16 некогда кудрявых знаменитостей, которые выпрямили свои кучеряшки. И мы не можем решить, как круче

Предпочтения женщин касаемо внешнего вида изменчивы, как погода в апреле. Прямые волосы необходимо завить, кудрявые — выпрямить. Так же и звезды. Многих из них мы помним с копной кудряшек, а сейчас их волосы глаже шелка. К примеру, некогда кудрявую бестию Джей Ло сегодня иначе как гламурной леди не назовешь.