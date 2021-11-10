16 красоток отечественного шоу-бизнеса, которые предстали перед публикой в совершенно неожиданных образах
В отечественном шоу-бизнесе много очень красивых девушек. Мы часто видим их на телеэкранах или на страницах глянца и, кажется, уже привыкли к тому, как они обычно выглядят. Вот только иногда знаменитости примеряют на себя такие образы, в которых мы их совершенно не представляли. И неважно, выступление это на сцене театра, съемки в музыкальных клипах или просто фото из домашнего архива, — получается просто бомбически.
Нам в AdMe.ru кажется, что не всех девушек на этих фото можно узнать без подсказки. А вы смогли бы?
Глюкоза
Кристина Асмус
Настасья Самбурская
Аглая Тарасова
Равшана Куркова
Екатерина Скулкина
Елена Подкаминская
Кети Топурия
Клава Кока
Галина Боб
Анна Хилькевич
Светлана Лобода
Наталья Подольская
Юлия Пересильд
Надежда Сысоева
Вера Брежнева
Как вам показалось, кого действительно не узнать?
Фото на превью Vyacheslav Prokofyev / TASS / Getty Images, glukozamusic / Instagram
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