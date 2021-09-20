Как выглядели 16 наших любимых звезд до того, как на них обрушилась мировая слава

Голливуд — это отдельный мир со своими стандартами и правилами. Попадая на «фабрику грез», новоявленные звезды меняют образ жизни, а часто еще и внешность. Они сбрасывают или набирают вес, экспериментируют с прической и макияжем, ищут свой стиль. Да и время неизбежно оставляет отпечаток на любом лице.

Мы в AdMe.ru сравнили фотографии звезд в начале пути с их свежими снимками. И порой кажется, что на фото совершенно разные люди.

Леа Сейду

Джона Хилл

Роузи Хантингтон-Уайтли

Эмма Томпсон

Рэй Лиотта

Тара Рид

Марк Хэмилл

Мелани Гриффит

Стэнли Туччи

Селена Гомес

Джина Дэвис

Брайан Крэнстон

Натали Дормер

Валерия Голино

Уэсли Снайпс

Аня Тейлор-Джой