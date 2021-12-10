16 пар наших и зарубежных звезд, которые родились в один год, но выглядят по-разному круто

Известные и талантливые женщины всегда привлекают к себе пристальное внимание. Героини нашей подборки не стали исключением. Каждая из них обладает яркой внешностью, и кажется, что со временем их привлекательность нисколько не угасает, а наоборот, становится только благороднее и изысканнее.