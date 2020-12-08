16 правил приличия, соблюдение которых с головой выдает настоящую леди

Устроившись на стуле или в кресле, леди либо кладет одну руку на другую, либо складывает их в «замок».

Одно из самых главных правил леди, которое она не нарушит никогда, — не забывать об осанке. Как в обществе, так и наедине с самой собой. Ровная спина и расправленные плечи в любой ситуации являются ее визитной карточкой. А еще это залог здоровья не только позвоночника, но и многих внутренних органов.

Леди умеет контролировать свои эмоции. Вы не увидите на ее лице округлившихся от удивления глаз, гримас ненависти или злости, улыбки от уха до уха. Она помнит о том, что градус эмоций следует понижать: крайне возмущена — можно позволить себе нахмуриться, удивлена до потрясения — взглядом выразить чувства и приподнять брови. Леди всегда собрана и невозмутима, а ее лицо и жесты точны и умеренны.

Личные границы — это святое. Нарушение личных границ, причем как внешних, так и внутренних, недопустимо игнорировать. Она не терпит пренебрежения или хамства в свой адрес и умеет тактично указать чересчур своевольному собеседнику на то, что класть руку на плечо или прикасаться к волосам можно только с разрешения и никак иначе. Нет необходимости спорить и конфликтовать, достаточно пары метких фраз в выдержанном спокойном тоне, чтобы собеседник почувствовал, что позволил себе лишнего.