16 комиксов о том, какие типы сотрудников можно встретить на работе
Работа — это отдельный мир, в котором мирно (а иногда и не очень) трудятся люди ради общего дела. И порой, взглянув на свой коллектив, понимаешь, что каждый из коллег прилетел со своей планеты и абсолютно каждый — тот еще персонаж. Но есть определенные типы людей, которых можно встретить почти в любом офисе.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации об интересных личностях, которые наверняка есть и у вас на работе.
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Какой тип сотрудника вы бы еще добавили к этому списку?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru