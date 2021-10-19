16 красноречивых примеров, которые доказывают, как быстротечно время

Перемены не всегда и не сразу воспринимались людьми с позитивом. Ведь все новое обычно пугает. И только по прошествии времени обществу наконец удавалось по достоинству оценить трансформации, случившиеся с нами и с миром. От некоторых вещей, подошедших с годами к замене, так и не удалось отказаться, ведь они привычны и горячо любимы.

AdMe.ru, как и многие, любит порой окунуться в ностальгию. Прошлое позволяет не только отследить будущие тренды, но и вспомнить, что классного было раньше и как сейчас все изменилось в лучшую сторону. А в бонусе вас ждет трансформация логотипа известной телекомпании спустя 31 год.

Эволюция пуделя за 100 лет разведения

Раньше все рисовали на магнитных досках со стирающимися маркерами, а сейчас в ходу электронные планшеты

Плюшевый костюм был хитом в 2000-х, в 2021-м он вернулся и преобразился

«Минутка ностальгии. Откопал свою старую коллекцию»

Грибы с разницей в год: 28 октября 2020-го и 5 сентября 2021-го

Дискеты 28 лет назад были в ходу, 1993 год

Таймс-сквер в Нью-Йорке с разницей в 115 лет

«Автомобиль прадеда Model T до сих пор принадлежит нашей семье спустя 100+ лет»



На смену дискам пришли флешки и облачные хранилища

PlayStation 1 в 1994 году и PlayStation 5 в 2020-м

«Мои игры N64. Какие из них вызывают у вас больше всего ностальгии?»

Эволюция через 10 лет наглядно: уже винтажный iPhone 3GS 2008 года vs iPhone XS Max от Apple Computers 2018-го

Популярная игрушка 2000-х, которая росла, если оставить ее в воде

«Я нашел этот снимок ретрокомпьютера Amiga 90-х в моей старой комнате на чердаке в доме родителей. Если не ошибаюсь, то это 1993 год»

«Моя коллекция игрушек из 90-х»

Бонус: ребрендинг «Телекомпании ВИД»