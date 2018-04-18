16 комиксов о том, какие типы сотрудников можно встретить на работе

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Работа — это отдельный мир, в котором мирно (а иногда и не очень) трудятся люди ради общего дела. И порой, взглянув на свой коллектив, понимаешь, что каждый из коллег прилетел со своей планеты и абсолютно каждый — тот еще персонаж. Но есть определенные типы людей, которых можно встретить почти в любом офисе.