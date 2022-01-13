AdMe
AdMe

16 пар наших и зарубежных звезд, которые оделись одинаково, но не потеряли свою уникальность

2456523

Покупка одежды в масс-маркете давно стала привычной частью жизни современных модниц.
Выбирая стильные вещи по доступным ценам, мы осознанно идем на риск встретить знакомую в таком же наряде. К слову, с этой проблемой сталкиваются не только простые женщины, но и звездные красотки, которые отдают предпочтение люксовым брендам.

Мы в AdMe.ru решили доказать, что выход в свет в похожих нарядах вовсе не катастрофа для модниц.

Кейт Бланшетт и Ксения Собчак

Ким Кардашьян и Ольга Бузова

Мадонна и Елена Подкаминская

Элли Голдинг и Юлия Барановская

Бейонсе и Вера Брежнева

Люси Лью и Татьяна Навка

Джорджина Родригес и Юлия Высоцкая

Меган Маркл и Тина Канделаки

Хайди Клум и Юлия Паршута

Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова

Джои Кинг и Виктория Лопырева

Рита Ора и Ирина Шейк

Мишель Уильямс и Наталья Водянова

Натали Моралес и Оксана Акиньшина

Риз Уизерспун и Наталья Водянова

Пэрис Хилтон и Ольга Бузова

Кому из нашей подборки удалось лучше обыграть выбранный наряд?

Фото на превью buzova86 / Instagram, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
2456523
Поделиться этой статьёй