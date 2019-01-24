16 исторических фактов, которые изменят ваши представления о времени

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Сегодня нам кажется, что время — это вполне устойчивое и изученное понятие, а известных людей мы легко соотносим с определенной эпохой. Тем не менее иногда наши представления о времени в истории нас подводят. Например, первый паровоз появился раньше, чем был изобретен велосипед, королева Великобритании — ровесница Мэрилин Монро, а на Плутоне с момента его открытия не прошло и одного солнечного года.

AdMe.ru подготовил 16 исторических фактов, которые меняют наши привычные представления о времени. А в конце статьи вы найдете любопытный бонус с теорией о том, что мы, возможно, и вовсе живем в прошлом.

1. Королева Елизавета II и Мэрилин Монро родились в один год

Обе женщины родились в 1926 году и даже встречались в Лондоне, когда обеим было по 30 лет. Тогда проходила премьера фильма «Битва у Ла-Платы».

2. Черепаха Гариетта, которая умерла в 2006 году, когда-то принадлежала Чарлзу Дарвину

Слоновая черепаха по кличке Гариетта родилась примерно в 1830 году на одном из Галапагосских островов. Дарвин подобрал ее во время кругосветной экспедиции. Черепаха была перевезена сначала в Англию, а затем в Австралию. В 2006 году Гариетта умерла от сердечной недостаточности в возрасте 177 лет. Ее вес составлял 150 кг, а размером она была с небольшой обеденный стол.

3. Последней из ныне здравствующих актеров из фильма «Унесенные ветром» Оливии де Хэвилленд недавно исполнилось 102 года

Актриса Оливия де Хэвилленд, известная благодаря роли Мелани Уилкс в картине «Унесенные ветром», 1 июля 2018 года отметила свой 102-й день рождения. На момент съемок актрисе было 23 года (а на фото справа — 100 лет). В следующем году знаменитая сага отметит свое 80-летие — как все-таки быстро летит время.

4. Плутон до сих пор не совершил полный оборот вокруг Солнца

Плутон был открыт в 1930 году. За время, прошедшее с момента его обнаружения, он так и не сделал полный оборот вокруг Солнца. Это случится только в 2178 году. Зато в 2006 году он потерял статус 9-й планеты Солнечной системы и был «понижен в звании» до планеты-карлика. Плутон стал первым небесным телом, которое лишилось статуса планеты. Кстати, первые четкие фотографии Плутона удалось получить относительно недавно — в 2015 году, спустя 85 лет после его открытия. Благодаря миссии «Новые горизонты» мы наконец-то знаем, как выглядит этот далекий ледяной мир. До этого в нашем распоряжении были лишь расплывчатые изображения, созданные на основе снимков космического телескопа «Хаббл».

5. Компания Nintendo и Эйфелева башня были созданы в одном году

Знаменитая башня во Франции была построена в 1889 году. Крупнейшая японская компания, выпускающая видеоигры и игровые консоли, была основана осенью этого же года.

6. Первая в мире линия метро в Лондоне открылась в то время, когда в США все еще шла Гражданская война

Первая линия лондонского метро под названием Metropolitan Railway была открыта в 1863 году. В это время в США все еще активно шла Гражданская война между Севером и Югом. Она закончилась в декабре 1865 года, когда была принята 13-я поправка к конституции об отмене рабства.

8. Первый паровоз появился намного раньше первого велосипеда

В 1818 году немецкий профессор запатентовал первый двухколесный самокат с деревянной рамой, который выглядел в целом как велосипед, но без педалей. Первый велосипед, похожий на современные модели, был изобретен через 60 с лишним лет и назывался Rover — «Скиталец». Что касается паровоза, то первый прототип был сделан во Франции в 1769-м, а первый рельсовый паровой локомотив был построен уже в 1801 году.

9. Калькулятор TI-83 мощнее, чем компьютер, посадивший ракету на Луну

В калькуляторе TI-83, который был выпущен в 1999 году, больше вычислительной мощности, чем в компьютере, который посадил ракету «Аполлон-11» на Луну в 1969 году. Компьютер на борту ракеты работал с частотой 1,024 МГц, а это примерно 1/6 от мощности калькулятора TI-83.

10. Человечество высадилось на Луну раньше, чем додумалось прикрепить колесики к чемодану

Производитель дорожных сумок — компания Samsonite — запатентовал конструкцию чемодана с колесиками только в 1974 году. Космический корабль «Аполлон-11» высадился на Луну в 1969 году.

11. В год, когда был выпущен первый iPhone, вышла последняя книга про Гарри Поттера

«Гарри Поттер и Дары Смерти» — роман Джоан Роулинг, завершающий серию книг про приключения Гарри Поттера, — и первая модель iPhone были представлены в 2007 году.

12. Сальвадор Дали умер в тот же год, когда родился актер Дэниел Рэдклифф

Известный испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали умер в возрасте 84 лет в 1989 году. В этом же году родился британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший известность после роли Гарри Поттера.

13. Самые точные в мире часы — атомные

На сегодняшний день самые точные часы находятся в США. Это атомные часы, созданные физиками из США и Сингапура. Часы могут ошибиться лишь на 1 секунду за 15 млрд лет.

14. Самый длинный беспересадочный авиаперелет длился почти 18 часов

Самый продолжительный беспосадочный рейс совершил самолет сингапурских авиалиний, летевший из Сингапура в Нью-Йорк. Полет длился 17 часов 52 минуты, причем изначально планировалось, что самолет пробудет в воздухе 18 часов 25 минут. За это время авиалайнер преодолел почти 17 тыс. км.

15. Время существования человечества на Земле составляет лишь 0,004 % от всей истории планеты

Люди существуют на Земле около 200 тыс. лет, а нашей планете 4,54 млрд лет. То есть человечество существует только на протяжении примерно 0,004 % от всей истории существования Земли. Кроме того, основная часть прогресса в развитии цивилизации приходится лишь на последние 10 тыс. лет.

16. Мыльный пузырь лопается за 0,001 секунды

Мыльный пузырь способен лопнуть за 0,001 секунды, а благодаря замедленной съемке можно увидеть процесс в деталях.

Бонус: есть теория, что мы живем в прошлом

Люди никогда не смогут в полной мере испытать понятие «настоящее», поскольку мы живем, опаздывая примерно на 80 миллисекунд от настоящего. Ученый Дэвид Иглман считает, что наше сознание отстает от реальных событий, так как мозгу необходимо некоторое время для обработки информации о том, что происходит в данный момент. Далее нужно какое-то время, чтобы вся информация дошла от нервных окончаний по телу до мозга.