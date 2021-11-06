16 пацанок, которые так изменились на шоу о преображениях, что родная мама не узнала
Реалити-шоу, в которых показывают преображения девушек, захватывают внимание зрителей и бьют рейтинги по просмотрам. Шоу «Пацанки» — яркое тому подтверждение. В смелом социальном эксперименте девушек с тяжелой судьбой и багажом комплексов превращают в окрыленных и уверенных в себе дам.
Мы в AdMe.ru проглатываем серию за серией и решили показать вам, как с приходом на программу изменились 16 участниц.
Анастасия Петрова (Санкт-Петербург) — победительница 5-го сезона
Анастасия Кузнецова (Москва) — финалистка 2-го сезона
Юлия Ковалева (Нижегородская область) — победительница 1-го сезона
Ксения Прокофьева (Домодедово) — финалистка 5-го сезона
Диана Чрагян (Санкт-Петербург) — победительница 4-го сезона
Бэлла Кузнецова (Новосибирск) — финалистка 5-го сезона
Зарина Голубцова (г. Мирный, Якутия) — финалистка 3-го сезона
Анна Горохова (Кировград) — победительница 3-го сезона
Анна Костина — финалистка 3-го сезона
Мария Кузьмина (Саратов) — участница 2-го сезона
Ксения Милас (Москва) — участница 3-го сезона
Татьяна Бурая (Воронеж) — победительница 2-го сезона
Софи Беридзе (Москва) — участница 2-го сезона
Ирина Голощапова (Республика Коми, Воркута) — финалистка 4-го сезона
Анастасия Антонова (Омск) — финалистка 4-го сезона
Костья Купер (Чебоксары) — финалистка 5-го сезона
Как вы считаете, какая из героинь нашей подборки из «гадкого утенка» превратилась в изящного лебедя? А кто потерял свою индивидуальность?
Фото на превью Пацанки / Телеканал «Пятница», Пацанки / Телеканал «Пятница»
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