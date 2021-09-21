17 нюансов жизни крестьян, которые на раз-два перевернут представления о нравах прошлого

Традиции и старинный уклад жизни сохранялись в крестьянских семьях чуть ли не до середины XX века. Известно, что знаменитые деревенские лапти использовались крестьянами аж до 50-х годов прошлого столетия, а печи, которые зачастую топились по-черному, до сих пор можно найти в заброшенных деревнях и селениях.

Мы в AdMe.ru решили с головой погрузиться в быт крестьян XVIII–XIX веков. Оказалось, что даже самые повседневные вещи из их жизни способны на на шутку выбить из колеи современного человека.

Об образе жизни, «бабьем угле» и печках

Быт нашего современника разительно отличается от быта среднестатистического крестьянина XIX века, который то и дело вынужден был подстраиваться под природу. Так, например, из-за банального отсутствия электричества жителям деревень приходилось ложиться спать едва ли не сразу после заката.

Спали крестьяне при этом где угодно: из-за того, что кровати в деревнях появились лишь в XX веке, за спальное место для удалого деревенского парня или красной девицы могли сойти и сеновал, и телега, и даже обычный сундук. В самом теплом же месте избы — на печи — спали обычно старики и дети.

Печь, к слову, считалась спасением для всей семьи. Для того чтобы сложить печь-кормилицу, которая и грела, и кормила, и лечила, крестьяне не скупились на деньги и старались приглашать исключительно признанных мастеров.

Во многих семьях печку любили практически как члена семьи: ее украшали цветами, колосьями и листьями, раскрашивали красками. Печи использовали даже для стирки: хозяйки складывали белье в специальный горшок с водой, сыпали туда вместо порошка золу и ставили в печь. После такой процедуры белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Рядом с печью часто располагался «бабий угол», или «бабий кут», в котором находилась домашняя утварь и лавка с посудой. В это сакральное место старались не заходить мужчины.

Во время сватовства невеста обычно пряталась за кутной занавеской, откуда выходила к жениху и его родственникам в нарядных одеждах. За эту же занавеску женщину помещали и при родах, и для кормления уже новорожденного младенца.

О сватовстве и свадьбах

По достижении 16-летнего возраста девушка из крестьянской семьи становилась по-настоящему взрослой и готовой к замужеству. Родственники девицы на выданье назначали день смотрин, созывали родню потенциального жениха и выводили к ним дочь, наряженную в свою лучшую одежду. Будущий свекор задавал девушке несколько вопросов и, если она отвечала на все правильно, целовал сноху в обе щеки. Лишь после этого к невесте подходил и сам жених — зачастую в этот момент парень видел девушку впервые.

Некрасивые невесты приводили на смотрины симпатичных подруг вместо себя. Обман раскрывался только после венчания, и тогда у мужа было 2 пути: принять жену «как есть» или отдать ее на постриг в монастырь.

Свадьба, 1913 год.

Часто потенциальные невесты прибегали и к своеобразным лайфхакам, которые позволяли обойтись без совсем уж радикальных мер на пути к замужеству. Чтобы жидкие волосы выглядели презентабельнее, красавицы вплетали в косы конские волосы и тканевые ленты. А чтобы шевелюра росла быстрее, девушки использовали «магические средства»: бегали под дождем с непокрытой головой и спали с веревками под подушкой.

По-настоящему подготовленной к замужеству девушкой считалась только та особа, которая за время своего девичества усвоила все обязанности замужней женщины: она должна была уметь готовить, прясть, шить и вышивать.

О праздниках и делах повседневных

«Праздники в то время отмечали по-иному. К празднику готовились. Что-то новенькое одеть разрешат только в праздник. Тогда пекли ватрушки, варили суп (мяса было мало, только по праздникам варили мясной суп). Начинали собирать стол, стелили чистую скатерть, на стол ставили все угощения и сваренный квас. Вся семья садилась за стол. Отец играл в гармонь-однорядку, пели песни, иногда плясали. Большие праздники отмечали всем селом. Народ шел в село со всех сторон. Звонили колокола в церкви, на утренней заре было слышно далеко». М. П. Перевалова, 1924

В будние дни крестьяне питались гораздо скуднее. «Пища крестьян состоит из хлеба, огородных овощей, молока, мяса, грибов и ягод. Вот реестр крестьянской стряпухи: щи, картофельная похлебка, каша, молоко, блины, лепешки, кисель, горох, жареный картофель, жареные и вареные грибы», — так рассказывал о рационе крестьян В. А. Преображенский в своем «Описании Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении».

В баню люди ходили раз в неделю, во все же остальное время гигиену крестьяне блюсти особенно не стремились: после посещения уборной земледелец пользовался обычно растущим у дома лопушком или пучком соломы. Туалетной бумаги тогда еще не существовало: первые ее аналоги — пипифаксы — появились лишь в середине XIX века.

О женской гигиене

Во многих местах Российской империи совсем еще юным девочкам было запрещено носить красную одежду. Все дело в том, что красный цвет на Руси ассоциировался именно со способностью к деторождению и указывал на достижение девушкой фертильного возраста.

Впрочем, порой «правило красной одежды» затрагивало и мальчиков: часто их суеверные бабушки были категорически против ношения внуками красных штанишек и рубашек.

Первый выход девочки в красной одежде был настоящим событием: часто женщины деревни одаривали юную особу угощениями и красными бусами. Мать же чаще всего оставалась от происходящего в стороне: обязанность рассказать секреты гигиены лежала не на ней, а на крестной девушки.

Для защиты одежды в критические дни девушкам приходилось пользоваться специальным пояском, при помощи которого они прикрепляли к ноге старую рубашку или полотенце. Все эти предметы гигиены были многоразовыми и их старались прятать от чужих глаз.