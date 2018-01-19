16 любопытных фактов обо всем на свете, которые вы наверняка не знали
В мире слишком много любопытных вещей, о которых мы почему-то еще не слышали. AdMe.ru решил устранить эту вселенскую несправедливость и составить подборку фактов, которыми так и хочется поскорее поделиться со всем белым светом.
- Ученые выяснили, что у бегемотов и китов есть общий предок, который жил около 50 млн лет назад. Поэтому можно сказать, что киты и бегемоты являются друг для друга дальними родственниками.
- Обычная улитка движется быстрее, чем электроны в медном проводе.
- В метро Нью-Йорка используют лампы с нестандартным цоколем: резьба сделана не по часовой, как на обычных лампочках, а против часовой стрелки. Придумано это было для того, чтобы лампочки перестали воровать.
- Шоколад Ritter Sport стали выпускать в форме квадрата после того, как в 30-е годы прошлого века стали популярны куртки с квадратными карманами. Компания решила наладить производство квадратных шоколадных плиток, которые помещались бы в эти карманы, но при этом не ломались и имели вес обычной шоколадки.
- В Античности семена рожкового дерева считались идентичными друг другу и использовались как мера веса — карат (равняется 200 мг). С тех пор карат стал традиционной мерой веса драгоценных камней и жемчуга.
- В Англии XIX века среди мужчин пользовалось популярностью масло макассар, которое якобы помогало от облысения. Чтобы защитить мебель от пятен масла, хозяйки домов стали накрывать спинки мебели салфетками. С тех пор их называют антимакассарами: эти салфетки можно увидеть на спинках кресел в поездах и самолетах.
- Если человек съест печень полярного медведя, то с высокой долей вероятности умрет. В ней содержится слишком много витамина А, который в такой дозе вызывает у человека гипервитаминоз и сильнейшее отравление.
- Исследования показали, что младенцы улыбаются довольно осмысленно и делают это тогда, когда видят, что мама или папа готовы улыбнуться им в ответ. Им нравится смотреть на улыбку родителей, собственно, своей улыбкой они этого и добиваются.
- В основе гимна Греции лежит поэма из 158 четверостиший, правда, поют только первые два.
- Несмотря на свое внешнее сходство, кролики и зайцы не могут дать совместное потомство. Более того, у них разное количество хромосом: у кроликов 22, а у зайцев — 24.
- Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии. Аравийские верблюды тоже существуют, но их применяют только для развлечения туристов и в качестве транспорта, а вот в кулинарных целях предпочитают австралийских.
- Вплоть до 1800 года около 43 % населения мира не доживало и до 5 лет.
- Неприятный запах изо рта по утрам появляется потому, что ночью слюна практически не вырабатывается. Поэтому за несколько часов сна бактерии скапливаются и разлагаются.
- На входе в большие здания часто устанавливают вращающиеся двери и вот почему: открытие навесной или раздвижной двери даже на небольшой промежуток времени (особенно в условиях холода или жары) приводит к значительным перепадам температуры помещения. Вращающаяся дверь предотвращает резкое падение или повышение температуры, и подобной проблемы не возникает.
- Сборная Бразилии по футболу — единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах мира. К тому же это и самая успешная команда в данном чемпионате: они побеждали 5 раз.
- В 1830-е годы кетчуп продавался в качестве лекарства от диареи, ревматизма и экземы. Содержащийся в томатах ликопин действительно полезен для организма, но вовсе не является панацеей от всех болезней: сейчас его спокойно можно купить в виде таблеток в аптеке.