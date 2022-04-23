16 фактов о театре, которые станут открытием даже для тех, кто смотрел «Гамлета» сотню раз

Кто из нас, сидя в зрительном зале, не мечтал попасть за кулисы и посмотреть, как создается театральная магия. Вот они — обычные живые люди — без компьютерной графики и суперсложного оборудования всего в нескольких метрах от нас творят другой мир, вызывая у зрителей смех или слезы.

Мы в AdMe.ru заглянули за кулисы, чтобы узнать, как устроена жизнь по ту сторону сцены, как актеры готовятся к спектаклям, кто им помогает и почему техническая команда так же важна, как и труппа.

Как актеры готовятся к спектаклю

Актеры собираются в театре за несколько часов до начала спектакля на репетицию. Но перед репетицией они обязательно устраивают себе вокальную тренировку. Артисты могут распевать гаммы, кричать, мычать, рычать, чтобы подготовить голосовые связки к выступлению. Актер канадского театра Эрик Далингер, например, разговаривает с пробкой во рту. По его словам, это улучшает дикцию, — так делают актеры, участвующие в Стратфордском шекспировском театральном фестивале. Для некоторых ролей артисты вынуждены менять манеру речи, говорить с акцентом или на определенном диалекте. Это они тоже начинают делать заранее, чтобы лучше войти в образ.

Иногда спасти спектакль может только удачная импровизация

Шоу должно продолжаться несмотря ни на что. Бывает, что один из актеров начисто забывает свою реплику. В таком случае коллегам приходится на ходу менять диалоги, чтобы помочь ему вспомнить. Но не только человеческий фактор может стать причиной нештатной ситуации — иногда неприятные сюрпризы подкидывает реквизит или декорации. Джоан Бэрон вспоминает, как однажды стены и крыша, которые изображали дом, обвалились посреди представления. Зрители были потрясены, а актриса быстро сориентировалась и, не выходя из образа, внезапно выдала: «Я знала, что крышу давно пора было починить». В зрительном зале раздался громкий смех.

У актеров есть множество методов, которые помогают им учить тексты и готовиться к прослушиваниям

Существует методика, согласно которой актеры заучивают текст, произнося реплики вслух. Параллельно они занимаются другими делами, например готовят, убирают, занимаются спортом. Еще некоторые рекомендуют это делать в публичных местах — в магазине или общественном транспорте — под неодобрительные взгляды прохожих. Говорят, так лучше всего можно подготовиться к прослушиванию и избавиться от боязни выступать перед посторонними.

Многие актеры не едят определенные продукты перед выходом на сцену

Некоторые продукты могут спровоцировать проблемы с пищеварением или аллергическую реакцию. Кофе и орехи сушат горло. Бананы могут вызвать появление мокроты. А горячий чай с эхинацеей, наоборот, считается хорошим средством, с помощью которого актеры защищают свои голосовые связки перед выступлением. Также многие актеры используют ингаляции, чтобы подготовиться к спектаклю, если им нужно много и громко разговаривать, петь или кричать.

Существует огромное количество театральных суеверий и примет

Одна из самых популярных примет гласит: если генеральная репетиция была провальной, премьеру ждет успех. А неудачу приносят павлиньи перья, зеркала и одежда голубого цвета на сцене, а также произнесенное вслух слово «Макбет». Если нужно что-то сказать об этой трагедии Шекспира, ее называют «шотландской пьесой». Это суеверие связано с тем, что первый актер, который играл Макбета в оригинальной постановке, по легенде, погиб во время представления.

Актерскую гостиную за кулисами называют «зеленой комнатой»

В этом помещении актеры собираются до и после спектакля, а также во время сцен без их участия. Зеленая комната необязательно должна быть оформлена в зеленых тонах, хотя многие следуют этому правилу. Относительно ее названия существует несколько версий. Согласно самой распространенной, комната называется зеленой, так как раньше стены в таких помещениях красили в зеленый цвет, чтобы у актеров отдыхали глаза.

Костюмы часто шьют прямо в театре

Заказывает костюмы художник по костюмам, который является членом постановочной группы. Обычно костюмы шьют по индивидуальным меркам, но иногда ради экономии на корсет пришивают 2 ряда застежек, чтобы его могли носить 2 артистки. У многих звезд есть персональные манекены, и им не нужно так часто ходить на примерки, как начинающим актерам. А примерка занимает минимум полчаса.

Из современных театров исчезли суфлеры

Их практически нигде не осталось. Вместо суфлеров используют микронаушники и электронные табло, но чаще подсказки исходят от других актеров или режиссера из-за кулис. Также стали не нужны драпировщики, так как современные театры отходят от использования портьер и прочих свисающих тканей. В качестве декораций часто применяют мультимедийные средства и дополненную реальность. Зато на работу в театр теперь часто нанимают дизайнеров, программистов, видеооператоров. Последние, например, нужны для трансляции спектакля в режиме реального времени в сеть или на большой экран, чтобы зрители, сидящие в последнем ряду, могли видеть актеров крупным планом.

Скоростное переодевание — неотъемлемая часть практически любого спектакля

В таком случае актеры переодеваются прямо за сценой. Каждый артист занимает заранее оговоренное место, там его ждет команда костюмеров. Бывает, нужно успеть всего за 20 секунд, и, если на костюме, например, разойдется банальная молния, это может стать настоящей катастрофой. Чтобы облегчить процесс скоростного переодевания, придумывают разные хитрости: надевают один наряд под другой, используют магнитные крепления и парики, кнопки, застежки-липучки и прочее. У каждого профессионального костюмера есть свой набор лайфхаков, которые помогают им в работе. Например, у многих из них под рукой всегда есть бутылка спирта. Его наливают в пульверизатор и используют, чтобы избавить от запаха пота наряд, который нельзя постирать.

Реквизит, который по сценарию нужно разбить, как правило, делают из сахарного стекла

Окна, посуда, бутылки из такого стекла смотрятся очень натурально, легко разбиваются, но об осколки невозможно пораниться.

В театре, как и в кино, используют спецэффекты

Раньше «роль» дождя в спектакле «играл» горох в деревянном ящике. Сейчас осадки создают с помощью медиаоборудования и специальных светофильтров. Если нужно, чтобы герои намокли под дождем, над сценой размещают поливальное устройство, сцену покрывают водонепроницаемым материалом и обустраивают дренаж. Снежинки делают из бумаги или легкого пластика. Но обычно театральные спецэффекты создаются практически с нуля для каждого спектакля.

Помимо световых, звуковых и механических эффектов, в современном театре на зрителей воздействуют с помощью запахов

Например, в одной постановке «Властелина колец» для появления Элронда использовали запах хвои, а для появления Балрога — запах лошадей. В других спектаклях зрители могли почувствовать запах жареного бекона, летнего дождя и восточных благовоний. Перед началом бродвейского мюзикла «Официантка» в конвекционную печь в вестибюле театра ставят яблочный пирог и все помещение наполняется чудесным ароматом, который создает нужную атмосферу перед постановкой.

На пике популярности сейчас интерактивный и иммерсивный театр

В таком театре отсутствует «четвертая стена» — воображаемая преграда, которая отделяет сцену от зрительного зала — и зрители являются участниками действа. Они могут влиять на сюжет пьесы. Сцена, как правило, физически не отделена от зрителей. Например, в спектакле «Маска красной смерти» на зрителей надевали белые маски и они могли свободно перемещаться по сцене. А в постановке «You Me Bum Bum Train» зрители сами выбирали себе роли и играли вместе с актерами. Также сейчас существуют экспериментальные театральные постановки, которые длятся больше суток. Например, спектакль Яна Фабра «Гора Олимп» идет 24 часа без антракта, а постановка Всеволода Лисовского «Сквозь. Скольжение по возможностям» длится 48 часов.

Стереотип о том, что в театр нужно надевать вечерние платья и смокинги, безнадежно устарел

Сейчас в большинстве театров по всему миру не принято соблюдать дресс-код. Если у зрителя есть билет, его пустят на спектакль даже в шортах и шлепанцах. Но, конечно, в Большом театре на него посмотрят косо. С другой стороны, на авангардных постановках удивление вызовет скорее платье в пол и шпильки. В некоторых демократичных театрах зрителям даже разрешают проносить с собой снеки.

«Гамлет» — постановка, которая дольше всех остальных входит в репертуар одного и того же театра

Трагедия была написана в начале XVII века. «Королевская шекспировская труппа» из Стратфорда-на-Эйвоне впервые поставила пьесу в 1879 году, и она идет там до сих пор. В 2018 году «Гамлета» сыграла Мишель Терри, и она была не первой женщиной, которая воплотила на сцене образ принца датского. Помимо «Гамлета», среди самых популярных театральных постановок — «Долгое путешествие в ночь» Юджина О’Нила, «Кто боится Вирджинии Вульф?» Эдварда Олби, «Смерть коммивояжера» Артура Миллера, «Царь Эдип» Софокла.