16 мужских советов из XVIII века, которых не хватает современным мужчинам

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Удивительно, но советы трехвековой давности, оказывается, остро актуальны и сегодня. Английский граф Честерфилд в течение многих лет писал письма сыну, в которых наставлял его по различным вопросам. AdMe.ru публикует выдержки из этих писем XVIII века и поражается, насколько они похоже на то, что сейчас мог бы посоветовать каждый отец своему сыну.

1. Шутки

«Люди здесь очень часто совершают ошибку: пристрастившись к чему-то, что забавляло их в определенном кругу и при определенных условиях, они настойчиво повторяют это в другом кругу, при других обстоятельствах, где то же самое становится либо неинтересным, либо, может быть, даже оскорбительным, из-за того, что употреблено не к месту или не ко времени».

2. Танцы

«В силу сложившегося обычая танцы могут иногда стать для молодого человека необходимостью, поэтому, занимаясь ими, помни, что ты должен научиться хорошо танцевать и что даже в том, что само по себе смешно, смешным ты выглядеть не должен».

3. Носовой платок

«Старайся хорошенько высморкаться в платок всякий раз, когда к этому представится случай, но не вздумай только потом в этот платок заглядывать».

4. Вера в свои силы

«Ничто так не роняет молодого человека и не толкает в дурную компанию, будь она мужская или женская, как робость и неверие в собственные силы. Если сам он думает, что не понравится даме, можно быть уверенным, что так оно и будет. Мало разве каждый из нас встречает всюду людей, которые при очень скромных способностях и очень небольших знаниях достигают большого успеха исключительно благодаря своей уверенности в себе, предприимчивости и настойчивости!»

5. Совершенство

«Как бы пустяшно ни было начатое тобою дело, но, коль скоро ты уже взялся за него, доводи его до совершенства... По правде говоря, все, что вообще-то стоит делать, стоит делать хорошо, а ты ничего не сможешь сделать хорошо, если не будешь внимателен».

6. Ум

«Ум и знания — это первые и самые необходимые условия для того, чтобы понравиться в обществе... Пользуйся собственным разумом и утверждай его; обдумывай, исследуй и анализируй все для того, чтобы выработать обо всем здравое и зрелое суждение. Пусть никакое „такой-то сказал“ не искажает ход твоих мыслей, не кривит твоих поступков и не навязывает тебе своего тона в разговоре... Постарайся быть умнее других, но никогда не давай им этого почувствовать».

Члены джентльменского клуба утверждают стандарты вежливости.

7. Естественные потребности

«Я знал одного человека, который был так бережен к своему времени, что не хотел терять даже тех коротких минут, которые ему приходилось проводить за отправлением естественных потребностей: в эти минуты он одного за другим успел перечитать всех латинских поэтов. Он покупал какое-нибудь дешевое издание Горация, вырывал из него страницы две и уносил их с собою в нужник, где сначала читал их, а потом уже приносил в жертву Клоацине, — этим он сберег немало времени, и я рекомендую тебе последовать его примеру».

8. Справедливость

«Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, — вот простое, верное и неоспоримое требование справедливости и морали. Следуй этому правилу, и можешь не сомневаться, что все поступки, в той или иной степени противоречащие ему, как бы благовидно они ни выглядели и как ни трудно было бы против них что-либо возразить, все равно неправомерны, несправедливы и преступны».

Филип Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честерфилд.

9. Похвала и ирония

«Помни, что всякая похвала, если она не заслужена, становится жестокой насмешкой и даже, больше того, оскорблением и всего нагляднее обличает людские пороки и безрассудства. Это риторическая фигура, имя которой ирония. Поэтому, когда тебя начинают за что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ты эту похвалу или нет; и если нет, то знай, что над тобой только издеваются».

10. Презрение и обида

«Презрение людям перенести всего тяжелее, и они очень неохотно его прощают. Им гораздо легче забыть любой причиненный им вред, нежели просто обиду. Поэтому будь к ним всегда внимателен, памятуя, что у каждого человека есть маленькое самолюбие и этим вниманием ты всегда ему льстишь».

11. Люди

«Не думай, что знания заключены в книгах: я имею в виду настоящее знание людей. Знание людей приобретается только среди людей, а не в тиши кабинета. Его нельзя почерпнуть из одних лишь книг, но книги многое подскажут тебе, когда ты будешь наблюдать жизнь, и без них ты в ней многого не увидишь. А когда ты сопоставишь собственные наблюдения над людьми с вычитанным из книг, тебе легче будет доискаться до истины... Для того чтобы узнать людей, необходимо не меньше внимания и усердия, чем для того, чтобы узнать книги».

12. Толпа и красноречие

«Всякое многочисленное сборище, из каких бы людей оно ни состояло, есть не что иное, как толпа. А когда ты имеешь дело с толпой, ни разум, ни здравый смысл сами по себе никогда ни к чему не приводят: надо обращаться исключительно к страстям этих людей, к их ощущениям, чувствам. Когда все эти люди собираются вместе, у них нет способности к пониманию, но у них есть глаза и уши, которым следует польстить, которые надо увлечь, а сделать это можно только с помощью красноречия».

13. Враги

«Помни, что для джентльмена и человека талантливого есть только два precedes: либо быть со своим врагом подчеркнуто вежливым, либо сбивать его с ног. Быть изысканно вежливым с ним внешне и в то же время противодействовать ему и возвращать его колкости — во всем этом нет ни предательства, ни лицемерия; они имели бы место, если бы ты одновременно заверял этого человека, что глубоко уважаешь его и питаешь к нему дружеские чувства».

14. Бережливость

«Никогда не покупай ненужную тебе вещь — ни из ложно понятой экономии, только потому что она дешева, ни из глупого тщеславия, только потому что она дорога. Записывай в книге все приходы и расходы, потому что человеку, который знает, сколько он получает и сколько тратит, никогда не грозит опасность выйти из бюджета».

15. Мясо и птица

«Не могу кончить разговор, не сказав тебе еще раз, как важно уметь искусно нарезать мясо и птицу. Пусть это сущая мелочь, любому из нас приходится заниматься этим по два раза в день. А когда человек не умеет чего-то, даже такой пустяк становится ему в тягость; другим же смотреть на это бывает очень неприятно, и такой человек часто кажется им смешным».

И напоследок: как завоевать расположение любого

«Если тебе особенно хочется завоевать расположение определенных людей, постарайся распознать их самое большое достоинство и их самую большую слабость. Воздай должное первому, а второй — даже нечто большее. И хотя они любят, чтобы им воздавали по достоинству там, где они знают, что действительно достигли чего-то значительного, им больше всего и вернее всего льстит похвала в том, в чем они хотят преуспеть и однако не совсем уверены, удается им это или нет».