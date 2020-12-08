16 правил приличия, соблюдение которых с головой выдает настоящую леди
В средние века титул «леди» носили жены британских лордов. В современном мире это слово приобрело более широкий смысл. Леди сегодня — это женщина, которая умеет вести себя достойно в любых ситуациях, как при встрече со старым другом, так и в самом изысканном обществе. Ей вслед оборачиваются с восхищением, и даже самые закоренелые циники и скептики не могут удержаться от комплиментов в ее адрес. Конечно, у настоящих леди есть свои маленькие секреты, которые помогают им всегда оставаться на высоте.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие именно детали демонстрируют окружающим, что перед ними — настоящая аристократка.
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Леди умеет принимать комплименты, понимает, что достойна приятных слов, ответит умеренной благодарностью (достаточно короткого «спасибо») и вежливой улыбкой. И ни в коем случае не станет затевать притворный спор и опровергать похвалу: это может смутить собеседника.
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Одно из ее непреложных правил — смотреть в глаза тому, с кем ведешь разговор, будь то знакомый, родственник, ребенок, взрослый, официант или начальник. Недопустимо во время беседы разглядывать стену, галстук или чужие ботинки. Внимательный взгляд в глаза покажет, что она сосредоточена на этом разговоре, не отвлекается по мелочам и тем самым не допускает проявления неуважения по отношению к собеседнику.
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Подавать руку при встрече не только можно, но и нужно. Главное здесь — не запутаться: в повседневной жизни вне работы младшее поколение первым приветствует старшее. А в рамках службы человек более высокого статуса всегда первым приветствует подчиненных независимо от их возраста.
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Устроившись на стуле или в кресле, леди либо кладет одну руку на другую, либо складывает их в «замок».
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Одно из самых главных правил леди, которое она не нарушит никогда, — не забывать об осанке. Как в обществе, так и наедине с самой собой. Ровная спина и расправленные плечи в любой ситуации являются ее визитной карточкой. А еще это залог здоровья не только позвоночника, но и многих внутренних органов.
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Леди умеет контролировать свои эмоции. Вы не увидите на ее лице округлившихся от удивления глаз, гримас ненависти или злости, улыбки от уха до уха. Она помнит о том, что градус эмоций следует понижать: крайне возмущена — можно позволить себе нахмуриться, удивлена до потрясения — взглядом выразить чувства и приподнять брови. Леди всегда собрана и невозмутима, а ее лицо и жесты точны и умеренны.
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Личные границы — это святое. Нарушение личных границ, причем как внешних, так и внутренних, недопустимо игнорировать. Она не терпит пренебрежения или хамства в свой адрес и умеет тактично указать чересчур своевольному собеседнику на то, что класть руку на плечо или прикасаться к волосам можно только с разрешения и никак иначе. Нет необходимости спорить и конфликтовать, достаточно пары метких фраз в выдержанном спокойном тоне, чтобы собеседник почувствовал, что позволил себе лишнего.
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Суета и беспокойство — признак несдержанности в эмоциях и мыслях. Дама ее уровня не позволит себе болтать ногой, перебирать кромку скатерти или теребить локон собственных волос. Подобные маркеры в поведении кричат о том, что человек не может держать себя в руках едва ли не в прямом смысле слова. Для нее крайне важно показать себе и окружающим, что она образец спокойствия, достоинства и выдержки.
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За обедом салфетку, взятую со стола, следует положить на колени, сложив пополам. За ужином — разложить на коленях полностью.
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Класть локти на стол не запрещено. Главное — помнить о том, что это позволено только перед приемом пищи либо в промежутке между блюдами.
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Нанесение аромата на кожу — процесс очень личный, и делать это следует в одиночестве. Лучше всего наносить парфюм на точки, где сосуды находятся близко к коже: запястья, сгибы локтя, центр грудной клетки, виски, участок кожи на 7–8 см ниже мочки уха. Следует помнить главное правило: все хорошо, что в меру. Также важно не забывать о «правиле вытянутой руки»: аромат вашего парфюма должен чувствоваться не дальше расстояния вашей же вытянутой руки.
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Макияж женщины высшего общества направлен на то, чтобы подчеркнуть естественную красоту, а не «нарисовать» другое лицо. Визажист принцессы Дианы советует придерживаться натуральных оттенков и особое внимание уделять тону кожи.
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Во время светской беседы лучше воздержаться от упоминания имен, названий или адресов и ограничиться общей информацией, не детализируя. К примеру, «Я была в кафе „Антре“ с подругой Светой» лучше заменить на «Мы зашли пообедать в кафе». Также в список нежелательных тем входят здоровье, политика и религия.
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При посещении новой страны желательно одеваться нейтрально и следить за тем, чтобы колени, локти и ключицы были закрыты. Чтобы понять, какой стиль приемлем в той или иной стране, достаточно рассмотреть национальный костюм. При общении с местными жителями нужно быть осторожнее в выборе тем и помнить об особенностях местной культуры: к примеру, не стоит хвалить в Японии китайский чай.
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Перед шопингом лучше оставить на лице минимум косметики и обязательно стереть помаду. Так исключается риск случайно запачкать одежду во время примерки.
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Если вы путешествуете по воздуху и в салоне самолета кто-то ведет себя неприемлемо или создает дискомфорт вам либо окружающим, сообщите об этом бортпроводнику. Именно они ответственны за порядок на борту, поэтому правильнее будет осуществлять коммуникацию через них.
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