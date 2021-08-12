16 крошечных деталей, которые даже простушку превратят в благородную леди

В жизни каждой бывают такие дни, когда весь свой гардероб кажется безумно скучным. И в этом случае большинство тут же отправляются по магазинам за обновками. Но на самом деле большая часть того, что нужно для разнообразных образов, уже висит в шкафу — нужно только немного вдохновения.

Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с проблемами при составлении нарядов, поэтому решили разобраться, какие модные хитрости помогут выглядеть ярко и в то же время элегантно.

1. Заменить функцию вещи

Очень популярный примем, когда вещь используют не по ее назначению. Например, можно повязать свитер или толстовку как шарф или пояс. Как вариант — использовать платок в качестве ремня, резинки для волос или даже топа, а маленькую сумку надеть как ожерелье.

2. Надевать не менее 3 элементов одежды

Стилисты называют это «правилом трех». Верх и низ (брюки или юбка) — это первый и второй элементы образа. Третий элемент — это то, что завершает наряд. Это может быть свитер, пиджак, жилет, шарф, шляпа или даже эффектное украшение. Третья деталь оживляет повседневную одежду, и человек выглядит так, как будто приложил много усилий, чтобы выглядеть стильно.

3. Сочетать винтажные вещи с трендовыми

Если полностью составить образ из винтажных предметов, то есть риск выглядеть нелепо. А вот разбавить свой образ одной такой стильной деталью — очень хорошая идея. Это может быть оригинальная сумка, обувь, пальто или аксессуары. Кроме того, стоит попробовать сочетать вещи разных десятилетий. Вместо того чтобы полностью придерживаться стиля определенных годов, можно надеть платье 40-х с кожаной курткой 90-х.

4. В любой непонятной ситуации стоит носить ремень

Обычно, если кажется, что в образе чего-то не хватает, то это не кажется. И ремень может решить эту проблему. Некоторые предметы гардероба делают фигуру бесформенной, и тут-то на помощь приходит ремень. Он подчеркнет изгибы в мгновение ока. Для базы понадобятся черный или темно-коричневый универсальный кожаный ремень. А для особых случаев выбор неограничен — из ткани, экокожи, металла, джута, кружева, или же яркие спортивные ремни, даже с неоновыми элементами.

Кстати, чтобы носить ремень, шлевки для него иметь не обязательно. Можно надеть его поверх платья или жакета.

5. Открыть плечо

Если нет желания приобретать новые вещи, то вот один из самых необычных способов обновить образ: подарите новую жизнь своей джинсовке, толстовке или пиджаку, немного приспустив их с одного плеча. Или даже с двух.

6. Накинуть верхнюю одежду на плечи, оставив рукава свободными

Чтобы создать более дорогой образ, можно небрежно набросить жакет или пальто на плечи. Так вы покажете, что не зависите от температуры и вам нет надобности укутываться в верхнюю одежду. Кроме того для носки пальто или жакета подобным образом требуется поистине королевская осанка, поэтому вы априори будете выглядеть более благородно.

7. Добавить цветные пряди

В современно мире цветные волосы уже не выглядят скандально, а вполне социально приемлемы. Тем более что можно всего лишь поиграть с цветом: существует масса вариантов временных красок для волос, и это позволяет менять цвет локонов так же часто, как и цвет губ.

8. Надеть гольфы или чулки

Гольфы придают образу особый шарм. В холодную погоду можно использовать их в паре с колготками или выбрать имитацию колготок под чулки. Они отлично защитят ноги от холода и помогут выглядеть сногсшибательно.

9. Использовать фантазийные колготки

В тренде цветные, ажурные, с геометрическим рисунком, надписями, принтом, шиммером и блестящим декором. Однако стоит помнить, что чем ярче колготки, тем «спокойнее» все остальное в образе. Фантазийные колготки лучше носить с обувью на невысоком каблуке. Они отлично сочетаются с грубыми ботиками, ботильонами и спортивной обувью, но не с сапогами.

10. Выделить глаза цветом

Цветная тушь — неоспоримый тренд этого года. Можно накрасить ею верхние и нижние ресницы, а можно только верхние или нижние, чтобы оттенить цвет глаз и придать глубину взгляду. Как вариант — наносить цветную тушь поверх черной на кончики ресниц. Ну и самая необычная идея — соединение двух цветов: один на верхние ресницы, второй — на нижние.

Что касается стрелок на глазах, то сейчас чем необычнее — тем интереснее. Можно сделать классические стрелки ярких контрастных оттенков — однотонные или, например, с красивыми переходами. Причем это могут быть как переходы одного цвета от бледного до насыщенного, так и экстремальные сочетания, например, розового с салатовым. Также помимо стрелок можно нарисовать еще графику на глазах — провести драматичную линию под бровью.

11. Добавить контраст

Любой контраст в образе хорош — фактур, стилей, грубого и женственного, цветовой. Шелк и кожа, деним и шерсть, матовые и глянцевые, гладкие и фактурные ткани — вариантов множество, и подобное комбинирование поможет даже в однотонном наряде выглядеть гораздо круче. Контраст стилей подразумевает, например, сочетание спорта и классики, что смотрится небанально и однозначно привлекает внимание.

Уже достаточно привычным стало сочетание в образе грубого и женственного, как двух составляющих, часто уживающихся в одном характере. Расставить акценты поможет прием цветового контраста — сочетание в одном наряде оттенков, противоположных друг другу.

12. Поддеть водолазку

Образ сразу станет не только теплым, но и многослойным. Водолазка отлично сочетается с рубашками, комбинезонами, платьями, пиджаками, кардиганами и жилетами. А многослойность — один из главных трендов этого сезона, который позволяет смешивать фактуры, цвета, привносит в образ новизну и современность.

13. Носите укороченные кофты поверх футболки, рубашки или платья

Носить топики поверх рубашек и футболок было модно в 2000-х. Однако, все новое — стильно переосмысленное старое, и сегодня топы предлагается носить поверх вещей оверсайз. Это помогает не нарушать пропорции: топ обозначит фигуру и не даст коварному крою оверсайз скрыть достоинства.

14. Оригинально заправить рубашку

Рубашка никогда не перестанет удивлять. Стоит стилизовать ее по-новому, и вы снова на пике моды. Например, можно попробовать заправить внутрь штанов только одну полу, а вторую оставить навыпуск.

Или же попробовать французский вариант — заправить спереди, оставив свободной сзади и по бокам. Проделать такой трюк можно и со свитером.

15. Закатать рукава

Такой прием делает образ более стильным и расслабленным, но создать идеальный закатанный рукав не так просто, как кажется. Нужно, чтобы он выглядел аккуратным, без заломов и не смотрелся грузным валиком, иначе образ будет неряшливым. Чтобы не рисковать, можно попробовать красиво единожды подвернуть манжету.

16. Использовать белую рубашку в образе по-новому

Белая рубашка в паре с брюками, джинсами и юбкой-карандашом смотрятся слишком скучно. Поэтому дизайнеры поспешили придумать новый вариант носки этой универсальной одежды — как накидку, в расстегнутом виде. В таком исполнении рубашка придает образу немного небрежности и расслабленности.