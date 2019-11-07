17 коварных слов, неверные ударения в которых могут выставить вас безграмотным

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В польском языке ударение всегда ставится на предпоследний слог, в чешском, эстонском, финском и венгерском — на первый. А в русском языке это вещь непредсказуемая, коварная, свободная и подвижная — настоящая «угадайка». И только тот, кто не гадает, а точно знает, как правильно поставить ударение, никогда не попадет впросак.

Мы в АdMe.ru вспомнили каверзные слова, с которыми на первый взгляд все ясно, но могут возникнуть трудности.

«Ударяйте» глаголы правильно

1.

Для глаголов с односложным корнем в прошедшем времени действует общее правило. В форме женского рода ударение будет падать на окончание: проспалá, ждалá. Наличие приставки или постфикса -ся на ударение не влияет: отобралá, проспалá, заждалáсь. Так что в этом случае ударение должно быть поставлено на последний слог.

2.

В глаголах, образованных от имен прилагательных, ударение чаще всего падает на -ить:

быстрый — убыстри́ть, легкий — облегчи́ть. Но следует запомнить, что глагол «озлóбить», образованный от прилагательного «злой», этому правилу не подчиняется.

3.

Чтобы не ошибаться в вопросе, где правильно поставить ударение, можно вспомнить, что слово освéдомишься связано по смыслу со словом свéдение. Ударение падает на Е во всех формах глагола, производного причастия и деепричастия. Но при произношении страдательного причастия «осведомлённый», однокоренного существительного «осведомлённость» ударным является гласный суффикса, как и в краткой форме причастия мужского рода. В других кратких формах причастия ударение постоянно находится на гласном окончания.

4.

В основном в глаголах прошедшего времени сохраняется ударение инфинитива: начинáть – начинáла. В этом случае наблюдается закономерность, когда в возвратном глаголе в прошедшем времени ударным становится последний слог: начáться – начался́, началáсь, начали́сь. Для запоминания ударения в данном слове можно заучить такую фразу: "Утром тучи нанеся, дождь к обеду начался́".

5.

Хотя в словарях приводятся противоположные рекомендации, предпочтение все же отдается варианту с ударением на первый слог: чéрпать.

6.

Ударение в этом слове ставится на второй слог. Причем в данном глаголе ударный слог сохраняется во всех видах и временных формах. Хотя в разговорной речи употребляются разные варианты произношения слова, ударение перескакивает на букву "о" и даже "и".

7.

Во всех личных формах глагола ударным является гласный окончания: щеми́м, щеми́те, щемя́т.

8.

Ударение должно быть поставлено на слог с буквой "а": нáняли. В форме инфинитива ударным в этом слове является второй слог, в женском роде ударным становится окончание глагола: нанялá. А вот в формах мужского, среднего рода и множественного числа ударение уходит на первый слог. Эта тенденция прослеживается также у ряда глаголов (приня́ть: при́нял, при́няло, при́няли - принялá; заня́ть: зáнял, зáняло, зáняли - занялá).

9.

Ударение должно падать на последний слог: принялся́. По аналогии с глаголом "начался́" ударение в форме прошедшего времени часто переходит на окончание или суффикс: приня́ться – принялся́, принялáсь, принялóсь, приняли́сь.

10.

Все современные словари приводят единственно правильную постановку ударения – на последний слог. На "ю" не следует ставить ударение не только в слове "отключи́м", но и в других глаголах с корнем -ключ-: включи́м, подключи́м, заключи́м.

11.

Вариант, в котором ударение ставится на "а", будет правильным: удáлся. Во многих возвратных глаголах мужского рода с постфиксом -ся, приставкой и односложным корнем в прошедшем времени ударение падает на корень: задáться - задáлся, нажи́ться - нажи́лся.

Существительные, в произношении которых можно усомниться

12.

Ударение на "о" сохраняется и в форме женского рода, а также в производных словах: страхóвщица, перестрахóвщик.

13.

А вот тут язык оказался либерален. Согласно современным языковым нормам в слове «я́годицы» ударение вернее будет поставить на первый слог, именно этот вариант является приоритетным. Впрочем, ударение на третий слог (ягоди́цы) тоже допускается, такой вариант есть в нескольких словарях.

14.

В отглагольных существительных сохраняется такое же ударение, что и в исходном глаголе, от которого они образованы: исповéдать – вероисповéдание. В существительных, образованных от глагола, ударение сохраняется на том же слоге, на котором было в глаголе: упрóчить - упрóчение.

15.

В единственном числе в слове «жерлó» ударение падает на последний слог во всех падежах. Основная путаница с ударением возникает из-за того, что во множественном числе оно смещается на первый слог: жéрла.

16.

Ударение в существительном "и́скра" остается на первом гласном во всех падежных формах единственного и множественного числа: и́скры, и́скрой, в и́скре, и́скрами. В глаголе "искри́ть", напротив, ударение приходится на суффикс либо окончание. В возвратной форме глагола предпочтительным вариантом остается произношение с ударением на второй слог: снег искри́лся на солнце. Таким образом, правильно: вспыхнула и́скра, высечь и́скру, искри́ть взглядом, искря́т щетки, искри́ться счастьем.

17.