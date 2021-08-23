16 пар голливудских красавцев, которые оказались ровесниками, а по ним и не скажешь

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Когда мы смотрим фильмы и сериалы, то практически никогда не задумываемся о возрасте актеров. К примеру, вы вряд ли знали, что Элайджа Вуд, сыгравший культового хоббита Фродо, одного возраста с Томом Хиддлстоном, который прославился в образе коварного Локи из «Мстителей».

Мы в AdMe.ru обнаружили немало ровесников среди известных актеров, которые годами радуют нас с экранов телевизоров и кинотеатров.

Энсел Эльгорт и Чарли Хитон (27 лет)

Камерон Монахэн (28 лет) и Брэндон Флинн (27 лет) родились в 1993 году

Лиам Хемсворт и Билл Скарсгард (31 год)

Том Фелтон и Зак Эфрон (33 года)

Дэйн Дехаан и Ричард Мэдден (35 лет)

Крис Хемсворт (38 лет) и Адам Драйвер (37 лет) родились в 1983 году

Элайджа Вуд и Том Хиддлстон (40 лет)

Крис Прэтт и Ли Пейс (42 года)

Хью Дэнси и Зак Брафф (46 лет)

Эдриен Броуди (48 лет) и Питер Фачинелли (47 лет) появились на свет в 1973 году

Джаред Лето и Саша Барон Коэн (49 лет)

Брендан Фрейзер и Хью Джекман (52 года)

Джейсон Стейтем и Уилл Феррелл (54 года)

Николас Кейдж и Марк Дакаскос (57 лет)

Марк Стронг и Квентин Тарантино (58 лет)

Хью Лори и Кайл Маклахлен (62 года)