16 пар наших и зарубежных звезд, которые оделись одинаково, но не потеряли свою уникальность
Покупка одежды в масс-маркете давно стала привычной частью жизни современных модниц.
Выбирая стильные вещи по доступным ценам, мы осознанно идем на риск встретить знакомую в таком же наряде. К слову, с этой проблемой сталкиваются не только простые женщины, но и звездные красотки, которые отдают предпочтение люксовым брендам.
Мы в AdMe.ru решили доказать, что выход в свет в похожих нарядах вовсе не катастрофа для модниц.
Кейт Бланшетт и Ксения Собчак
Ким Кардашьян и Ольга Бузова
Мадонна и Елена Подкаминская
Элли Голдинг и Юлия Барановская
Бейонсе и Вера Брежнева
Люси Лью и Татьяна Навка
Джорджина Родригес и Юлия Высоцкая
Меган Маркл и Тина Канделаки
Хайди Клум и Юлия Паршута
Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова
Джои Кинг и Виктория Лопырева
Рита Ора и Ирина Шейк
Мишель Уильямс и Наталья Водянова
Натали Моралес и Оксана Акиньшина
Риз Уизерспун и Наталья Водянова
Пэрис Хилтон и Ольга Бузова
Кому из нашей подборки удалось лучше обыграть выбранный наряд?
Фото на превью buzova86 / Instagram, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Поделиться этой статьёй