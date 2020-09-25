16 девушек, которые не слывут красотками в жизни, зато на подиуме они — звезды

В Средние века в моде были бледность и худоба, а в эпоху барокко ценились пышные формы. В начале XXI века эталоном красоты считались стройные длинноногие девушки. Манекенщицы именно с такой внешностью царили на подиумах и обложках глянца. Но мода переменчива, и сегодня модельный бизнес стирает параметры 90—60—90 и делает акцент на разнообразии и уникальности.

AdMe.ru присмотрелся к моделям с нетипичной внешностью и разглядел красоту.

Армине

Армине Арутюнян после своего первого показа мод Gucci плакала много дней. В социальных сетях ее затравили из-за необычной внешности. Модель не могла понять, правда ли она настолько некрасива. В итоге девушка решила, что хейтеров нужно просто игнорировать.

Юния Пахомова

В 15 лет Юния резко выросла, и друзья предложили ей попробовать себя в модельном бизнесе. На спор она отправила свое фото в агентство. В итоге девушка проиграла спор, так как ее взяли на работу.

Дэни Миллер

Эта отвязная девушка очень стеснялась своих зубов и не показывала их, когда фотографировалась. А сегодня улыбка Дэни красуется на рекламном плакате помады Gucci. Некоторые говорили Дэни, что она специально удалила зубы. Но она родилась такой и получала много насмешек в свой адрес. Мама отвела малышку к стоматологу, который хотел вставить искусственные зубы, немного раздвинув имеющиеся. Но у доктора ничего не получилось, и пришлось оставить все как есть.

Кадри Вахерсалу

У этой модели чарующая особенность — гетерохромия. Есть несколько разновидностей гетерохромии: когда правый и левый глаз отличаются по цвету и когда радужная оболочка одного глаза окрашена в несколько цветов.

Роуз Дэниелс

У Роуз совсем нестандартная модельная внешность. Она явно не милашка с обложки. Интересно, что и сама девушка не думала о карьере на подиуме. Она приехала на просмотр в крупное агентство, дожевывая ириски, купленные на заправке, и кое-как отвечала на вопросы. Неожиданно для Роуз ей предложили контракт, и она переехала в Нью-Йорк.

Нина Маркер

Нетипичная красота Нины привлекла гуру индустрии моды, и модель смогла сделать успешную карьеру, несмотря на синдром Аспергера. Это нарушение психического развития, при котором наблюдаются проблемы с социальным взаимодействием и неуклюжесть.

Оливия Лис

Андрогинность Оливии привлекает внимание домов моды. И доказывает, что красивой можно быть без шикарной шевелюры, яркого макияжа, пухлых губ и вызывающих нарядов.

Сара Грейс Валлерстедт

Модель признается, что в детстве ее раздражали веснушки, которые сейчас добавляют девушке профессиональной уникальности. Сегодня конопушки Сары очаровывают читателей глянца и зрителей шоу, но яркая внешность не означает, что ей не приходится много работать. Например, манекенщица отрабатывает походку, даже когда гуляет со своей таксой.

Юлия Ратнер

Всем, кто хотя бы раз, глядя в зеркало, думал о том, что у него слишком большой нос, будут полезны слова этой модели. В одном из интервью украинская манекенщица сказала, что если бы давала себе самой совет в прошлом, то попросила бы не волноваться о носе, ведь через несколько лет он уже не будет казаться ей таким огромным.

Чен Юань

Китаянка участвует в дефиле, проходящих по всему миру. Она смогла заинтересовать своей колоритной и нестандартной красотой даже такой бренд, как Louis Vuitton.

Фахрани Эмпел

Татуированное лицо, частично выбритая голова и волосы с проседью. Родившаяся в Джакарте индонезийская модель с необычной внешностью постоянно меняет место жительства, при этом называет своим домом только 2 места на планете: джунгли Бали и тихие закоулки Берлина.

Али Тейт

Первый «ангел» Victoria’s Secret plus-size. У девушки 52-й размер, она рекламирует нижнее белье. Кстати, Victoria’s Secret решил пригласить модель с нетрадиционной фигурой для работы после скандала, когда один из топовых сотрудников компании высказался против участия в их шоу моделей plus-size. Али с детства стеснялась своей полноты. Она была пышечкой, даже когда 5 раз в неделю занималась спортом. А потом приняла себя. Девушка говорит, что важно любить себя сейчас, а не когда тело станет «красивым» или когда все цели будут достигнуты. Это и есть бодипозитив.

Марьян Йонкман

Марьян хотела стать моделью, но не верила в свой успех, так как сравнивала себя с популярными манекенщицами и думала, что недостаточно красива. Но она решила попробовать и спустя некоторое время получила шанс блистать в Saint Laurent.

Хоуп и Грэйс Флай

Рыжие близняшки с конопатыми лицами. Их тела украшают татуировки и пирсинг. Несмотря на то, что они далеки от образа куколки, их модельная карьера довольно успешна. Девушки практически неразлучны не только на фото, но и в жизни.

Эллия Софи

Эллия — обладательница широко расставленных глаз — не подходит под стандарты модельного бизнеса прошлого. Но сегодня она звезда, которая сотрудничает, например, с Gucci, снимаясь для глянца и участвуя в показах мод.