16 примеров, когда форма бровей изменила лица знаменитых женщин покруче любой пластики

Глаза — зеркало нашей души. А вот брови — его элегантная оправа. В погоне за выразительностью глаз тенденция на брови претерпела массу изменений: от тонких удивленно-приподнятых ниточек до широких соболиных. Модницы готовы были сбривать брови, рисовать их вновь, обесцвечивать, выщипывать — лишь бы не остаться белой вороной.

Как правило, моду на форму бровей задают знаменитые женщины своего времени. Поэтому мы в AdMe.ru решили пройтись по переулкам памяти и вспомнить взлеты и падения звездных бровей с начала карьеры до сегодняшнего дня.

Мадонна

Виктория Бекхэм

Джессика Альба

Меган Фокс

Леди Гага

Анджелина Джоли

Пэрис Хилтон

Дженнифер Лопес

Селена Гомес

Пенелопа Крус

Дрю Бэрримор

Кристина Риччи

Шарлиз Терон

Гвинет Пэлтроу

Гвен Стефани

Энн Хэтэуэй