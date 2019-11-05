16 пар российских знаменитостей, которые неожиданно оказались одногодками

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Редко бывает так, что возраст не приносит с собой изменений во внешности. Многим годы прибавляют солидности, но есть люди, которым удается обмануть время: одним везет с генетикой, а другие вверяют себя в волшебные руки косметологов и пластических хирургов.