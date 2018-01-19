16 любопытных фактов обо всем на свете, которые вы наверняка не знали

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В мире слишком много любопытных вещей, о которых мы почему-то еще не слышали. AdMe.ru решил устранить эту вселенскую несправедливость и составить подборку фактов, которыми так и хочется поскорее поделиться со всем белым светом.