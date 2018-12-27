16 популярных слов и выражений, значение которых не поймут люди старше 18 лет

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Считается, что каждое новое поколение более умное и продвинутое, чем предыдущее. Более того, они создают свои слова, которыми разбавляют уже существующий словарный запас. И чтобы вы не попали впросак, когда вас пригласили на вписку или во время собеседования предложили быть мемелье, мы решили вам помочь.

Мы в AdMe.ru порылись в молодежных словарях, чтобы рассказать вам, что же это за слова и как правильно их использовать.

1. Мемелье

Это почти профессия. Так называют человека, который отбирает старые мемы и обновляет их, чтобы они снова стали актуальными.

2. Эщкере

Это высказывание считается вариацией фразы Let’s get it (которая слышится как esketit), что в переводе с английского означает «Давай получим это!» Впервые так выразился рэп-певец Lil Pump, а позже молодежь позаимствовала слово и начала активно его использовать по поводу и без.

3. Мэнспрединг

Это привычка некоторых мужчин сидеть в общественных местах с широко расставленными ногами, занимая при этом 2–3 места. Образовано от 2 английских слов: man + spreading, что в переводе значат «мужчина разбрасывает». Впервые в 2015 году 2 латиноамериканца в Нью-Йорке были осуждены за такое поведение в транспорте.

4. Словить Макконахи

Это выражение подразумевает состояние уныния, когда хочется погрузиться в депрессивные мысли и находиться в угнетенном состоянии. Оно возникло после выхода фильма «Интерстеллар» с Мэттью Макконахи в главной роли. Его герой понимает, что в этом мире все временно, в том числе и мы.

5. Глэмер

В переводе с английского glamour — «очарование», а человека, для которого гламур стал неотъемлемой частью жизни, называют глэмером. Это проявляется не только в повседневном стиле одежды, но и в поведении.

6. Стримить

Это значит вести видео- или аудиотрансляцию в режиме реального времени. В переводе с английского streaming — «потоковое вещание». Сегодня так делает практически каждый пользователь инстаграма и фейсбука для проведения прямого эфира, а ранее — геймеры (игроки).

7. Краш

В переводе с английского crush — «увлечение, предмет обожания». Чаще всего этот термин используют по отношению к человеку, который очень нравится: это может быть и кумир, и просто близкий человек.

8. Ламповый

Выражение подразумевает что-то теплое, умилительное, ностальгическое. Впервые это слово было использовано радиолюбителями. Они были уверены, что старые радиолы на электрических лампах имеют звук более теплый и приятный, чем у современной электроники на полупроводниках. Молодые люди подхватили это слово и начали применять его ко всем вещам и событиям, которые вызывают такую же ностальгию, как и радио.

9. Руфер

Термин образовался от английского слова roof, что в переводе значит «крыша». Руферство считается современной городской субкультурой. А руферы — это люди, которые покоряют самые высокие крыши различных зданий и строений и делают невероятные снимки, которыми делятся в социальных сетях.

10. Факап

В переводе с английского fuck up — «провал, неудача». И это не просто небольшая оплошность, а скорее масштабный облом.

11. Пранк

В переводе с английского слово prank означает «издевательский розыгрыш» или злую шутку, граничащую с грубостью. Из-за такой затеи могут надавать по щам шутнику (пранкеру).

12. Вписка

Термин подразумевает тусовку с возможностью переночевать или временно пожить у кого-то на квартире (вписаться туда). История этого слова уходит корнями к хиппи, которые искали место для ночлега или прослушивания музыки. На подобных мероприятиях часто бывает много алкоголя и людей, с которыми не знаком даже хозяин вписки.

13. Фитоняшка

Так называют девушек — фанаток фитнеса и правильного питания. Они это всячески подчеркивают с помощью селфи в спортзалах. Так еще называют спортсменок-бодибилдеров, которые выступают на чемпионатах в категории «Бикини».

14. Диггер

В переводе с английского digger — «копальщик». В наше время так называют экстремальных путешественников, которые исследуют подземные туннели искусственного происхождения: метро, катакомбы, системы коммуникаций, заброшенные шахты. Мечта московского диггера — найти вход в секретную ветку метро, где есть спрятанные сокровища.

15. Тьютор

В переводе с английского tutor — «педагог-наставник». В отличие от педагога, тьютор объясняет, как правильно самоорганизовываться и создавать среду для обучения. Исходя из этого он фокусируется на индивидуальности каждого ученика и разрабатывает уникальную образовательную программу именно для него.

16. Буккроссинг

В переводе с английского bookcrossing — «круговорот книг». К примеру, вы прочитали книгу и не оставляете ее пылиться у себя на полке, а несете в кафе, или в библиотеку, или в любое общественное место, где есть специальная книжная полка для буккроссинга. Там такие же любители почитать оставляют свои книги, и теперь вы можете читать их и обмениваться с другими.