16 дочерей, как две капли воды похожих на своих звездных мам
Особенности внешности детей и их родителей всегда вызывают интерес и бурное обсуждение, на кого же все-таки похож ребенок. Кажется, что эти звездные мамы не задаются таким вопросом. В их случае природа не стала отдыхать и поработала вовсю, чтобы создать точную копию.
AdMe.ru обнаружил примеры сходства российских знаменитостей-женщин и их дочерей, которым точно не нужен ДНК-тест, чтобы убедиться в родстве.
Виктория и Василиса Володины
Астролог и телеведущая
Елизавета Хорошилова и Екатерина Климова
Всего у
В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за
Полина Жигалкина и Дарья Повереннова
После окончания второго курса Щукинского театрального училища Дарья Повереннова сыграла свадьбу с актером Александром Жигалкиным. В августе 1992 года у пары родилась дочь Полина. Прожив в браке 10 лет, супруги решили развестись.
Анастасия Фоменко и Мария Голубкина
Первым мужем Марии
Дарья Авратинская (Николаева) и Ирина Апексимова
Замуж за актера Валерия Николаева
Сейчас Дарье 25 лет. Она актриса. В 2015 году выпустилась из Школы-студии
Алина Белькевич и Анна Седокова
В браке с белорусским футболистом
В 2017 году у певицы родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Вскоре после появления на свет мальчика мужчина расстался с Анной.
Ульяна Колтакова и Галина Данилова
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Третья свадьба состоялась с Дмитрием Колтаковым, участником группы «Джаз-балалайка». Этот союз принес долгожданную дочь Ульяну. Спустя несколько лет прекрасных отношений брак распался из-за свалившейся на Данилову популярности после выхода программы «
Анна и Маргарита Тереховы
Маргарита Терехова была трижды замужем. С первым мужем, актером Вячеславом Бутенко, у них не было детей. Вторым избранником стал болгарский артист Савва Хашимов. От их союза осталась дочь Анна. В третьем браке, с режиссером Георгием Гавриловым, в 1981 году родился сын Александр.
Арина Волкова и Чулпан Хаматова
Дочерей Арину и Асю Чулпан Хаматова родила в браке с актером и композитором
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Будучи второкурсницей Школы-студии МХАТ, Вера Алентова (тогда еще Быкова) вышла замуж за режиссера Владимира Меньшова, с которым вместе училась. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия. В то же время актриса решила взять себе фамилию матери.
Сейчас Юлии 50 лет. Она счастлива в браке с актером Игорем Гординым. Вместе они воспитывают 2 детей: Андрея (1997 г. р.) и Таисию (2003 г. р.).
Алиса и Ирина Салтыковы
Ирина Салтыкова, урожденная Сапронова, известна всем под фамилией ее бывшего мужа, музыканта Виктора Салтыкова. Они поженились в 1987 году и прожили вместе 8 лет. В браке родилась дочь Алиса.
Девушка пошла по стопам родителей и предпочла карьеру певицы. Она известна под псевдонимами Alyssa Salt и Талита. На YouTube-канале Алисы можно послушать ее песни и посмотреть клипы.
Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина
От первого брака с актером Вячеславом Ворониным у
После у Федосеевой было еще 3 брака: с кинооператором
Татьяна Орлова и Ирина Пегова
Ирина Пегова была замужем один раз. Ее избранником стал актер Дмитрий Орлов. В 2011 году пара рассталась, но, по их словам, они смогли сохранить дружеские отношения. Отчасти это было сделано из-за их дочери Татьяны, чтобы она чувствовала себя комфортно в сложившейся ситуации. Девочке сейчас 13 лет, она живет с матерью.
Надежда и Татьяна Михалковы
Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они уже более 46 лет. За это время супруги вырастили и воспитали 3 детей: Анну (1974 г. р.), Артема (1975 г. р.) и Надежду (1986 г. р.).
Мария и Юлия Бордовских
Телеведущая Юлия Бордовских воспитывает 2 детей от разных браков. От первого мужа, банкира Ивана Бронова, осталась дочь Мария (1999 г. р.). С 2006-го по 2018 год была замужем за Алексеем Кравцовым, президентом Союза конькобежцев России. В 2008 году родился сын Федор.
Мария Эшпай и Евгения Симонова
Чье сходство, на ваш взгляд, выражено ярче всего?
Фото на превью Мария Эшпай / VK, Афоня / Мосфильм