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16 пар наших и зарубежных звезд, которые родились в один год, но выглядят по-разному круто

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Известные и талантливые женщины всегда привлекают к себе пристальное внимание. Героини нашей подборки не стали исключением. Каждая из них обладает яркой внешностью, и кажется, что со временем их привлекательность нисколько не угасает, а наоборот, становится только благороднее и изысканнее.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят отечественные и западные любимицы публики, родившиеся в один и тот же год.

Алла Пугачева и Сигурни Уивер — 72 года

Ирина Безрукова и Сара Джессика Паркер — 56 лет

Чулпан Хаматова и Кейт Уинслет — 46 лет

Анна Михалкова и Хилари Суэнк — 47 лет

Екатерина Климова и Зои Салдана — 43 года

Ксения Раппопорт и Эми Адамс — 47 лет

Рената Литвинова и Памела Андерсон — 54 года

Вера Сотникова и Джулианна Мур — 61 год

Валерия и Люси Лью — 53 года

Ольга Кабо и Кайли Миноуг — 53 года

Олеся Судзиловская и Оливия Колман — 47 лет

Нонна Гришаева и Шеннен Доэрти — 50 лет

Татьяна Догилева и Фрэнсис Макдорманд — 64 года

Лада Дэнс и Сальма Хайек — 55 лет

Ольга Остроумова и Гленн Клоуз — 74 года

Лариса Долина и Донателла Версаче — 66 лет

А вы когда-нибудь сравнивали себя с ровесницами?

Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
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