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16 пар медийных личностей, которые оказались одногодками. А мы и не подозревали

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Возраст ко всем приходит по-разному: к одним будто забывает дорогу, другим добавляет мудрый взгляд, третьим к лицу вообще все на свете, даже старость. И лишь цифры в паспорте напоминают, кому сколько лет.

Мы в AdMe.ru решили выяснить возраст наших звезд, а заодно разузнали, кто из них оказались одногодками.

1. Полина Гагарина и Ольга Кузьмина — 34 года

2. Сергей Лазарев и Тимати — 38 лет

3. Жанна Бадоева и Анастасия Волочкова — 45 лет

4. Лариса Долина и Ирина Хакамада — 66 лет

5. Доминик Джокер и Сергей Лавыгин — 41 год

6. Влад Лисовец и Константин Хабенский — 49 лет

7. Джиган и Влад Топалов — 36 лет

8. Эдгард Запашный и Павел Деревянко — 45 лет

9. Николай Цискаридзе и Станислав Дужников — 48 лет

10. Андрей Бедняков и Денис Дорохов — 34 года

11. Кристина Асмус и Ирина Горбачева — 33 года

12. Яна Рудковская и Юлия Куварзина — 46 лет

13. Елена Малышева и Елена Яковлева — 60 лет

14. Ксения Бородина и Алсу — 38 лет

15. Мария Киселева и Натали — 47 лет

16. Равшана Куркова и Анна Семенович — 41 год

Какая знаменитость, по вашему мнению, отыскала эликсир вечной молодости?

Фото на превью Domine Jerome / ABACA / East News, Kashaev Pavel / East News
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