16+ портретов обычных советских женщин, от красоты которых в душе цветут тюльпаны

Ученые и историки в один голос твердят, что красота советской женщины скрывалась в ее образе труженицы. На фотографиях и картинах тех времен красавицы частенько то накинут на себя рабочий фартук, то обуются в кирзовые сапоги, чтобы продемонстрировать преданность труду.

Мы в AdMe.ru наткнулись на уникальные снимки Всеволода Тарасевича. Фотограф показал истинную красоту советской женщины, которая прячется на самом деле в пронзающем взгляде и искренней улыбке, а не в трудовом обличье. В бонусе мы покажем вам, что некоторые из этих женщин ничуть не уступают голливудским красавицам.

Портрет девушки. 1965 год

Портрет таджички. 1972 год

Последний день в школе. 1959 год

Портрет девушки. 1966 год

Портрет студентки стройотряда МГУ. 1967 год

Заведующая столовой Мария Ефимовна Ионова. 1961 год

Самотлор. 1968 год

У плетня. Приемщица Черкасского консервного завода Евдокия Ивановна Клименко. 1956 год

Студентка. 1950-е годы

Аудона Куликаускас в кабинете. 1968 год

Смеющиеся девушки. 1970-е годы

Праздник «Русская зима». У самовара. 1970–1971 годы

Портрет девушки в солнцезащитных очках. 1958 год

Рязанская доярка Нина Бурмистрова. 1960 год

Портрет девушки. 1960-е годы

В дамском салоне. Таня Никифорова и мастер Леонид Гомберг. 1960-е годы

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