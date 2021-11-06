16 пацанок, которые так изменились на шоу о преображениях, что родная мама не узнала

Реалити-шоу, в которых показывают преображения девушек, захватывают внимание зрителей и бьют рейтинги по просмотрам. Шоу «Пацанки» — яркое тому подтверждение. В смелом социальном эксперименте девушек с тяжелой судьбой и багажом комплексов превращают в окрыленных и уверенных в себе дам.

Мы в AdMe.ru проглатываем серию за серией и решили показать вам, как с приходом на программу изменились 16 участниц.

Анастасия Петрова (Санкт-Петербург) — победительница 5-го сезона

Анастасия Кузнецова (Москва) — финалистка 2-го сезона

Юлия Ковалева (Нижегородская область) — победительница 1-го сезона

Ксения Прокофьева (Домодедово) — финалистка 5-го сезона

Диана Чрагян (Санкт-Петербург) — победительница 4-го сезона

Бэлла Кузнецова (Новосибирск) — финалистка 5-го сезона

Зарина Голубцова (г. Мирный, Якутия) — финалистка 3-го сезона

Анна Горохова (Кировград) — победительница 3-го сезона

Анна Костина — финалистка 3-го сезона

Мария Кузьмина (Саратов) — участница 2-го сезона

Ксения Милас (Москва) — участница 3-го сезона

Татьяна Бурая (Воронеж) — победительница 2-го сезона

Софи Беридзе (Москва) — участница 2-го сезона

Ирина Голощапова (Республика Коми, Воркута) — финалистка 4-го сезона

Анастасия Антонова (Омск) — финалистка 4-го сезона

Костья Купер (Чебоксары) — финалистка 5-го сезона