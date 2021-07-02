Как изменились 16 писаных красавцев из 90-х, по вине которых нас невозможно было оторвать от экранов

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Эпоха 1990-х подарила нам немало фильмов, сериалов и музыкальных групп, в которых играли и пели неописуемые красавчики. Вспомнить хотя бы юного Джуда Лоу или Робби Уильмса. Смесь харизмы и таланта помогла им и другим молодым людям из нашего списка долгое время оставаться предметом воздыханий множества поклонниц.

Мы в AdMe.ru решили прогуляться по закоулкам памяти и вспомнить самых известных сердцеедов 90-х, которые и сейчас не растеряли своего обаяния.

Ник Картер (41 год)

Ник Картер — самый молодой участник группы Backstreet Boys.

Робби Уильямс (47 лет)

В 1990-х Робби Уильямс прославился как певец и автор песен группы Take That.

Мэтт Диллон (57 лет)

В 1998 году актер исполнил главную роль в детективном триллере «Дикость».

Кайл Маклахлен (62 года)

С 1990 по 1991 год актер играл в сериале «Твин Пикс» Дейла Купера.

Ник Лаше (47 лет)

В конце 90-х Ник Лаше состоял в группе 98 Degrees, участие в которой и сделало его знаменитым.

Эндрю Киган (42 года)

Актер известен ролью Джоуи Доннера в фильме «10 причин моей ненависти».

Девон Сава (42 года)

Девон Сава — канадский актер, который играл Каспера в человеческом обличии в одноименном фильме.

Джейси Шазе (44 года)

Джейси Шазе — солист группы NSYNC, в которой также состоял Джастин Тимберлейк.

Кристиан Слейтер (51 год)

Кристиан Слейтер играл репортера Дэниэла Моллоя в фильме «Интервью с вампиром».

Брэндон Куинн (43 года)

Актер запомнился зрителям главной ролью в сериале «Томми-оборотень».

Рики Мартин (49 лет)

Мартин — исполнитель бессмертного хита «Livin’ la Vida Loca».

Себастьен Рош (48 лет)

Французский актер стал известным благодаря роли Кристиана в сериале «Элен и ребята».

Тьяго Ласерда (43 года)

Бразильский актер, который играл одну из главных ролей в сериале «Земля любви».

Карл Урбан (49 лет)

Задолго до съемок во «Властелине колец» актер играл в сериале «Зена — королева воинов».

Джуд Лоу (48 лет)

В 1997 году актер снялся в биографической драме «Уайльд», после чего его карьера пошла вверх.

Брайан Адамс (61 год)

Брайан Адамс — канадский рок-музыкант, исполнитель и автор хита «(Everything I Do) I Do It for You».