16 интернет-мифов, верить в которые уже немного стыдно. Но люди продолжают это делать

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Во все времена земля полнилась всевозможными мифами, а с появлением в нашей жизни интернета правдивые и не очень истории моментально становятся известными широкой публике. Вероятно, вы уже слышали о «несравненной Анис аль-Долях», из-за которой 13 молодых людей свели счеты с жизнью, и даже видели ее фото. А что вы скажете о бабушке Меланьи Трамп: похожи они с предполагаемой внучкой или все-таки нет?

AdMe.ru провел небольшое расследование и узнал, что на самом деле скрывается за некоторыми популярными интернет-историями.

Миф 16. Иранская принцесса Каджар была символом красоты в начале XX века. 13 молодых людей покончили с собой из-за того, что она не согласилась стать их женой

Вы наверняка видели фото «принцессы Каджар» или «Анис аль-Долях» с такой подписью. Эта женщина не слишком вписывается в современные стандарты красоты даже в самом Иране, но некоторые люди полагают, что более 100 лет назад все обстояло совсем иначе. В этом есть доля истины, однако стоит задать другой вопрос: а существовала ли такая принцесса на самом деле? И да, и нет. Женщину в наряде, напоминающем балетную пачку, звали Тадж аль-Дола, и она была женой Насер ад-Дин Шаха из династии Каджаров. Существует мнение, будто бы на фото не настоящая жена шаха, а мужчина-актер, но, вероятно, это не более чем домыслы, потому что Тадж была реальной исторической личностью.

Princess Qajar is a symbol of beauty in Persia (Iran) 13 young men killed themselves because she rejected them. pic.twitter.com/DYvOd41LT1 — Creatures Of Earth (@culture_pix) November 2, 2017

А вот еще одна «принцесса Каджар» (слева), фото которой вы также могли видеть с тем же самым текстом о символе красоты и 13 несчастных молодых людях. Эта дама приходилась дочерью Тадж аль-Дола и звали ее Исмат аль-Дола. Разумеется, и мать, и дочь вовсе не были роковыми красавицами, разбивавшими сердца многочисленных поклонников. Хотя бы потому, что они жили в мусульманской стране и едва ли имели возможность общаться с посторонними мужчинами и уж тем более выбирать себе мужа. Что касается женщины справа, то ее тоже звали Тадж и она была сестрой Исмат аль-Дола по отцу — у него, как и у многих восточных правителей, была не одна жена. Тадж аль-Салтане, также известная как Захра Ханум, вошла в историю как художник, писатель и первая феминистка Ирана, которая не побоялась снять хиджаб, надеть европейскую одежду и развестись с мужем.

Миф 15. Никола Тесла работал инструктором по плаванию

Nikola Tesla as a swimming instructor in NY, 1900. pic.twitter.com/U32tVaK1ut — Weird History (@WeirdHistoryPix) August 28, 2017

Прекрасное фото, но, к сожалению, запечатленный на нем мужчина не является Николой Теслой, хотя и очень похож на великого изобретателя. Снимок был сделан в 1898 году, когда Тесле было 42 года, а инструктор по плаванию явно выглядит моложе. Кроме того, маловероятно, что ему была нужна эта работа, ведь в то время дела у Теслы шли довольно успешно.

Миф 14. «Голос Дарта Вейдера» темнокожий актер Джеймс Эрл Джонс был вынужден надеть костюм, иначе его не пускали в клуб из-за расовой сегрегации

Things are better if you study history. James Earl Jones, banned from London clubs for his race, chose to dress in costume, 1979. pic.twitter.com/4RT8WwzJ9g — Prof Jeff Cunningham (@cunninghamjeff) August 29, 2017

Красивая легенда, однако фото было сделано в 1979 году в Лондоне, где не было клубов «только для белых», и уж тем более в конце 1970-х. По словам исполнителя роли Люка Скайуокера Марка Хэмилла, Джонс никогда не примерял на себя костюм Темного лорда. Дэвид Проуз, который сыграл физическое воплощение Вейдера в оригинальной трилогии, также отрицает свое присутствие на этом фото, утверждая, что костюм выглядит «слишком дешево», а тот, кто его носит, «недостаточно крупный для Дарта Вейдера». Скорее всего, это был один из поклонников, который по случайному стечению обстоятельств остался в истории.

Миф 13. Гигантский шершень

В подписи к фото говорится, что от укусов этого жуткого насекомого в Японии каждый год умирает 40 человек, а боль от укуса гигантского шершня сравнима с болью от раскаленного гвоздя. Это вполне соответствует действительности, но есть одно «но»: на самом деле гигантский шершень не достигает таких размеров. На фото вы видите не настоящее насекомое, а его 3D-модель, выполненную японским художником Mushibuchi.

А вот так выглядит настоящий гигантский шершень. Истинные размеры «пчелы-тигра» тоже впечатляют, но, к счастью, она не настолько огромна, как ее модель, чему мы несказанно рады.

Миф 12. Кит, который умер из-за поедания мусора

@Greenpeace Philippines recently created a real… whale of a public art piece to address one of the world’s most serious problems: plastic pollution. https://t.co/y77cjaUUdB pic.twitter.com/LvdpVznphO — World Cleanup Day (@letsdoitworld) February 14, 2018

Фото, которое многие приняли за изображение мертвого кита с кучей мусора в желудке, на самом деле является инсталляцией, созданной отделением Greenpeace на Филиппинах с целью привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океана. Но, к сожалению, подобное случается на самом деле, причем страдают не только киты и не только в Тихоокеанском регионе, так что нам есть о чем задуматься.

Миф 11. «Древний астронавт» на стене Нового Собора в Саламанке (Испания)

Откуда взялся астронавт на стене собора, построенного в XVI веке? Все просто: во время реставрации в 1992 году художник Джеронимо Гарсия (Jeronimo Garcia) решил изобразить что-то необычное и вырезал фигурку в скафандре, а кроме нее еще и фавна, который держит в лапе рожок с мороженым.

По словам художника, он выбрал астронавта в качестве символа XX века. Ну и мороженое, вероятно, тоже.

Миф 10. Описание к фотографии волчьей стаи

“A wolf pack: the first 3 are the old or sick, they give the pace to the entire pack. If it was the other way round, they would be left behind, losing contact with the pack. In case of an ambush they would be sacrificed. Then come 5 strong ones, the front line. pic.twitter.com/bh1PtM7nV1 — LoneWanderer ♔🇭🇷 (@MMLoneWanderer) June 16, 2018

Этот снимок также «ушел в народ» с описанием, взятым из чьей-то головы и не соответствующим действительности. Якобы первые три волка в стае — это самые старые и слабые, следующие за ними пятеро — самые сильные, в середине — остальная стая, замыкает группу еще одна пятерка сильных зверей, а позади всех идет вожак, который контролирует ситуацию. Однако автор фото Чеддэн Хантер (Chadden Hunter) объясняет, что стая таким образом охотится на бизонов, а впереди находится вовсе не тройка самых слабых животных, а альфа-самка.

Миф 9. Волчица защищает горло самца в драке

Вероятно, вы не раз видели эту фотографию с трогательной подписью о том, что волчица «прячется», притворяясь испуганной, а сама в это время защищает горло самца, зная, что ее в драке не тронут. Увы, и это тоже не более чем красивая сказка. Фотограф Джин Пол (Jean Paul) рассказала, что во время волчьей драки ей удалось поймать момент, когда один из волков отпрыгнул назад и натолкнулся на другого. К тому же есть большая вероятность того, что все три волка на фото — самцы.

Миф 8. «Апокалиптичный» закат в Москве

Довольно популярная фотография «без фотошопа» оказалась плодом слияния двух различных снимков. Небо было позаимствовано у голландского фотографа Марьеке Мандемакер (Marieke Mandemaker) и наложено на фото Крымского моста в Москве.

Миф 7. «Врата рая», снятые телескопом Hubble

«Необычное фото, поразившее ученых» оказалось работой графического дизайнера Адама Феррисса (Adam Ferriss), которая, впрочем, была основана на реальном снимке туманности Омега (она же туманность Лебедь).

Вот так выглядит оригинал снимка. Кстати, эту туманность можно наблюдать в любительский телескоп — по форме она напоминает призрачного лебедя, плывущего по небу.

Миф 6. В Китае подделывают... капусту

Кажется, мы уже привыкли к мысли о том, что в наше время можно подделать решительно все. И в самом деле, сделанная из какой-то жидкой субстанции капуста очень сильно похожа на настоящую. Неужели ее продают ничего не подозревающим покупателям? Вовсе нет. Такая «поддельная» капуста, равно как и другие «продукты», служит всего лишь муляжом в точках общепита в Китае, Корее, Японии и некоторых других странах.

Миф 5. Для Арнольда Шварценеггера не нашлось комнаты в отеле, и ему пришлось спать на улице рядом с собственной статуей

Не успел «Железный Арни» пошутить в своем инстаграме, поделившись этой фотографией с многозначительной подписью «Как изменились времена», как ее тут же выложили на другом ресурсе, где сочинили целую историю о том, что актера и бывшего губернатора Калифорнии не пустили в отель и ему пришлось спать прямо на земле. Конечно, Шварценеггер не ночевал на улице. Да и фото было сделано не рядом с отелем, а около городского конференц-центра, напротив входа в который установлена статуя, изображающая молодого Арнольда в его лучшей форме.

Миф 4. Барак Обама сфотографировался на фоне спящего парня в метро

«Мама, я сегодня встретил Обаму!» Еще один пример того, как из двух неплохих фото можно сотворить шедевр, и к тому же весьма правдоподобный.

Мы нашли оригинал этой фотографии, и, как вы видите, никакого уснувшего парня здесь нет. А жаль. Но надо признать, что у пользователя инстаграма с ником Average Rob отлично получается «влезать» на фотографии к знаменитостям.

Миф 3. В США от жары расплавились автомобили

I thought Sudan is hot but Arizona is at another level, check temp rise to 100-125f melting even cars. @amaleekr pic.twitter.com/j3qF222rra — Dr.Pharmbra (@KirinyaIbrahim) June 25, 2018

Фото настоящее, но не спешите ужасаться погодным аномалиям в Аризоне. Там и в самом деле очень жарко, но не до такой степени. Эти автомобили расплавились не оттого, что перегрелись на солнце, а оттого что неподалеку от них случился пожар.

Миф 2. Бабушка Меланьи Трамп была советской летчицей

«Бабушке» даже придумали имя — Ольга Орлифф (Olga Orliff), что звучит довольно странно для всех, кто знаком с русскими фамилиями. Но каждый, кто любит фильмы 1950-х, наверняка узнает на этой фотографии Джанет Ли, которая сыграла советскую шпионку в картине «Летчик» (Jet Pilot).

Непонятно, почему вдруг родилась легенда о «русской бабушке» Меланьи Трамп, словенки по происхождению. И так же неясно, почему для этой «роли» была выбрана именно Джанет Ли, ведь особого сходства у них с Меланьей не наблюдается.

Миф 1. Девочка-сирота из Ирака нарисовала на асфальте фигуру мамы и уснула на ее груди

А этот снимок вызвал немало слез сочувствия, ведь на нем, как принято считать, изображена девочка из Ирака, оставшаяся без родителей. Она так скучает по маме, что нарисовала ее на асфальте, сняла обувь и уснула на рисунке, словно на груди у настоящей мамы. Но не переживайте, пожалуйста. У девочки есть мама. И папа. И целая семья, включая двоюродного брата, который сделал этот снимок, а живут они не в Ираке, а в Иране.

Кузен девочки фотограф Бахари Бишех (Bahareh Bisheh) рассказал, что она просто играла на улице, устала и уснула прямо там, где рисовала мелками. А он решил, что упускать такой момент нельзя, принес стул, взобрался на него и сфотографировал спящую сестренку, а позднее сделал целую серию похожих снимков.

Бонусный миф: принц Гарри и Меган Маркл — роботы

Ну и, пожалуй, самый странный интернет-миф за последнее время: принц Гарри и его супруга подозрительно напоминают... роботов. Действительно, на этой фотографии явно творится что-то неладное. Да и видео выглядит очень странно. Что там все-таки происходит?