Мы сравнили разные портреты 16 известных человек и поняли, что сотни лет назад были свои мастера фотошопа

Как сегодня у фотографов есть собственное представление об идеальном кадре, ракурсе и ретуши, так и в прошлом художники-портретисты по-своему видели изображаемую персону. Поэтому одни портреты, как и в случае с современными снимками, получались удачнее, чем другие.

AdMe.ru сравнил, как выглядят выдающиеся деятели прошлого на картинах разных мастеров. Порой кажется, что на них изображен не один и тот же человек или что фотошоп существовал уже в те времена.

Екатерина II

Король Испании Карл II

Анна Болейн

Вольфганг Амадей Моцарт

Людовик XVI

Вольтер

Екатерина Дашкова

Николай Гоголь

Иоганн Себастьян Бах

Жан-Жак Руссо

Маркиза де Помпадур

Никколо Паганини

Жорж Жак Дантон

Елизавета I

Шарлотта Бронте

Бенедикт Спиноза