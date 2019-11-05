16 пар российских знаменитостей, которые неожиданно оказались одногодками
Редко бывает так, что возраст не приносит с собой изменений во внешности. Многим годы прибавляют солидности, но есть люди, которым удается обмануть время: одним везет с генетикой, а другие вверяют себя в волшебные руки косметологов и пластических хирургов.
Редакция AdMe.ru на примере российских знаменитостей убедилась, что ровесники могут выглядеть по-разному. Герои нашей подборки — отечественные звезды, которые неожиданно оказались одногодками.
1. Марина Зудина и Юлия Рутберг — 54 года
2. Вадим Демчог и Дмитрий Певцов — 56 лет
3. Ирина Хакамада и Лариса Удовиченко — 64 года
4. Даниил Спиваковский и Сергей Астахов — 50 лет
5. Инна Маликова и Анфиса Чехова — 42 года
6. Гарик Мартиросян и Евгений Стычкин — 45 лет
7. Кристина Асмус и Агния Дитковските — 31 год
8. Валерий Леонтьев и Борис Грачевский — 70 лет
9. Наталья Водянова и Надежда Грановская — 37 лет
10. Константин Эрнст и Никита Джигурда — 58 лет
11. Дмитрий Маликов и Андрей Григорьев-Апполонов — 49 лет
12. Мария Миронова и Наташа Королева — 46 лет
13. Игорь Верник и Владимир Машков — 56 лет
14. Владимир Епифанцев и Владимир Сычев — 48 лет
15. Анна Плетнева и Ольга Орлова — 42 года
16. Сергей Шнуров и Сергей Безруков — 46 лет
Какое сравнение показалось вам самым неожиданным?