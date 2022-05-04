16 некогда кудрявых знаменитостей, которые выпрямили свои кучеряшки. И мы не можем решить, как круче
Предпочтения женщин касаемо внешнего вида изменчивы, как погода в апреле. Прямые волосы необходимо завить, кудрявые — выпрямить. Так же и звезды. Многих из них мы помним с копной кудряшек, а сейчас их волосы глаже шелка. К примеру, некогда кудрявую бестию Джей Ло сегодня иначе как гламурной леди не назовешь.
Мы в AdMe.ru на примере знаменитостей решили проанализировать, что же эффектнее — кучерявая или прямая шевелюра. И честно сказать, определиться очень сложно.
Ванесса Паради
Бейонсе
Кейт Уинслет
Марион Котийяр
Моника Беллуччи
Николь Кидман
Шакира
Джулия Робертс
Одри Тоту
Дженнифер Лопес
Рианна
Зендея
Сара Джессика Паркер
Сальма Хайек
Кристина Агилера
Хэлли Берри
Как вы считаете, женщины выглядят эффектнее с кудрявыми или прямыми волосами? Почему?
Фото на превью AP / East News, Jean-Claude Cohen / East News
AdMe/Культура/16 некогда кудрявых знаменитостей, которые выпрямили свои кучеряшки. И мы не можем решить, как круче
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