16 пар голливудских красавцев, которые оказались ровесниками, а по ним и не скажешь
Когда мы смотрим фильмы и сериалы, то практически никогда не задумываемся о возрасте актеров. К примеру, вы вряд ли знали, что Элайджа Вуд, сыгравший культового хоббита Фродо, одного возраста с Томом Хиддлстоном, который прославился в образе коварного Локи из «Мстителей».
Мы в AdMe.ru обнаружили немало ровесников среди известных актеров, которые годами радуют нас с экранов телевизоров и кинотеатров.
Энсел Эльгорт и Чарли Хитон (27 лет)
Камерон Монахэн (28 лет) и Брэндон Флинн (27 лет) родились в 1993 году
Лиам Хемсворт и Билл Скарсгард (31 год)
Том Фелтон и Зак Эфрон (33 года)
Дэйн Дехаан и Ричард Мэдден (35 лет)
Крис Хемсворт (38 лет) и Адам Драйвер (37 лет) родились в 1983 году
Элайджа Вуд и Том Хиддлстон (40 лет)
Крис Прэтт и Ли Пейс (42 года)
Хью Дэнси и Зак Брафф (46 лет)
Эдриен Броуди (48 лет) и Питер Фачинелли (47 лет) появились на свет в 1973 году
Джаред Лето и Саша Барон Коэн (49 лет)
Брендан Фрейзер и Хью Джекман (52 года)
Джейсон Стейтем и Уилл Феррелл (54 года)
Николас Кейдж и Марк Дакаскос (57 лет)
Марк Стронг и Квентин Тарантино (58 лет)
Хью Лори и Кайл Маклахлен (62 года)
А кто из знаменитостей приходится вам ровесником?
Фото на превью MEGA / Mega Agency / East News, Visit Dubai / YouTube
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