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16 метких иллюстраций, в которых собрано все, что малыши высказали бы взрослым, если бы умели говорить

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Как же хочется иногда родителям, чтобы их ребенок поскорее начал говорить, ведь временами так сложно понять поведение малыша, его желания и эмоции. Сразу появились бы ответы на множество вопросов: какая песенка лучше помогает заснуть, нравится ли малютке новая игрушка, по душе ли крохе пюре из брокколи на обед. И помимо этого, без сомнения, малышу будет о чем рассказать родным.

Сегодня мы в AdMe.ru решили пофантазировать и предположить, о чем поведали бы нам младенцы, если бы умели говорить с рождения.

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Как вы думаете, о чем еще хотели бы поговорить малыши?

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