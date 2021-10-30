16 пар медийных личностей, которые оказались одногодками. А мы и не подозревали
Возраст ко всем приходит по-разному: к одним будто забывает дорогу, другим добавляет мудрый взгляд, третьим к лицу вообще все на свете, даже старость. И лишь цифры в паспорте напоминают, кому сколько лет.
Мы в AdMe.ru решили выяснить возраст наших звезд, а заодно разузнали, кто из них оказались одногодками.
1. Полина Гагарина и Ольга Кузьмина — 34 года
2. Сергей Лазарев и Тимати — 38 лет
3. Жанна Бадоева и Анастасия Волочкова — 45 лет
4. Лариса Долина и Ирина Хакамада — 66 лет
5. Доминик Джокер и Сергей Лавыгин — 41 год
6. Влад Лисовец и Константин Хабенский — 49 лет
7. Джиган и Влад Топалов — 36 лет
8. Эдгард Запашный и Павел Деревянко — 45 лет
9. Николай Цискаридзе и Станислав Дужников — 48 лет
10. Андрей Бедняков и Денис Дорохов — 34 года
11. Кристина Асмус и Ирина Горбачева — 33 года
12. Яна Рудковская и Юлия Куварзина — 46 лет
13. Елена Малышева и Елена Яковлева — 60 лет
14. Ксения Бородина и Алсу — 38 лет
15. Мария Киселева и Натали — 47 лет
16. Равшана Куркова и Анна Семенович — 41 год
Какая знаменитость, по вашему мнению, отыскала эликсир вечной молодости?
Фото на превью Domine Jerome / ABACA / East News, Kashaev Pavel / East News
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