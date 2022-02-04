16 культовых мест, которые мы видели много раз, но не знали, как они выглядят в реальной жизни

Кино, фотография и великие полотна открывают перед нами миры, рассказывают истории, отображают время. Некоторые изображения мы хорошо знаем с детства. И кажется, что они присутствуют только там, на картинках. Но большинство из них вполне реальны и существуют до сих пор.

Пользователи сети побывали в культовых местах из фильмов, картин и фотографий, а мы в AdMe.ru сопоставили получившиеся у них снимки с известными изображениями. Вот что получилось.

Улица Abbey Road попала на обложку альбома The Beatles и прославилась на весь мир

Терраса кафе на площади Форум в Арле на картине и в наши дни

Дорога к дворцу Джаббы у каньона Twenty Mule Team в Долине Смерти, Калифорния

Церковь в Овере, которую изобразил на своем полотне Винсент Ван Гог

Съемки фильма «Хороший, плохой, злой» проходили на кладбище Сад-Хилл в Испании

Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке запечатлен на множестве фотографий. Вот так здание выглядело в 1952 году и сейчас

Кафе, где работала Амели, находится в Париже по адресу Лепик, 15 и сегодня принимает многочисленных поклонников фильма

Школа Западного Беверли из сериала «Беверли-Хиллз 90210» — Школа Торранса, штат Калифорния

Необитаемый остров в фильме «Я мечтаю о Джинни» — на самом деле пляж Пойнт-Дюм

Дом Шерлока — Норт-Гоуэр-стрит, 187 в Лондоне

Дом Сабрины из фильма «Сабрина — маленькая ведьма»

Библиотека дома Хэтфилда стала одним из мест действия фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни»

Тот самый город-крепость Юнкай в «Игре престолов» на самом деле находится в Марокко и называется Айт-Бен-Хадду

Ресторан в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» — на самом деле заведение, названное в честь иллюстратора Людвига Бемельманса, который расписал его стены

Самый бедный из дистриктов Панема, 12-й, из фильма «Голодные игры» — на самом деле заброшенная деревня Henry River Mill Village в Северной Калифорнии

Twede’s Cafe, где герой сериала «Твин Пикс» агент Дейл Купер заказывал вишневый пирог и кофе, существует и называется RR Diner