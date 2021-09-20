Как выглядели 16 наших любимых звезд до того, как на них обрушилась мировая слава
Голливуд — это отдельный мир со своими стандартами и правилами. Попадая на «фабрику грез», новоявленные звезды меняют образ жизни, а часто еще и внешность. Они сбрасывают или набирают вес, экспериментируют с прической и макияжем, ищут свой стиль. Да и время неизбежно оставляет отпечаток на любом лице.
Мы в AdMe.ru сравнили фотографии звезд в начале пути с их свежими снимками. И порой кажется, что на фото совершенно разные люди.
Леа Сейду
Джона Хилл
Роузи Хантингтон-Уайтли
Эмма Томпсон
Рэй Лиотта
Тара Рид
Марк Хэмилл
Мелани Гриффит
Стэнли Туччи
Селена Гомес
Джина Дэвис
Брайан Крэнстон
Натали Дормер
Валерия Голино
Уэсли Снайпс
Аня Тейлор-Джой
Кто из звезд, по вашему мнению, сейчас выглядит гораздо лучше, чем в начале карьеры?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, CAP/RFS/Capital Pictures / East News
Поделиться этой статьёй