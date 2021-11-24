Мы сравнили разные портреты 16 известных человек и поняли, что сотни лет назад были свои мастера фотошопа
Как сегодня у фотографов есть собственное представление об идеальном кадре, ракурсе и ретуши, так и в прошлом художники-портретисты по-своему видели изображаемую персону. Поэтому одни портреты, как и в случае с современными снимками, получались удачнее, чем другие.
AdMe.ru сравнил, как выглядят выдающиеся деятели прошлого на картинах разных мастеров. Порой кажется, что на них изображен не один и тот же человек или что фотошоп существовал уже в те времена.
Екатерина II
Король Испании Карл II
Анна Болейн
Вольфганг Амадей Моцарт
Людовик XVI
Вольтер
Екатерина Дашкова
Николай Гоголь
Иоганн Себастьян Бах
Жан-Жак Руссо
Маркиза де Помпадур
Никколо Паганини
Жорж Жак Дантон
Елизавета I
Шарлотта Бронте
Бенедикт Спиноза
Портреты каких исторических личностей выглядят так, будто на них изображены совершенно разные люди?
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