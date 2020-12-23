16 недоступных мест, в которые обычный человек не попадет ни за какие деньги

В наше время кажется, что не осталось тех мест, куда не ступала бы нога человека. Но это только наполовину правда, так как есть потайные места, куда вход возможен, например, только для работников. А для простых смертных они являются запретным плодом, который в лучшем случае можно разглядывать только издалека.

Мы в AdMe.ru задумались, какие же места недоступны для рядовых людей, и невольно сами захотели там побывать. А из бонуса вы узнаете, в какие годы можно было подняться на площадку Ростральных колонн в Петербурге.

Лестница в хвостовой части самолета, которая ведет в секретную спальню для экипажа Boeing 787 Dreamliner над пассажирскими сиденьями

Закулисье Глайндборнского оперного театра

Ограниченный вход на смотровую площадку в короне статуи Свободы и полностью запрещенный с 1916 года доступ на факел

Внутри пьедестала находится музей, посвященный истории статуи. Но интересно другое: у пьедестала прозрачный потолок, через который видно внутренний стальной каркас памятника. Выше расположены две смотровые площадки, первая — в короне, вторая — в факеле. Последняя закрыта для посещения с 1916 года по соображениям безопасности. А вот на корону можно подняться, к ней ведет узкая винтовая лестница внутри статуи, состоящая из 356 ступеней.

Ватиканский апостольский архив только для избранных: для монарших (почетных) особ или ученых

Депо московского метро вряд ли удастся увидеть, даже если вы уснете

На завод по производству самолетов тоже не получится пробраться

Балюстрада Исаакиевского собора закрыта для посещений с 70-х годов прошлого века

Столовая на французской подлодке является стратегически важным объектом

Метро в Пхеньяне можно увидеть только в составе экскурсионной группы. До 2010 года разрешалось посещать всего 2 станции

На «Формуле-1» зрители могут наблюдать за происходящим только с трибун

Оценить с подъемного крана ход работ по реставрации Нотр-Дама едва ли будет выполнимой задачей

И поучаствовать в учениях астронавтов по оказанию экстренной помощи в невесомости — тоже

Нефтяную платформу в Северном море можно разглядеть только издалека

В Межгорье — только по специальному разрешению (закрытый город Башкирии, овеянный тайнами)

Увидеть своими глазами Большой адронный коллайдер — задача не из легких и возможна только для школьников, студентов и преподавателей

А гору Афон могут посещать только мужчины-паломники. Женщинам сюда вход воспрещен

Бонус: история о Ростральных колоннах Петербурга, которые когда-то можно было посещать

В конце 80-х колонны стояли открытые, поэтому по ночам на них спокойно поднимались. Но была одна пикантность: лестницы не освещались, а поскольку они очень узкие, то приходилось прижиматься спиной к стене. Потоки людей спускались и поднимались навстречу друг другу. Телефонов не было, светили зажигалками. Встречные потоки еле расходились. Вид сверху — великолепный. Но во время школьных выпускных была полная беда: лестницы превращались в общественный сортир. Слава богу, потом двери все-таки закрыли. © ldlu / Pikabu