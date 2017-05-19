16 парней, которые тоже захотели быть гламурными в Instagram

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Вам тоже кажется, что фото из разряда «мой завтрак», «мы с девочками так романтичны» или «я на тренировке» стали слишком навязчивыми в Instagram? AdMe.ru развеселили парни с отличным чувством юмора, которые пародируют фото, популярные среди женщин. Мы предлагаем посмеяться над инста-клише вместе с этими ребятами.

Всем прерий!

Оу, знакомый неожиданно сфоткал меня в новых «адидасах»!

Ну разве я не прекрасна?

Завтра понедельник? Я не боюсь

Ничто не доставляет мне большего удовольствия с утра, как уставиться в свою чашку с салатом

Мы в отличной форме, бро!

Зачем одеваться и идти на завтрак? Ведь у меня есть все, что мне нужно

Лыжи весь день напролет! Но сперва фото с друзьяшками

Я не хотел вам говорить, но я слишком взволнован, чтобы держать это в себе. Эта коробка — лучший подарок года!

Водопады — это серьезно

Я вся такая натуральная!

Я и мои стервАчки

За меня все скажут эта свеча с эффектом грифельной доски, глиняная маска, моя любимая книга и ЭТИ ПУЗЫРИКИ!

Кто лучше?

Я счастлив, что мир подарил мне этого малыша!

Неужели сама Бейонсе?