16 пар наших знаменитых женщин, которые оказались одногодками

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Все мы знаем, что одногодки могут выглядеть совершенно по-разному, и на это есть много причин: от условий и места проживания до особенностей внешности и стиля одежды. Поэтому бывает так, что внешний вид людей совсем не соответствует их возрасту.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть на наших знаменитых красавиц, а заодно отыскать одногодок. Должны признаться, возраст некоторых из них стал для нас сюрпризом.

1. Равшана Куркова и Наталья Бочкарева — 40 лет

2. Анна Чиповская и Настасья Самбурская — 33 и 34 года

3. Светлана Ходченкова и Анастасия Панина — 38 лет

4. Екатерина Климова и Ирина Пегова — 43 и 42 года

5. Вера Брежнева и Надежда Мейхер-Грановская — 39 и 38 лет

6. Юлия Захарова и Анна Семенович — 40 лет и 41 год

7. Ани Лорак и Ольга Ломоносова — 42 года

8. Светлана Антонова и Елена Подкаминская — 41 год

9. Лера Кудрявцева и Анита Цой — 49 и 50 лет

10. Мария Аронова и Светлана Пермякова — 49 лет

11. Тина Канделаки и Яна Рудковская — 45 и 46 лет

12. Эвелина Блёданс и Лада Дэнс — 51 год

13. Валерия и Алика Смехова — 52 года

14. Екатерина Варнава и Мария Кожевникова — 36 лет

15. Елена Панова и Валентина Рубцова — 43 года

16. Елена Малышева и Екатерина Андреева — 59 лет