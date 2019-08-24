16 дочерей, как две капли воды похожих на своих звездных мам

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Особенности внешности детей и их родителей всегда вызывают интерес и бурное обсуждение, на кого же все-таки похож ребенок. Кажется, что эти звездные мамы не задаются таким вопросом. В их случае природа не стала отдыхать и поработала вовсю, чтобы создать точную копию.

AdMe.ru обнаружил примеры сходства российских знаменитостей-женщин и их дочерей, которым точно не нужен ДНК-тест, чтобы убедиться в родстве.

Виктория и Василиса Володины

Астролог и телеведущая Василиса Володина счастлива в браке уже более 25 лет. С мужем Сергеем она познакомилась случайно, встретив его на дне рождения общего друга. Сейчас супруг занимает должность ее директора. В 2001 году у пары родилась дочь Виктория, а в 2015-м — сын Вячеслав.

Елизавета Хорошилова и Екатерина Климова

Всего у Екатерины Климовой было 3 брака. От первого союза, с ювелиром Ильей Хорошиловым, у нее осталась дочь Елизавета. Со вторым мужем, актером Игорем Петренко , актриса прожила почти 10 лет. У них родилось 2 сына: Матвей и Корней. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за Гелу Месхи . В сентябре того же года на свет появилась их дочь Изабелла. В 2019 году брак был расторгнут.

Полина Жигалкина и Дарья Повереннова

После окончания второго курса Щукинского театрального училища Дарья Повереннова сыграла свадьбу с актером Александром Жигалкиным. В августе 1992 года у пары родилась дочь Полина. Прожив в браке 10 лет, супруги решили развестись.

Анастасия Фоменко и Мария Голубкина

Первым мужем Марии Голубкиной стал Николай Фоменко , участник группы «Секрет». Их брак продлился 13 лет. За это время они успели вырастить и воспитать 2 детей: дочь Анастасию (1998 г. р.) и сына Ивана (2003 г. р.).

Дарья Авратинская (Николаева) и Ирина Апексимова

Замуж за актера Валерия Николаева Ирина Апексимова вышла в 1988 году. За 12 лет брака у них родилась дочь Дарья. В паспорте она записана под фамилией отца, но взяла себе в качестве псевдонима фамилию прабабушки по линии матери — Авратинская. Сейчас Дарье 25 лет. Она актриса. В 2015 году выпустилась из Школы-студии МХАТ .

Алина Белькевич и Анна Седокова

В браке с белорусским футболистом Валентином Белькевичем Анна Седокова родила первого ребенка — Алину. От второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского, появилась еще одна дочь Моника. В 2017 году у певицы родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Вскоре после появления на свет мальчика мужчина расстался с Анной.

Ульяна Колтакова и Галина Данилова

У Галины Даниловой 2 детей. Сын Никита родился в браке с однокурсником Владимиром Поповым. Но отношения продлились недолго, оба были заняты карьерой. Во второй раз актриса была замужем за бизнесменом, с которым вскоре развелась из-за рукоприкладства со стороны мужчины. Третья свадьба состоялась с Дмитрием Колтаковым, участником группы «Джаз-балалайка». Этот союз принес долгожданную дочь Ульяну. Спустя несколько лет прекрасных отношений брак распался из-за свалившейся на Данилову популярности после выхода программы « 6 кадров ». Четвертое замужество, с турком Сейхуном Эзбером, тоже оказалось неудачным.

Анна и Маргарита Тереховы

Маргарита Терехова была трижды замужем. С первым мужем, актером Вячеславом Бутенко, у них не было детей. Вторым избранником стал болгарский артист Савва Хашимов. От их союза осталась дочь Анна. В третьем браке, с режиссером Георгием Гавриловым, в 1981 году родился сын Александр.

Арина Волкова и Чулпан Хаматова

Дочерей Арину и Асю Чулпан Хаматова родила в браке с актером и композитором Иваном Волковым . В 2002 году влюбленные расстались, но смогли остаться хорошими друзьями. Вторым мужем Чулпан стал кинорежиссер Александр Шейн . В 2010 году у них появилась дочь Ия.

Юлия Меньшова и Вера Алентова

Будучи второкурсницей Школы-студии МХАТ, Вера Алентова (тогда еще Быкова) вышла замуж за режиссера Владимира Меньшова, с которым вместе училась. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия. В то же время актриса решила взять себе фамилию матери. Сейчас Юлии 50 лет. Она счастлива в браке с актером Игорем Гординым. Вместе они воспитывают 2 детей: Андрея (1997 г. р.) и Таисию (2003 г. р.).

Алиса и Ирина Салтыковы

Ирина Салтыкова, урожденная Сапронова, известна всем под фамилией ее бывшего мужа, музыканта Виктора Салтыкова. Они поженились в 1987 году и прожили вместе 8 лет. В браке родилась дочь Алиса. Девушка пошла по стопам родителей и предпочла карьеру певицы. Она известна под псевдонимами Alyssa Salt и Талита. На YouTube-канале Алисы можно послушать ее песни и посмотреть клипы.

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина

От первого брака с актером Вячеславом Ворониным у Лидии Федосеевой есть дочь Анастасия Воронина-Франсишку. Двойная фамилия у актрисы осталась после свадьбы с Василием Шукшиным . В 1967 году у них родилась дочь Мария, а в 1968 году на свет появилась Ольга. После у Федосеевой было еще 3 брака: с кинооператором Михаилом Аграновичем , художником Мареком Межеевским и продюсером Бари Алибасовым .

Татьяна Орлова и Ирина Пегова

Ирина Пегова была замужем один раз. Ее избранником стал актер Дмитрий Орлов. В 2011 году пара рассталась, но, по их словам, они смогли сохранить дружеские отношения. Отчасти это было сделано из-за их дочери Татьяны, чтобы она чувствовала себя комфортно в сложившейся ситуации. Девочке сейчас 13 лет, она живет с матерью.

Надежда и Татьяна Михалковы

Татьяна Михалкова в молодости была довольно успешной манекенщицей, любимицей модельера Вячеслава Зайцева . Однако после свадьбы с режиссером Никитой Михалковым ей пришлось отказаться от своей профессии. Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они уже более 46 лет. За это время супруги вырастили и воспитали 3 детей: Анну (1974 г. р.), Артема (1975 г. р.) и Надежду (1986 г. р.).

Мария и Юлия Бордовских

Телеведущая Юлия Бордовских воспитывает 2 детей от разных браков. От первого мужа, банкира Ивана Бронова, осталась дочь Мария (1999 г. р.). С 2006-го по 2018 год была замужем за Алексеем Кравцовым, президентом Союза конькобежцев России. В 2008 году родился сын Федор.

Мария Эшпай и Евгения Симонова

После брака с актером Александром Кайдановским у Евгении Симоновой осталась дочка Зоя. Со вторым мужем, Дмитрием Полонским, у них не было детей. Режиссер Андрей Эшпай стал третьим избранником артистки. Вместе они вырастили и воспитали дочь Марию. Девушка пошла по стопам своего дедушки, известного композитора Андрея Эшпая , и выбрала для себя профессию пианистки.