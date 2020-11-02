16 правил, которые должны соблюдать даже звезды первой величины при встрече с королевской особой

Каковы шансы, что вы удостоитесь чести встретиться с английской королевой или другой монаршей особой? Только не спешите говорить, что они равны нулю, потому как ни Дженнифер Лопес, ни Анджелина Джоли, ни даже Бейонсе в свое время и подумать не могли, что им такая возможность выпадет. А раз в перспективе это вполне реально, то подготовиться к встрече стоит как следует, чтобы в ответственный момент не попасть впросак.

AdMe.ru собрал 16 важных (и интересных) пунктов королевского протокола, которые стоит знать каждому, кто мечтает о знакомстве с Виндзорами.

1. Не стоит шутить с охраной

Большая часть протокола создана в целях безопасности. И поскольку охране королевской семьи приходится и без того проделывать большой объем работы, будет лучше, если вы воздержитесь от неуместных шуточек, когда будете находиться в непосредственной близости от нее. Кривляться перед сотрудниками службы безопасности, как это сделал актер Кунал Найар, явно не стоит.

2. Приезжайте заблаговременно — так надежнее

Согласно правилам, королева должна быть последней, кто прибывает на мероприятие. К примеру, на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл глава британской монархии прибыла всего за 5 минут до самой невесты.

3. Никогда не прикасайтесь к королевской особе

Какой бы дружеский разговор у вас ни завязался, прикасаться к королевской особе без разрешения — серьезное нарушение протокола. У Дженнифер Лопес, вероятно, это вылетело из головы, когда она встречалась с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

4. Если сомневаетесь, пожмите руку

На сайте королевской семьи говорится, что никаких жестких указаний, как следует приветствовать монарха, нет. Если речь идет о подданных Ее Величества, то в зависимости от пола необходимо кивнуть головой (если вы мужчина) или сделать неглубокий реверанс (если вы женщина). Для граждан других стран достаточно будет пожать руку. Если же, к примеру, знаменитость и член семьи Виндзоров пересекались много раз, велика вероятность, что при встрече они обнимутся или поцелуют друг друга в щеку. Однако и в этом случае инициатива должна исходить от монаршей особы.

5. Молчите, пока с вами не заговорят

Согласно протоколу, вы не должны начинать разговор с членом британской королевской семьи, пока не пожмете ему руку. Обычно монаршие особы здороваются первыми. Актер Билли Айкнер на одном ток-шоу рассказал, что за день до встречи с принцем Гарри и Меган получил письмо, в котором все эти тонкости были детально прописаны.

6. Сохраняйте зрительный контакт во время разговора

У монарших особ принято поддерживать зрительный контакт с собеседником во время разговора. Поэтому и вам в знак уважения стоит поступать так же. Многие СМИ затрубили об этом пункте королевского протокола после того, как главный редактор американского Vogue Анна Винтур была замечена болтающей с Елизаветой II в своих солнечных очках. Многие сочли это за неуважение. Однако, судя по фото, у них состоялась приятная беседа: Ее Величество даже улыбалась.

7. Никогда не обращайтесь к королевской особе по имени

При первом представлении члену королевской семьи следует обращаться к нему «Ваше Величество» (в случае с королевой) или «Ваше Королевское Высочество» (в случае со всеми остальными), а затем перейти на более нейтральные «мэм» или «сэр».

8. Прозвища тоже под запретом

Вы наверняка знаете, что у членов королевской семьи есть друг для друга прозвища. К примеру, принц Филипп называет свою жену «моя капусточка». Но, какой бы вы ни были известной личностью, вам подобное обращение к королеве запрещено. Впрочем, как и другие отклонения от курса: вы же не хотите вызвать шумиху, как это сделала Бейонсе, назвав Меган Маркл «моя принцесса» на премьере «Короля Льва», или, того забавнее, как Эллисон Дженни, которая обратилась к Кейт Миддлтон «дорогая» на афтепати BAFTA.

9. Реверанс делать не обязательно

По крайней мере, пока перед вами не стоит сама королева. В подобном случае реверанс является наиболее приемлемой формой приветствия для дам. Даже другие члены королевской семьи обязаны делать реверанс, чтобы поприветствовать Ее Величество. Помните, как с этим эффектно справилась Анджелина Джоли, когда Елизавета II пожаловала ей титул дамы? Следуйте ее примеру.

10. Ваш «+1» должен стоять позади вас

Часто встреча королевских особ с гостями бывает расписана поминутно, поэтому у них может не оказаться времени, чтобы лично поздороваться со всеми присутствующими в комнате. Так что, если вы возьмете с собой на подобное мероприятие еще одного человека, он должен будет стоять позади вас. И говорить с членами королевской семьи он может только в том случае, если те заговорят с ним первыми.

10. Некоторые слова и фразы следует избегать

В королевской семье не принято использовать некоторые слова. Например, ванную или туалет всегда называют уборной. Это необязательное правило, но если вы хотите произвести приятное впечатление, то ему стоит следовать.

11. Всегда стойте, когда стоит королева

Если вы когда-нибудь окажетесь в комнате с Елизаветой II, следуйте ее примеру: когда она встает, вы тоже должны встать. Если же вам доведется побывать на ужине с Ее Величеством, то после того, как она закончит трапезу, вам и остальным сидящим за столом прикасаться к еде настоятельно не рекомендуется.

12. Никогда не поворачивайтесь спиной к королеве

Правила этикета запрещают поворачиваться спиной к королеве и остальным членам королевской семьи. Это является грубым нарушением протокола. Актриса Эмилия Кларк в одном интервью призналась, что перед встречей с принцем Уильямом ее предупредили так не делать.

13. Никогда не уходите с мероприятия раньше королевы

Вы не можете просто заглянуть на мероприятие, встретить королевскую особу и уйти. Гости должны оставаться на нем до тех пор, пока члены королевской семьи не дали разрешения его покинуть.

14. Не просите о селфи, забудьте об автографе

По соображениям безопасности членам королевской семьи не дозволено делать селфи с фанатами (даже если некоторые из них очень известные личности). Об автограф-сессии тоже не может быть и речи. Монаршим особам Великобритании запрещено давать автографы и подписывать что-либо, кроме официальных документов. Вероятнее всего, в ответ на такую просьбу вы услышите: «Простите, не могу». Это правило создано для того, чтобы избежать любых подделок и скандалов. Правда, был случай, когда принц Чарльз нарушил это правило: навещая пострадавших от наводнения в Корнуолле, он не смог отказать в подобной просьбе одной даме. На клочке бумаги он написал: «Чарльз 2010».

15. Скромность и вкус превыше всего

Для встреч с королевой не существует дресс-кода, но есть одно правило — нужно выбирать более консервативные образы. Мэрилин Монро явно прослушала эту информацию, когда собиралась на встречу с Елизаветой II в 1956 году. К слову, дресс-код распространяется даже на журналистов. При выборе наряда стоит также избегать ярких цветов, так как чаще всего их носят британские монаршие особы, чтобы выделиться из толпы. Также рекомендуется избегать голых ног. Все женщины в королевской семье обязаны носить колготки на публике, поскольку протокол запрещает их отсутствие. Знаменитостям и простым смертным следовать этому правилу не обязательно, но все же стоит.

16. Не отклоняйте королевское приглашение (если у вас нет на то действительно веской причины)

Наверху: кадр из фильма «Королева» с Хелен Миррен в главной роли. Внизу: Елизавета II.

Если вы не можете принять приглашение от членов королевской семьи по действительно важной причине, это простительно. Но будьте предельно осторожны, поскольку отказ может быть истолкован ими как пренебрежение. Когда актриса Хелен Миррен отказалась прийти на обед к Елизавете II в Букингемский дворец из-за съемок в фильме, эта история стала общенациональной новостью.