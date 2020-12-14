16 мифов, в которые мы напрасно верили всю жизнь

Каждый день на нас отовсюду льются огромные потоки информации, и порой сложно разобраться, что из этого правда, а что заблуждение. И нередко весьма распространенные теории и утверждения оказываются ложными.

Мы в AdMe.ru наткнулись на обсуждение, где люди поделились утверждениями, в которые они долго верили. И, как выяснилось, напрасно.

Миф № 1: Если вы прикоснетесь к детенышу животного — мама больше не заберет его

На самом деле большинство животных, а особенно птиц, возьмет своего малыша обратно. Если помочь птенцу забраться обратно в гнездо, никаких проблем в большинстве случаев не возникнет, потому что у птиц слабо развито обоняние.

Миф № 2: Приседания вредны для коленей

Приседания и другие упражнения с нагрузкой на ноги не представляют опасности для суставов — такой вывод сделали ученые после проведенного исследования. И даже наоборот, они пришли к заключению, что правильное выполнение упражнений может быть даже полезным в борьбе с болезнями суставов, такими как остеоартроз коленного сустава.

Миф № 3: Гладиаторские бои всегда имели фатальный исход

И это широко распространенное заблуждение, которому большинство верит из-за фильмов, где поединки показываются более жесткими, чем это было на самом деле. Гладиаторы были высококвалифицированными спортсменами-профессионалами, которые зарабатывали на жизнь с помощью участия в боях, а риск потерять жизнь был для них ни к чему.

Миф № 4: Непереносимость лактозы — это отклонение

На самом деле еще 10 000 лет назад люди не могли пить молоко, и на фоне истории цивилизации это практически вчера. Первыми начали пить молоко крестьяне и скотоводы в Западной Европе. Со временем мы стали толерантнее к лактозе, но это относится не ко всем народам. К примеру, большинство азиатов не переносит ее, потому что их организмы уменьшают производство лактазы еще в детстве. Лактаза — это фермент, который помогает усвоению молочных продуктов, и в детстве он нам нужен, чтобы усваивать материнское молоко. Так что если у вас непереносимость лактозы, то не стоит переживать — с вами все в порядке.

Миф № 5: Хамелеон меняет цвет, чтобы замаскироваться

Поскольку они хладнокровные, изменение цвета кожи — это способ поддерживать благоприятную температуру тела. Хамелеон может потемнеть для того, чтобы притянуть к себе солнечные лучи и согреться, когда холодно, а если жарко — он станет светлее, чтобы отразить их и не перегреться.

Миф № 6: Если разделить дождевого червя пополам, обе половины останутся живы

Некоторое время они все еще будут извиваться, но у задней части не будет возможности питаться, а у передней — избавляться от отходов. Половина с головой может выжить только при условии, если разрез совершен ниже определенной точки.

Миф № 7: Европейские девушки в XIX веке носили тугие корсеты и от этого часто теряли сознание

Тугая шнуровка была распространена не больше, чем сейчас. Ну а миф получил широкую известность из-за литературных романов, в которых женщины затягивали корсеты до невозможности и нередко теряли от этого сознание. Большинство женщин носили корсеты, потому что в них чувствовали себя более привлекательными и правильно одетыми.

Миф № 8: Летучие мыши слепые

Вопреки мифу, летучие мыши не слепы. В зависимости от обстоятельств они иногда предпочитают использовать зрение вместо эхолокации. А те, которые пьют нектар, а не охотятся на насекомых, вообще не эхолоцируют.

Миф № 9: Транквилизаторы заставят животных сразу уснуть

Для того чтобы животное уснуло, недостаточно нескольких секунд. Препарат начинает действовать примерно через 20 минут.

Миф № 10: У всех людей есть преобладающее полушарие, поэтому их можно разделить на «гуманитариев» и «технарей»

Этот миф разрушен давно, но в него почему-то до сих пор верят. Деление людей на такие категории неактуально, потому что любой человек использует для разных задач оба полушария. А вот если убеждать ребенка в его «лево-» или «правополушарности», это не принесет пользы, а, наоборот, может послужить мотивом всегда ходить по пути наименьшего сопротивления.

Миф № 11: Смуглые люди не могут обгореть на солнце

Конечно, у людей с темным цветом кожи шанс обгореть гораздо ниже, но он есть. Смуглые люди могут не заметить покраснений, но зато позже также почувствуют зуд, жар и боль от прикосновений.

Миф № 12: Куры не умеют летать

В зависимости от породы куры могут летать до 3 метров в высоту и преодолевать расстояния в среднем до 15 метров. Самый длинный зарегистрированный полет курицы длился 13 секунд на расстояние чуть более 91 метра.

Миф № 13: Вода, стекающая в канализацию, вращается в разных направлениях в зависимости от того, в каком полушарии вы находитесь

В обоих полушариях можно найти стоки как против, так и по часовой стрелке. Все зависит от того, как была введена вода, и от геометрической структуры слива.

Миф № 14: В Средневековье люди жили до 30–40 лет

На самом деле были люди, которые, как и сейчас, жили и до 60, и до 70, и до 80. А 30–40 лет — это среднее значение. Такие цифры получались из-за высокой младенческой смертности. Например, английский историк и мартиролог Джон Фокс прожил 69 лет (1516–1587), а племянница королевы Англии Летиция Ноллис — 91 год (1543–1634). А еще был примечательный случай в 1635 году в Лондоне. К королю Карлу I явился крестьянин Томас Парр и поведал, что ему уже 152 года. В честь этого король устроил широкий пир, после которого Парр скончался. По одной версии, из-за пневмонии, а по другой — из-за обильных угощений. И до сих пор остается загадкой, действительно ли ему было столько лет.

Миф № 15: Монетка, упавшая на человека с крыши Эмпайр-стейт-билдинг, способна привести к летальному исходу

Крыша этого 103-этажного здания расположена на высоте 381 метр, так что времени на разгон у монетки будет много, но недостаточно для того, чтобы нанести какой-то ущерб здоровью человека. Физики даже сделали расчет, который показал, что при падении на человека монета не повредит кожу.

Миф № 16: Птицы улетают, потому что становится холодно

Все привыкли считать, что птицы улетают из-за того, что становится холодно. Но на самом деле это происходит не из-за того, что они мерзнут, а потому, что возникает нехватка еды.