16 обворожительных актрис, которым уже за 50, но они не прячутся за тонной косметики

Мы привыкли, что на светских мероприятиях актрисы выглядят безупречно. Облачившись в роскошные наряды, они ходят по красным дорожкам и позируют профессиональным фотографам на радость всем поклонникам. Только вот в обычной жизни многие из этих кинодив не пользуются всем доступным арсеналом косметики и предпочитают носить простые, но удобные вещи.

Нам в AdMe.ru нравится мода на естественность, поэтому мы отыскали фотографии известных актрис старше 50 лет, которые в обычной жизни легко могли бы слиться с прохожими.

Изабелла Росселлини

Кортни Кокс

Мелисса Маккарти

Лора Дерн

Джоди Фостер

Люси Лоулесс

Люси Лью

Наоми Уоттс

Джиллиан Андерсон

Джейми Ли Кертис

Энди Макдауэлл

Синтия Никсон

Кайли Миноуг

Брук Шилдс

Эмма Томпсон

Рене Зеллвегер