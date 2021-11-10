16 красоток отечественного шоу-бизнеса, которые предстали перед публикой в совершенно неожиданных образах

В отечественном шоу-бизнесе много очень красивых девушек. Мы часто видим их на телеэкранах или на страницах глянца и, кажется, уже привыкли к тому, как они обычно выглядят. Вот только иногда знаменитости примеряют на себя такие образы, в которых мы их совершенно не представляли. И неважно, выступление это на сцене театра, съемки в музыкальных клипах или просто фото из домашнего архива, — получается просто бомбически.