives / CarlSimon / East News
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