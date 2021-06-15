16 метких иллюстраций, в которых собрано все, что малыши высказали бы взрослым, если бы умели говорить
Как же хочется иногда родителям, чтобы их ребенок поскорее начал говорить, ведь временами так сложно понять поведение малыша, его желания и эмоции. Сразу появились бы ответы на множество вопросов: какая песенка лучше помогает заснуть, нравится ли малютке новая игрушка, по душе ли крохе пюре из брокколи на обед. И помимо этого, без сомнения, малышу будет о чем рассказать родным.
Сегодня мы в AdMe.ru решили пофантазировать и предположить, о чем поведали бы нам младенцы, если бы умели говорить с рождения.
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Как вы думаете, о чем еще хотели бы поговорить малыши?
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