16 пар наших и зарубежных звезд, которые оделись одинаково, но не потеряли свою уникальность

Покупка одежды в масс-маркете давно стала привычной частью жизни современных модниц.

Выбирая стильные вещи по доступным ценам, мы осознанно идем на риск встретить знакомую в таком же наряде. К слову, с этой проблемой сталкиваются не только простые женщины, но и звездные красотки, которые отдают предпочтение люксовым брендам.