Мы нашли ответы на 16 вопросов, которые приходили в голову многим, но часто оставались без ответа

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Есть такие вопросы, которые почти каждый когда-нибудь себе задавал, но узнать ответ не доходили руки. AdMe.ru сделал все за вас и нашел ответы на эти вопросы, а заодно узнал кое-что новое о мире, в котором мы все живем.

Почему так сложно налить воду в чашку нормально, не залив стол? Скажите за это спасибо эффекту Коанда: когда мы льем жидкость из сосуда, она стремится повторить изгиб его края. Если поток жидкости сильный, струя срывается с края и все проходит без происшествий. Но стоит потоку ослабеть, как ваш чай уже бежит по стенке чайника и оказывается на скатерти. Так что переливать жидкости стоит уверенно, а не по чуть-чуть. Почему мы можем практически заснуть перед телевизором, но когда через 5 минут ложимся в постель, сон будто испаряется? Когда мозг занят просмотром телевизора, ему не надо ничего анализировать, мыслительные процессы минимизируются, прибавьте к этому монотонный звуковой фон — и вы засыпаете. Как только вы выключите телевизор, в мозг начнут лезть мысли и дурацкие вопросы о жизни. А если еще и зубы пойдете чистить, то точно надо будет все начинать сначала. Если все клетки человека постоянно обновляются, почему тогда шрамы и татуировки остаются на всю жизнь? Есть клетки, которые часто обновляются, к примеру эпидермис. Шрамы, растяжки и татуировки затрагивают более глубокий слой кожи — дерму, которая обновляется в разы медленнее, но все же это происходит. Вы могли заметить, что шрамы по прошествии лет становятся чуть менее заметными, а татуировки слегка бледнеют.

Плод в утробе матери производит отходы жизнедеятельности? И если да, куда они выходят? Уже в возрасте 2 месяцев эмбрион производит мочу, которую выделяет в амниотическую жидкость, где он сам же и «плавает». Он может даже заглатывать эту жидкость, ничего страшного в этом нет. Что касается дефекации, то обычно это происходит, когда ребенок уже появился на свет. Если же он «недотерпел», то это не очень хорошо, так как все это дело может попасть плоду в легкие. Обычно такое бывает у переношенных детей. По какому времени живут космонавты на МКС? Они используют «всемирное координированное время» (UTC) — это тот самый стандарт, от которого отсчитывают часовые пояса и аналог времени по Гринвичу. То есть, можно сказать, у них такое же время, как в Великобритании. Использование UTC было одинаково удобно обеим космическим державам — СССР и США — на заре эры космонавтики. Как электронные музыканты и диджеи дают живые концерты? Они просто нажимают на кнопку Play? Диджей может создавать музыку прямо на сцене в режиме реального времени, как любой другой музыкант, хотя у него есть еще варианты: наиграть какую-то часть трека на синтезаторе, «закольцевать» ее, потом сыграть таким образом еще одну часть и из этого всего собрать трек заново. Также музыкант может взять уже готовые дорожки и немного изменять их на ходу.

Почему животные пьют воду из рек и луж, а если так сделает человек, он, скорее всего, заболеет? Наш иммунитет уже плохо справляется с подобными испытаниями. Да и кто сказал, что дикие животные не болеют — их кишечник обычно кишит паразитами, и часто виной тому бывает грязная вода. Почему мы плачем, когда нам грустно? Как сильные эмоции и вода из глаз вообще связаны? И почему при этом течет из носа? Как ни странно, плач появился у наших предков как сигнал о помощи. Первобытные люди выражали таким образом душевную боль и обиду. К тому же хороший плач действует как дыхательная гимнастика, помогающая справиться со стрессом. Что касается соплей во время плача, то это просто слезы, которые попали из глаз в нос по слезным протокам. Почему наш мозг запрограммирован любить все сладкое, жирное — одним словом, вредное? Потому что наших предков природа не каждый день баловала сытным обедом, и если человек должен был выбрать между пучком ботвы и жирным мясом, то он выбирал второе. Ведь энергии от такого блюда ему хватило бы на целый день. Сейчас этого дефицита пищи нет, а привычка осталась.

Почему человек может спокойно пройти несколько километров, а просто стоять 15 минут ему некомфортно? Потому что в венах на ногах у нас есть клапаны, которые заполняются кровью. Если мы ходим, сокращения икроножных мышц выталкивают ее, а когда мы долго стоим, кровь скапливается в клапанах и растягивает их. Поэтому, когда стоите, попробуйте шевелить ногами, напрягать и расслаблять их. Можно ли опьянеть, принимая ванну с шампанским? Да, но не от того, что алкоголь всосется через кожу. Этанол — сильно летучее вещество, и вы надышитесь его парами, стоя рядом с такой ванной, а через слизистые алкоголь впитывается хорошо. Почему никто никогда не слышал о раке сердца? Такое бывает, но крайне редко. Как известно, рак — это разрастание ткани, и происходит оно от того, что клетки неконтролируемо делятся. А миоциты — клетки сердечной ткани — перестают делиться довольно рано. Поэтому этот орган рак обычно минует. Почему в английском языке буква W называется «дабл-ю» а не «дабл-вэ»? На первых порах в английском языке V писалось как U (потому что у римлян, у которых англичане позаимствовали письменность, не было букв W или V). А буква W поначалу соответственно выглядела как UU, что до сих пор отражается в ее названии. В других языках все логичнее, к примеру в немецком буква называется «дубль-вэ».

Почему бот не может нажать на кнопку «Я не робот»? Оказывается, когда вы нажимаете на пустое поле и ставите галочку, в Google отправляется целый ворох ваших данных: страна, часовой пояс, IP-адрес, данные о перемещении курсора и другие временные промежутки между вашими действиями. Это все анализируется алгоритмами буквально полсекунды, которых достаточно, чтобы понять, человек вы или программа. Как у пингвинов не мерзнут лапы? Лапы этих птиц устроены хитрым образом: их вены и артерии в ногах переплетены, и теплая кровь из артерий моментально согревает кровь из лап, которая охладилась от контакта со льдом. При этом температура поверхности лап остается низкой, благодаря чему лапы пингвинов не растапливают лед. Что будет, если приехать в другую страну, выкинуть свой паспорт и не говорить, откуда вы? Если это страна, которая имеет визовый режим с вашим государством, то вы, скорее всего, сдавали свои биометрические данные, когда делали визу, по ним вас и вычислят при первом контакте с полицией. Если же вы не сдавали биометрию, вашу личность установят более традиционными способами и в любом случае депортируют и оштрафуют, а может, и дадут срок. В некоторых странах с этим не так строго и вы вполне сможете затеряться в толпе, но вряд ли это будут те страны, где вам хотелось бы остаться.