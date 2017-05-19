16 парней, которые тоже захотели быть гламурными в Instagram
Вам тоже кажется, что фото из разряда «мой завтрак», «мы с девочками так романтичны» или «я на тренировке» стали слишком навязчивыми в Instagram?
AdMe.ru развеселили парни с отличным чувством юмора, которые пародируют фото, популярные среди женщин.
Мы предлагаем посмеяться над инста-клише вместе с этими ребятами.
Всем прерий!
Оу, знакомый неожиданно сфоткал меня в новых «адидасах»!
Ну разве я не прекрасна?
Завтра понедельник? Я не боюсь
Ничто не доставляет мне большего удовольствия с утра, как уставиться в свою чашку с салатом
Мы в отличной форме, бро!
Зачем одеваться и идти на завтрак? Ведь у меня есть все, что мне нужно
Лыжи весь день напролет! Но сперва фото с друзьяшками
Я не хотел вам говорить, но я слишком взволнован, чтобы держать это в себе. Эта коробка — лучший подарок года!
Водопады — это серьезно
Я вся такая натуральная!
Я и мои стервАчки
За меня все скажут эта свеча с эффектом грифельной доски, глиняная маска, моя любимая книга и ЭТИ ПУЗЫРИКИ!
Кто лучше?
Я счастлив, что мир подарил мне этого малыша!
Неужели сама Бейонсе?
Фото на превью brosbeingbasic/instagram