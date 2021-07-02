Как изменились 16 писаных красавцев из 90-х, по вине которых нас невозможно было оторвать от экранов
Эпоха 1990-х подарила нам немало фильмов, сериалов и музыкальных групп, в которых играли и пели неописуемые красавчики. Вспомнить хотя бы юного Джуда Лоу или Робби Уильмса. Смесь харизмы и таланта помогла им и другим молодым людям из нашего списка долгое время оставаться предметом воздыханий множества поклонниц.
Мы в AdMe.ru решили прогуляться по закоулкам памяти и вспомнить самых известных сердцеедов 90-х, которые и сейчас не растеряли своего обаяния.
Ник Картер (41 год)
Ник Картер — самый молодой участник группы Backstreet Boys.
Робби Уильямс (47 лет)
В 1990-х Робби Уильямс прославился как певец и автор песен группы Take That.
Мэтт Диллон (57 лет)
В 1998 году актер исполнил главную роль в детективном триллере «Дикость».
Кайл Маклахлен (62 года)
С 1990 по 1991 год актер играл в сериале «Твин Пикс» Дейла Купера.
Ник Лаше (47 лет)
В конце 90-х Ник Лаше состоял в группе 98 Degrees, участие в которой и сделало его знаменитым.
Эндрю Киган (42 года)
Актер известен ролью Джоуи Доннера в фильме «10 причин моей ненависти».
Девон Сава (42 года)
Девон Сава — канадский актер, который играл Каспера в человеческом обличии в одноименном фильме.
Джейси Шазе (44 года)
Джейси Шазе — солист группы NSYNC, в которой также состоял Джастин Тимберлейк.
Кристиан Слейтер (51 год)
Кристиан Слейтер играл репортера Дэниэла Моллоя в фильме «Интервью с вампиром».
Брэндон Куинн (43 года)
Актер запомнился зрителям главной ролью в сериале «Томми-оборотень».
Рики Мартин (49 лет)
Мартин — исполнитель бессмертного хита «Livin’ la Vida Loca».
Себастьен Рош (48 лет)
Французский актер стал известным благодаря роли Кристиана в сериале «Элен и ребята».
Тьяго Ласерда (43 года)
Бразильский актер, который играл одну из главных ролей в сериале «Земля любви».
Карл Урбан (49 лет)
Задолго до съемок во «Властелине колец» актер играл в сериале «Зена — королева воинов».
Джуд Лоу (48 лет)
В 1997 году актер снялся в биографической драме «Уайльд», после чего его карьера пошла вверх.
Брайан Адамс (61 год)
Брайан Адамс — канадский рок-музыкант, исполнитель и автор хита «(Everything I Do) I Do It for You».
А по кому из актеров или певцов вы тайно вздыхали в 90-е?