15 странных вещей, которыми пользовались наши предки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

То, что в другие эпохи было вполне обыденным явлением, сегодня вызывает лишь удивление. История человечества изобилует забавными, странными, а порой и шокирующими изобретениями. AdMe.ru предлагает взглянуть на 10 самых необычных предметов из повседневного обихода прошлого.

1. Пулены, мечта всех европейских модников XIV века

Если простолюдинам разрешалась длина носков в полфута, то баронам — 2 фута, а графам — целых 3. Чтобы носки туфель они не болтались, их обычно подвязывали тесьмой к поясу.

2. Подарок от императора Священной Римской империи Генриху VIII

Этот эксцентричный рогатый шлем знаменитый многоженец Генрих VIII получил в подарок от императора Священной Римской империи в 1520 году. По достоинству оценив работу мастеров, Генрих VIII пригласил германских оружейников поработать в Англии.

3. Китайские «лотосы», X — XX века

С Х века в Поднебесной было принято с детства бинтовать женские ступни. В результате у девочек формировалась «лотосовая ножка» длиной всего около 10 см.

4. Могильные сейфы, XVIII век

Так выглядели «могильные сейфы» Викторианской эпохи. Существует версия о том, что прочные решетки размещали на могилах, дабы покойник не мог восстать из мертвых и выбраться наружу. Однако более правдоподобная гипотеза гласит, что так родственники защищали усопших от похитителей тел для медицинских анатомических изысканий.

5. Шатлен, аналог дамской сумочки, XVIII век

Полезный аксессуар обычно носили на поясе. На него крепились различные подвески: ключи, зеркало, кошелек, часы.

6. Чемоданчик для борьбы с вампирами, XIX век

Еще один популярный предмет родом из XIX века. Содержимое этого чемоданчика должно было помочь владельцу в борьбе с вампирами. Все в лучших традициях: осиновый кол, чесночная эссенция и колбы со святой водой.

7. «Хромая» юбка, 1910 год

Смешное название этот предмет дамского гардероба получил из-за эффекта, который он оказывал на походку. Длинная, сильно зауженная в районе щиколоток юбка заставляла женщин словно прихрамывать во время ходьбы. Изобретение модного дома Пакен (Paquin) вошло в обиход в 1910–1914 годы. К счастью, нелепая одежда, сильно сковывавшая движения, довольно быстро ушла в небытие.

8. Устройство для исправления формы носа, 1930 год

Это устройство применялось для исправления формы носа. Судя по этой фотографии, люди в 30-е годы ХХ века не сомневались в эффективности «народной» альтернативы пластической хирургии.

9. Велосипед-амфибия «Цикломер», 1932 год

Французский аппарат образца 1932 года мог передвигаться как по суше, так и по воде. Для «плавучести» изобретатели оснастили его шарообразными поплавками. Впрочем, успехом изобретение не пользовалось, ведь оно не могло похвастаться скоростью и маневренностью. В воде Цикломер уступал катамарану, а на берегу — любому другому велосипеду.

10. Микрометр красоты, 1934 год

Max Factor Beauty Micrometer, 1934 pic.twitter.com/8AfuXkPn8W — RetroCo (@Retro_Co) September 22, 2014

Аппарат, напоминающий орудие пыток, на самом деле был абсолютно безвреден и использовался в индустрии красоты. На фото специалист проводит измерения с помощью микрометра красоты. Инструмент позволял вычислять точные пропорции лица: высоту носа и лба, расстояние между глазами. Это делалось для идеальной корректировки несовершенств с помощью косметики.

11. Собаколовка, 1940 год

Странное изобретение 1940 года. Это устройство служило заменой поводка и наверняка приводило в ужас любителей животных.

12. Летающий автомобиль, 1940 год

© State Library and Archives of Florida

Устройство, напоминающее гибрид трактора и вертолета, на самом деле является летающим автомобилем. Его автор Джесс Диксон запечатлен в кабине аппарата в 1940 году.

13. Газонокосилка, 1957 год

Эта невероятная вещь на самом деле является газонокосилкой образца 1957 года. В ней предусмотрена пластиковая кабина диаметром около 1,5 метра, радиотелефон и даже кондиционер. Функционал тоже впечатляет: эта техника может косить газон, убирать снег и использоваться в качестве машины для гольфа.

14. Сейф, где хранилась монастырская казна

Сложный механизм на фото — прототип современного сейфа. В этом средневековом сундуке хранилась монастырская казна в аббатстве Мельк в Австрии.

15. Секторные часы, 1970 год

В начале 1970-х была кратковременная мода на «секторные», или «ретроградные» часы. Циферблат имел не полный круг, а только сектор. По прохождении этого сектора стрелки отскакивают назад, на начало.