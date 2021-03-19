16 пар наших знаменитых женщин, которые оказались одногодками
Все мы знаем, что одногодки могут выглядеть совершенно по-разному, и на это есть много причин: от условий и места проживания до особенностей внешности и стиля одежды. Поэтому бывает так, что внешний вид людей совсем не соответствует их возрасту.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть на наших знаменитых красавиц, а заодно отыскать одногодок. Должны признаться, возраст некоторых из них стал для нас сюрпризом.
1. Равшана Куркова и Наталья Бочкарева — 40 лет
2. Анна Чиповская и Настасья Самбурская — 33 и 34 года
3. Светлана Ходченкова и Анастасия Панина — 38 лет
4. Екатерина Климова и Ирина Пегова — 43 и 42 года
5. Вера Брежнева и Надежда Мейхер-Грановская — 39 и 38 лет
6. Юлия Захарова и Анна Семенович — 40 лет и 41 год
7. Ани Лорак и Ольга Ломоносова — 42 года
8. Светлана Антонова и Елена Подкаминская — 41 год
9. Лера Кудрявцева и Анита Цой — 49 и 50 лет
10. Мария Аронова и Светлана Пермякова — 49 лет
11. Тина Канделаки и Яна Рудковская — 45 и 46 лет
12. Эвелина Блёданс и Лада Дэнс — 51 год
13. Валерия и Алика Смехова — 52 года
14. Екатерина Варнава и Мария Кожевникова — 36 лет
15. Елена Панова и Валентина Рубцова — 43 года
16. Елена Малышева и Екатерина Андреева — 59 лет
А с какой знаменитостью в один год родились вы?
Фото на превью klimovagram / Instagram, Ivanov Sergey / East News
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