16+ портретов обычных советских женщин, от красоты которых в душе цветут тюльпаны
Ученые и историки в один голос твердят, что красота советской женщины скрывалась в ее образе труженицы. На фотографиях и картинах тех времен красавицы частенько то накинут на себя рабочий фартук, то обуются в кирзовые сапоги, чтобы продемонстрировать преданность труду.
Мы в AdMe.ru наткнулись на уникальные снимки Всеволода Тарасевича. Фотограф показал истинную красоту советской женщины, которая прячется на самом деле в пронзающем взгляде и искренней улыбке, а не в трудовом обличье. В бонусе мы покажем вам, что некоторые из этих женщин ничуть не уступают голливудским красавицам.
Портрет девушки. 1965 год
Портрет таджички. 1972 год
Последний день в школе. 1959 год
Портрет девушки. 1966 год
Портрет студентки стройотряда МГУ. 1967 год
Заведующая столовой Мария Ефимовна Ионова. 1961 год
Самотлор. 1968 год
У плетня. Приемщица Черкасского консервного завода Евдокия Ивановна Клименко. 1956 год
Студентка. 1950-е годы
Аудона Куликаускас в кабинете. 1968 год
Смеющиеся девушки. 1970-е годы
Праздник «Русская зима». У самовара. 1970–1971 годы
Портрет девушки в солнцезащитных очках. 1958 год
Рязанская доярка Нина Бурмистрова. 1960 год
Портрет девушки. 1960-е годы
В дамском салоне. Таня Никифорова и мастер Леонид Гомберг. 1960-е годы
Бонус: советская красавица как две капли воды похожа на Скарлетт Йоханссон в молодости
Как вам кажется, в чем секрет красоты советской женщины?
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